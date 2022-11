Més d’un centenar de pel·lícules procedents de 25 països de la regió d’Àsia i el Pacífic desfilen aquests dies per Barcelona en el marc del festival Asian Film Festival que organitza Casa Àsia i que es pot disfrutar a les pantalles de les sales de Cinemes Girona i també a la sala Zumzeig.

El certamen, que es clausurarà el 6 de novembre, inclou una extensió geogràfica que va des d’Àsia Central, amb cinematografies procedents de tres antigues repúbliques soviètiques –Kazakhstan, Kirguizistan i Uzbekistan–, a països com l’Iran, Mongòlia i l’Afganistan; de l’Índia, el Pakistan, Bangladesh i Sri Lanka (Àsia meridional); les Filipines, Indonèsia, Tailàndia, Singapur, Malàisia, Laos, Cambodja i Vietnam (Sud-Est asiàtic); la Xina, Corea, el Japó (Àsia oriental); i Austràlia i Nova Zelanda (Pacífic).

El Festival distribueix la seva programació a cinc seccions, totes a concurs: Oficial, Oficial Panorama, Discoveries, NETPAC i Especial.

L’Asian Film Festival Barcelona concedeix quinze premis: a la millor pel·lícula, millor director i millor guió per a cadascuna de les seccions a concurs.

A continuació, una selecció de les pel·lícules que es poden veure aquests dies:

«The Drover’s wife. The legend of Molly Johnson»

Leah Purcell | Austràlia | 2021 | 109’ | VOSE/VOSC

La cinta encarregada de clausurar la 10a edició és «The Drover’s wife. The legend of Molly Johnson» (2021) de l’australiana Leah Purcell, que es projectarà als Girona.

El 1893, una Molly Johnson embarassada i els seus fills lluiten per sobreviure en la dura orografia australiana.

Diumenge 6 de novembre, 20.00 hores, Cinemes Girona

2. Lonesome

Craig Boreham | Austràlia | 2022 | 95’ | VOSE

El Casey, un noi de camp que fuig a la gran ciutat de Sydney. Quan coneix el Tib, un noi de la ciutat, tots dos troben una cosa de la qual s’havien estat perdent, però cap dels dos sap gaire bé com negociar-ho.

Divendres 4 de novembre, 22.15 hores, Cinemes Girona

3. Return to dust

Li Ruijun | Xina | 2022 | 131’ | Drama

El realitzador xinès Li Ruijun ha aconseguit aquest dissabte l’Espiga d’Or de la 67 Seminci amb ‘Return to Dust’, un llargmetratge que ha tingut problemes amb la censura a la Xina per mostrar la pobresa i decadència del medi rural, i també l’especulació urbanística.

Diumenge 6 de novembre, 17.30 hores, Cinemes Girona

4. Decision to leave

Park Chan-wook | Corea | 2022 | 138’ | VOSE

El director d’‘Old Boy’ torna amb un ‘thriller’ policíac on Hae-Joon, un veterà detectiu, investiga la sospitosa mort d’un home al cim d’una muntanya. Les seves sospites de seguida recauen sobre Sore, la dona del difunt, mentre l’atracció que sent per ella el desestabilitza.

Divendres 4 de novembre, 20.00 hores, Cinemes Girona

5. Hapiness

Askar Uzabayeb | Kazakhstan | 2022 | 131’ | VOSE

Aquesta pel·lícula ens mostra el que costa escapar-se de la trampa de la misogínia. El protagonista és un ‘influencer’ que ven somriures i felicitat, però la seva llar és un lloc fosc on la força bruta ha imperat durant anys.

Divendres 4 de novembre, 16.00 hores, Cinemes Girona

6. The sales girl

Sengedorj Janchivdorj | Mongòlia | 2022 | 123’ | VOSE

Triada la millor pel·lícula del Festival de cine Asiàtic de Nova York, explica la història d’una estudiant mongol tímida que a l’acceptar una suplència laboral d’un amic acaba treballant en una sex shop. Allà entaularà una peculiar amistat amb la propietària, una dona gran i desinhibida.

Dissabte 5 de novembre, a les 16.00 hores, Cinemes Girona