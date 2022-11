Fires i festes que no pots deixar escapar aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana arriba ple d'actes per fer en família a la Catalunya central. Entre les activitats més destacades per aquests 25, 26 i 27 de novembre hi ha la Muussegada d'Olvan i la Fira de Sant Andreu de Manresa.

BERGA Commemoració del 17è aniversari de la Patum com a patrimoni de la UNESCO: Divendres, a les 20 h, a la plaça de Sant Pere, espectacle audiovisual que inclourà la projecció de fotografies de Foto Luigi i música en directe amb la Cobla Berga Jove. Acte, conduït pel periodista Xavi Rossinyol, que retrà homenatge a persones que han contribuït en la millora de la festa. CABRIANES Festes de Tardor: Dissabte, a les 20.30 h, al Centru, degustació i concert amb el grup Fenya rai. Entrades: 15 euros. Venda anticipada a Cal Serra i reserves a menjami@gmail.com. Diumenge, de 10 a 14 h, a la plaça de la Vinya, fira de varietats d’olis i productes de la terra. A les 18 h, al Centru, Festival Test. Entrades: 5 euros. Venda anticipada a Cal Serra i reserves a menjami@gmail.com. CAPELLADES Fem Nadal: Dissabte, d‘11 a 17 h, a la plaça de Catalunya, taller de manualitats per decorar els arbres de Nadal i esmorzar de coca i xocolata. Dinar popular. Preu: 6,50 euros per La Marató. Amb la participació de Capellades Comerç. CASTELLCIR Festa major d’hivern: Dissabte, a les 12 h, a la sala Sant Jordi, presentació del llibre Serni i Martina, amb Meritxell Mañosa Abuixech. A les 19 h, al casal, Jo i la meva futura jo, monòlegs i cançons pròpies amb Núria Clotet. Diumenge, a les 11 h, pels carrers del poble, cercavila de gegants. CASTELLTERÇOL L’Aplec de na Cerdana: Dissabte, a partir de les 16 h, als jardins de Cal Recader, llegendes, tallers i xerrades per recordar dues dones assasinades fa 403 anys sota el nom de bruixa. Destaca un taller d’herbes remeieres i una xocolatada amb música en directe. Acte organitzat i gestionat per entitats i persones de Castellterçol. Informació a l’Instagram @aplecdenacerdana. LA COROMINA 5a Fira de Nadal: Diumenge, de 9 a 20 h, parades nadalenques i activitats per a tots els públics: batucada, taller de decorar galetes per l’arbre de Nadal i per crear un pare Noel per penjar a l’arbre, servei d’entrepans i, al Casal, exposició de fotografies i trofeus Gegants de la Coromina. D’11.30 a 14 h, cantada de nadales. Al matí, passacarrers amb els Amics del Drac i cagatió a càrrec de La Cua del Gat. A la tarda, espectacle infantil. Cap a les 21 h, piromusical. Organització: Associació de Veïns de la Coromina. LLUÇÀ Festa major: Dissabte, a les 10 h, caminada i aplec a Sant Climent de la Riba. Seguidament, pica-pica i brasa. MAIANS Festa major: Dissabte, a les 16 h, a la pista, partit de futbol. A les 17 h, a la pista, partit Casma Team-Bar Nicol’s. A les 18 h, al Centre, berenar. A les 21 h, al Centre, sopar de festa major Preu: 15 euros; i 8 euros per als de 8 anys. Cal haver fet reserva. Seguidament, bingo solidari per la Marató. Diumenge, a les 10.30 h, a l’església, missa amb l’acompanyament de la coral For de Boix. Seguidament, concert de la coral Flor de Boix. A les 12 h, a la plaça de l’Era, jocs gegants. A les 18 h, al Centre, Màgic Pol presentarà L’espectacle polivalent. Adreçat a totes les edats, amb jocs de màgia visuals, participatius i còmics. Amb taquilla inversa. Organització: Centre Agrícola Recreatiu de Maians. MANRESA Fira de Sant Andreu: Des de divendres i fins diumenge, amb un centenar de parades al passeig Pere III. I atraccions ubicades als Trullols que, de 17 a 18 h oferiran la fira