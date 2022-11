La sensació anual que les festes de Nadal cada vegada comencen més aviat s’extrapola també a les estrenes de cinema. Fins ara, les plataformes eren les que ens havien acostumat a tenir pel·lícules nadalenques des de principis de novembre, però ara les sales també han pujat al carro i avui tenim un exemple amb l’espanyola Reyes contra Santa. D’acord que la cosa té un esperit tirant a paròdic i segurament serà de les menys convencionals que veurem aquest any, però en el fons pot funcionar perquè hi ha espectadors molt predisposats a començar a respirar aquest ambient, i més quan es tracta de productes que són per a tots els públics.

En tot cas, si hi ha un reclam per veure el film és el nom del seu director, Paco Caballero. Aquest home té un do per rodar plaers culpables que tot i partir de materials molt recurrents t’acaben dibuixant un somriure. Ho ha demostrat a títols com Perdiendo el este, Donde caben dos o Amor de madre (aquesta última estrenada recentment a Netflix), i a les seves aportacions en sèries com Cites o El vecino.

La trama de Reyes contra Santa té ressons de la història de Malson abans de Nadal però sense els números musicals i amb un humor encara més irreverent. Resulta que els Tres Reis d’Orient estan fins als nassos de veure com Santa Claus els roba tot el protagonisme per les festes de Nadal. Abans ells eren el centre d’atenció de tothom, però ara l’home de blanc i vermell arriba abans i a més comença a ser el preferit de la mainada, deixant-los a ells com un segon plat. Disposats a canviar les coses i tornar a les essències, els Reis declararen la guerra a Santa Claus i tracen un pla per tornar-lo al cau nòrdic del que mai hauria d’haver sortit. El problema és que l’intent de desfer-se de Santa desperta un enemic molt més perillós, el Krampus, que ha estat adormit durant segles i ara té més ganes que mai de d’acabar amb l’esperit nadalenc. Els Reis d’Orient s’hauran d’aliar amb el que veien com un rival per poder salvar el Nadal i, de passada, el món.

Plena de referències iconoclastes i un cert gust per la comèdia d’embolics més clàssica, Reyes contra Santa es beneficia de les aptituds de Paco Caballero per al gènere i la bona feina que porta a terme un repartiment que encapçalen Karra Elejalde, David Verdaguer, Matías Janick, Andrés Almeida, Adal Ramones, Eva Ugarte, Isa Montalbán, Cosette Silguero i Laura Quirós.

Per cert, el director madrileny Paco Caballero ja treballa en el seu proper projecte audiovisual, la sèrie Sin huellas, una comèdia negra sobre dues responsables de netejar escenes del crim que són acusades d’un delicte que no han comès. Tindrà vuit episodis.