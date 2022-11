El Club del Subscriptor ofereix als seus socis dues entrades gratuïtes per veure Pares Normals. Una comèdia musical dels Amics de les Arts i Minoria Absoluta, Pares normals és la història de l’Aran, un noi d’uns trenta anys que ha decidit fer la seva vida a quilòmetres de distància dels seus pares. L’Aran és advocat, viu a Chicago amb la seva parella, la Nora, i estan a punt de casar-se. Això és el que ha vingut a explicar als pares en un viatge llampec a Barcelona. A més, avui és un dia especial, perquè ells —ja jubilats— inauguren El Moixiganga, la il·lusió de la seva vida: un karaoke. Però un accident ben absurd farà que l’Aran hagi de replantejar-se tota la seva existència. A partir d’aquí començarà un viatge ple d’aventures, on l’Aran s’haurà de posar a prova i on coneixerà la Laia, una noia amb qui té moltes més coses en comú del que sembla a primera vista.

I serà a l’altra punta del món, on l’Aran s’adonarà de què vol en aquesta vida i de qui són realment els seus pares. Dissabte 26, a les 17:30 h i a les 20:30 h i diumenge 27, a les 18:30 h al Teatre Poliorama de Barcelona. Podeu adquirir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.