tranquil·la, per atendre les necessitats de les persones amb sensibilitats especials. Dissabte, d’11 a 13 h, a Crist Rei, taller de decoració nadalenca per a infants. A les 17.30 h, encesa de la il·luminació de Nadal i inauguració de la pista de gel a Sant Domènec, que estarà oberta fins al 15 de gener. Seguidament es farà la presentació i encesa de Llums a l’ombra: llums de Nadal reciclats, ètics i conscients al carrer del Cap del Rec. OLVAN Muussegada, fira de la vedella autòctona de Catalunya uDissabte, de 18 a 20 h, al passatge Maria Mercè Marçal, davant de l’escola bressol, concurs nacional d’hamburgueses de vedella, amb la direcció tècnica d’Oriol Rovira, xef d’estrella Michelin al restaurant Els Casals, de Sagàs. Espai de degustació de les hamburgueses i tast de vins de la DO Pla de Bages. Es podrà participar al concurs en la categoria del vot popular. Al llarg de la tarda, actuació de Pep Poblet. A les 20 h, a la pista poliesportiva, demostració de cuina amb Ada Parellada, xef del restaurant barceloní Semproniana. Es presentarà l’Hamburguesa d’Olvan. Tot seguit, sopar amb rostida a l’estil asado argentí, i variat d’hamburgueses. Amb vins de la DO Pla de Bages i música en directe amb Funk Station. Durant tota la tarda hi haurà tallers, jocs, circuit amb tractors de pedals i altres activitats per als infants. Diumenge, a les 9 h, a la pista poliesportiva, esmorzar popular amb hamburguesa i guisat de vedella. A les 10 h, davant de la pista poliesportiva, obertura del mercat de productes del Berguedà. A les 11 h, a la pista poliesportiva, taller de cuina infantil: s’elaborarà un plat de vedella amb Anna Fornell. A les 11 h, al passatge Maria Mercè Marçal, davant de l’escola bressol, elaboració guiada d’una recepta de guisat ràpid de vedella a càrrec de Marc Puig-Pey, xef responsable de la cuina de la Fundació Alícia. Tot seguit, taula rodona: Avancem cap a la sobirania alimentària: la vedella dels nostres ramaders en el context rural i gastronòmic actual, a càrrec de la Fundació Alícia. A les 12 h, a la pista poliesportiva, maridatge del guisat de la Fundació Alícia amb un vi sorpresa específicament seleccionat de la DO Pla de Bages, a càrrec de Gintònic.cat. A les 12.30 h, al passatge Maria Mercè Marçal, davant de l’escola bressol, actuació de Lo Pau de Ponts, que presentarà una cançó dedicada a la Muussegada d’Olvan. Durant tot el matí, cúpula inflable Gustum i jocs formatius a l’Ateneu; visita a la ramaderia d’Olvan amb sortida en tractor des de la plaça Rodona i circuit amb tractors de pedals i altres activitats per als infants a la plaça Rodona. PUIGCERDÀ Festa d’encesa dels llums de Nadal: Dissabte, a les 19 h, a la plaça de Santa Maria. SÚRIA Festa de Santa Bàrbara: Divendres, a les 18 h, al saló de sessions de la Casa de la Vila, presentació de la ponència El museu de la mineria. Una llarga aspiració de Súria, a càrrec d’Albert Fàbrega i Enfedaque, en representació de la comissió tècnica del projecte. Dissabte, de 10 a 13 h, a la plaça de Sant Joan, festa infantil, botifarada popular i altres activitats. Hi haurà estand de maquillatge infantil, actuacions i tallers d’entitats surienques, presència de personatges de la Patrulla Canina, castells inflables, actuació de la xaranga de l’Escola Municipal de Música, estand de Suriatrastos (joguines), recollida d’aliments de l’Associació de Voluntaris, degustació de cervesa La Pirata, exhibició de la School of Dance, presència del gegant miner, lliurament del premi del concurs de dibuix de Santa Bàrbara, contacontes amb la biblioteca pública, i donació de sang al CAP Goretti Badia. Organització: comitè d’empresa d’ICL Súria, amb el suport de l’Ajuntament.