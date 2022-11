El Club del Subscriptor ofereix als seus socis 16 € de descompte per entrada per veure Solo llamé para decirte que te amo . Una nova proposta de l’argentí Nelson Valente (‘El loco y la camisa’, ‘El declive’, ‘Els gossos’). El dramaturg i director retrata amb costumisme, humor i acidesa els conflictes d’identitat, i de com els llaços socials afecten la felicitat i la vida plena de les persones.

La Patricia viu amb els seus fills bessons, la seva mare, la seva germana i la parella d’un dels seus fills. Ella tota sola tira endavant casa seva i té en solitud aquest pes sobre les seves espatlles. Però avui rebrà una trucada que canviarà la seva vida per sempre. Dissabte, 3 de desembre, a les 20 h i diumenge 4, a les 18 h a la la Sala Gran del Teatre Kursaal. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.