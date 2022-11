El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte d'1 euro per entrada per veure qualsevol dels espectacles del Cicle Quinze Vint-i-dos. Diàlegs creatius a través de la música i les arts escèniques entre artistes de diferents disciplines, que s’esdevenen per primer cop i davant del públic, sempre sense un assaig previ, interaccionant a l’instant i creant un espectacle al mateix temps que el públic l’està veient.

L’eix temàtic de les creacions artístiques d’enguany, com no podia ser d’una altra manera, serà la transformació i, també, l’esforç, la curiositat i les complicitats que requereix. Dissabte 12, 19 i 26 de novembre, a les 19 h. Primer espectacle al Museu de Manresa. La resta a l'Espai Manresa 1522 Truqueu al 93 877 22 33 i us facilitarem el CODI DE DESCOMPTE, per comprar les entrades a través de la web manresa2022.cat. També presentant el Carnet del Club a taquilles. Promoció no acumulable a altres descomptes