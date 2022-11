Cineclub Manresa projectarà aquest diumenge, en col·laboració amb la Mostra de Cinema Espiritual Manresa 2022, Dios es mujer y se llama Petrunya. Un film que guanyà el 2019 el Premi Lux, del Parlament Europeu; un guardó que s’atorga als films que reivindiquen la universalitat dels valors del nostre continent. El film, inspirat en un cas verídic, ens trasllada fins Stip, una petita i perduda comunitat de Macedònia Nord on cada gener es celebra un vell ritual: el sacerdot ortodox de major rang eclesiàstic llança una creu en el riu local, i tots els homes competeixen per gaudir del privilegi (i de la distinció social) d’aconseguir-la. Però enguany succeeix un fet insòlit que no només farà sacsejar els fonaments del poble: una dona, Petrunya, obté sorprenentment la preuada creu ... i no està disposada a tornar-la malgrat la pressió de totes les institucions. La nostra inesperada antiheroïna ha gosat trencar una tradició ancestral, tan retrògrada com masclista, però no havia exhibit prèviament cap actitud inconformista i era identificada com una persona amb nombroses dificultats per trobar el seu rumb. El títol de la cinta, suficientment provocador, ja indica eloqüentment quines són les intencions de la seva directora. Teona Strugar Mitevska ha tornat amb el seu cinquè llargmetratge al seu país natal, que va abandonar amb només disset anys quan es va desintegrar l’antiga Iugoslàvia. Aquesta creadora, formada en els Estats Units, sempre ha estat molt compromesa amb la causa feminista (es defineix com a femartivista) i a Dios es mujer y se llama Petrunya llança els seus dards enverinats contra un univers reaccionari que ha prostituït unes creences morals i basteix un testimoni ferotge i rebel, amarat d’un sarcasme corrosiu i alliberador, que aposta, entre altres qüestions, per una veritable espiritualitat.