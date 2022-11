El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte del 50 % per entrada per veure Far West de la Companyía Yllana En una estació de tren polsegosa a l’oest llunyà, un granger pacífic i senzill rep la seva promesa. Abans que puguin fer-se el primer petó, la noia és segrestada per dos delinqüents. El nostre heroi intentarà de totes les maneres rescatar la seva estimada mentre que ella, durant el segrest, descobrirà valors que desconeixia i que la transformaran en una autèntica heroïna.

Divendres 2 de desembre, a les 20 h a la Teatre Conservatori de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.