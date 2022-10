Fires i festes que no pots deixar escapar aquest cap de setmana a la Catalunya central

Aquest cap de setmana a la Catalunya central arriba ple de fires i festes per a tots els públics. Entre els plans més destacats per aquest 29 i 30 d'octubre hi ha la Triologia de la mort de Berga, la Fira de la Llenega de Cardona, la Fira de la Coca i el mató de Monistrol i la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra.

BAGÀ Fira de Tots Sants: Dissabte, a les 10 h, al camp del Roser, esmorzar popular. De 10 a 13 h, al camp de Roser, exposició de bestiar. De 10 a 20 h, al passeig del Raval, Fira de tots Sants, amb artesania i comerç. BERGA Trilogia de la mort: Dissabte, a les 20 h, a la plaça Sant Pere, ruta: La Berga negra. A les 22 h, al convent de Sant Francesc, ruta: Campanades a mitjanit. Diumenge, a les 11.30 h, a la plaça del Forn, espectacle familiar Tot sol... i núvol, amb la Companyia Le Puant. En cas de pluja, al Cinema Catalunya. De 17 a 23.59, a la plaça de Sant Pere, Voltes de Claris, L’encant de les ànimes, fira tradicional amb parades d’antiquaris, brocanters, productors agroalimentaris i artesans berguedans. A les 17 h, a la plaça del Carme, Joan i Pepe, màgia per a nens (i adults!). De 17 a 20 h, a la plaça Sant Pere, jocs amb l’Anònima. A les 18 h, a la plaça del Carme, recital de poesia: La mort ens parla en vers. En cas de pluja, a la sala de plens. A les 19 h, a la plaça de Sant Pere, ruta: Els dies foscos. A les 20.30 h, a les Voltes de Claris, relats de misteri i imaginació. A les 21 h, a la plaça del Carme, concert de Mar Pujol. En cas de pluja, a Cal Blanxart. A les 21.30 h, a les Voltes de Claris, relats de misteri i imaginació. Dilluns, de 17 a 23.59, a la plaça de Sant Pere, Voltes de Claris, L’encant de les ànimes, fira tradicional amb parades d’antiquaris, brocanters, productors agroalimentaris i artesans berguedans. A les 17 h, al cementiri municipal, Recorregut de la difunta. De 17 a 20 h, a la plaça de Sant Pere, jocs amb l’Anònima. A les 18 h, a la plaça de Sant Pere, ruta: Nit d’ànimes. A les 18.15 h, a Cal Blanxart, contacontes: Bona nit, criatures fantàstiques. A les 20 h, al cementiri municipal, Recorregut de la difunta. A les 21.30 h, a les Voltes de Claris, relats de misteri i imaginació. CALAF 6a Fira de la Carbassa: Divendres, a les 16.30 h, a l’Esplai de la Gent Gran (Casa Bertran), tarda de cuina de carbassa a càrrec de Folls Restaurant. Cal haver fet inscripció. CARDONA 29a Fira de la Llenega: Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça del Mercat, exposició micològica a càrrec de l’Agrupació Micològica Berguedana. D’11 a 12.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia, Sarau, danses i música folk, a càrrec de l’EMM Musicant. D’11 a 13.30 h, a l’estand de la plaça del Mercat, concurs boletaire infantil. D’11 a 14 h, al passeig de la Fira, venda de tiquets per a l’espai gastronòmic de productors locals. De 12 a 14 h, al passeig de la Fira, degustació de tapes cuinades amb bolets pels productors locals. Preu: 3 euros per tapa. Tast de vins a càrrec d’El Celler de l’Edgar. Preu: 2 euros per tast, inclou la copa. A les 12.30 h, al passeig de la Fira, concert a càrrec de Dr. Swinguez. De 12 a 13 h, a la sala polivalent del centre cívic, demostració de cuina a càrrec de Jordi Llobet. Preu: 12 euros. Inclou tast dels tres plats que es cuinaran i copa de vi. Entrades a cardonaturisme.cat. Durant tot el matí, a la plaça del Mercat, parades de boletaires; al passeig de la Fira i la Volta del Rector, parades d’artesania; a la plaça de la Fira i plaça del Vall, mercat de diumenge; al centre històric, parades de comerç local; al Mirador de la Fira, atraccions infantils. A la tarda, al pavelló municipal, No em donis carbasses!, a càrrec d’UBIC Cardona. A les 18 h, sessió de cinema familiar amb crispetes i begudes. A les 20 h, ball amb Marc Anglarill, amb botifarrada i bingo. Concurs a la millor disfressa i a la més original. CASTELLAR DE N’HUG Fira de Tardor: Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, a la plaça de la Generalitat, mercat d’artesans i productors: vidre, embotits ecològics, fusta, olis i cremes essencials, ceràmica, formatges, cuir, coques, encens, socolates, espelmes, bolets i castanyes, esmalt i icones, perfums, cervesa artesana, sals i essències, saquets tèrmics, vímet, forn de pa artesanal, empanades artesanes i roba i complements. També hi haurà tallers de manualitats de temàtica de tardor, per a petits i grans. I es passejarà en Jordiet, el pageset el bolet, que és un nan entremalitat. A càrrec de l’Esparedenya de Set Vetes, productes artesans de Catalunya. Més informació: www.e7v.cat. MANRESA Passatge del Terror: Dissabte