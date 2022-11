El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 15 euros per entrada per veure SAU "Mil i una nits i uns quants dies". La banda torna al Kursaal amb Pep Sala al capdavant i la incorporació a la veu de Jonathan Argüelles amb un concert on no faltaran les cançons de Sau que han traspassat edats, modes i fronteres.

Divendres 2 de desembre, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.