i diumenge i el dissabte 5 i el diumenge 6 de novembre, a l’Anònima. Els dissabtes, de 18 a 22h, i els diumenges de 18 a 23 h, amb sessions cada 15 minuts. Està inspirat en la Revolució Industrial del segle XIX, aprofitant les infraestructures i la història de l’equipament municipal. A càrrec de Xàldiga, Ajuntament de Manresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa. No recomanat per a menors de 10 anys. A l’exterior de la nau hi haurà parades de menjar i artesania. Entrades: 5 euros. Reserves a www.manresaturisme.cat. MONISTROL DE MONTSERRAT 28a Fira de la Coca i el mató: Dissabte, a les 10 h, obertura de les parades de gastronomia, artesania, comerços i entitats locals. A les 12 h, a l’estand de l’Ajuntament, inauguració oficial. A les 12.30 h, actuació dels Tabalers de la Penya Jove de la Colla de Diables Els Tronats. A les 13 i a les 16.30 h, animació itinerant amb Jordi Callau i Companyia. A les 17 h, a l’Espai Gastronomia, classe magistral de cuina de la xef Ada Parellada, del restaurant Sempromiana. A les 18 h, actuació de la Colla Associació cultural de grallers, geganters i bastoners de Monistrol de Montserrat. A les 18.30 h, animació itinerant amb Jordi Callau i Companyia. A les 19 h, a l’Espai Gastronomia, concert del grup Prepe’s Band. A les 19.30 h, actuació dels Tabalers de la Penya Jove de la Colla de Diables Els Tronats. A les 20 h, tancament de la fira. Diumenge, a les 10 h, obertura de les parades de gastronomia, artesania, comerços i entitats locals. A les 10.30 i a les 13 h, animació itinerant amb Jordi Callau i Companyia. A les 11.30 h, ballada dels gegants i el bou de Viserta acompanyats de la xaranga Bandtorrats. A les 12.30 h, a la plaça de la Font Gran, roda d’esbarts, amb l’Esbart Monistrol Dansaire i l’Esbart Olesà. A les 16.30 h, animació itinerant amb Jordi Callau i Companyia. A les 17 h, a l’Espai Gastronomia, espectacle infantil Una de contes, a càrrec de la Cia Cremallera. A les 18.30 h, actuació de la Colla Associació cultural de grallers, geganters i bastoners de Monistrol de Montserrat. A les 19.30 h, actuació dels Tabalers de la Penya Jove de la Colla de Diables Els Tronats. A continuació, cloenda. 100 anys de l’arribada dels Ferrocarrils a Monistrol: dissabte, a les 10 h, a l’estació de Monistrol Enllaç, celebració de l’aniversari. Dissabte i diumenge, a l’estació del Cremallera, trenet commemoratiu del centenari i exposició de maquetes en moviment al local dels Amics del Cremallera de Montserrat. OLESA DE MONTSERRAT Túnel del terror a La Passió: Diumenge i dilluns, de les 20 h i fins a mitjanit, al teatre de LaPassió (accés per la Secretaria (Anselm Clavé, 109), activitat sorprenent pensada per a joves, a càrrec d’un grup de nois i noies sota la coordinació d’Ignasi Campmany, professor dels tallers d’interpretació de La Passió d’Olesa. Els menors d’11 anys caldrà que vagin acompanyats d‘un adult. Entrades: 5 euros i 4 euros per als menors de 18 anys. Venda al mateix moment. SALDES 25è Mercat Artesanal: Dissabte, tot el dia, parades d’artesania. De 10 a 12 h, visites guiades a la Cervesera del Pedraforca. de 10.30 a 13.30 h, Pedalem amb energia per fer crispetes. D’11 a 14 h, taller de construcció d‘instruments amb una canya. D’11 a 14 h, tir amb arc al pati de l’escola. A les 12 h, conta contes. A les 17 h, taller de manualitats infantils. A les 18 h, a l’església, concert de blues amb Big Mama. 10 euros. Venda anticipada a l’ajuntament i a l’oficina de turisme. A les 19.30 h, a la biblioteca, relats de terror. A les 21 h, a l’església, històries i llegendes de Pirineus endins narrades i teatralitzades per Albert Guedà. SANT FELIU SASSERRA 23a Fira de les Bruixes: Divendres, a les 19 h, al Centre d’Interpretació de la Bruixeria, conferència Judici a una bruixa catalana, amb l’escriptor i historiador Agustí Alcoberro. Dissabte, a les 17.30 h, Maternitats, trobada adreçada exclusivament a dones per compartir experiències. Projecció del curmetratge Mother, de Studio Kokorosh, taula rodona conduïda per Elena Crespi i degustació de vins elaborats per dones. Acte coorganitzat i patrocinat per Òmnium. Cal fer inscripció. Diumenge, a les 12 h, al parc dels Castanyers, espectacle familiar No hi havia una vegada, a càrrec de Les Lloronas. Dilluns, 22a Fest-a Bruixa. De 21 a 22 h, obertura de portes a la plaça de l’Església, on l’Associació Cultural Q-Fois farà una rebuda especial. A les 22 h, espectacle Migrare, de la Cia. Maduixa. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. Recomanat a partir de 12 anys. A les 23.30 h, a la sala l’Ateneu, concert amb Les que falta band i DJ Rutxo. Entrades: 5 euros, anticipades (inclou got i refresc/cervesa); i 5 euros, a taquilla (sense consumició). Més informació i venda d‘entrades a www.firabruixes.cat/fes-ta-bruixa.