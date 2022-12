El nom de Mark Mylod encara no és conegut per al gran públic, però probablement a partir d’ara se’l tindrà en més consideració. Aquest director, autor de la simpàtica comèdia Dime con cuántos i foguejat a sèries com Joc de Trons, Shameless, The affair o Succession, demostra a El menú que encara es pot sorprendre l’espectador amb una premissa que, d’entrada, no semblava donar per molt.

Els protagonistes són una jove parella que està particularment interessada en la gastronomia i viatja a un destí molt selecte per poder degustar la que es ven com una de les experiències culinàries més innovadores del món. Quan hi arriben de seguida s’adonen que el lloc no s’assembla a cap altre local que hagin visitat abans, com també descobreixen que el xef no s’ajusta al cànon habitual de la seva professió. Però és que a més la cosa té truc: al menú que els ha preparat hi ha un ingredient secret que tindrà uns efectes inesperats en el comportament de la parella. És així com els dos protagonistes, en el seu afany de provar coses noves, s’enfronten a situacions que mai s’haurien pensat que viurien.

El menú és el prototipus de film que és millor veure sense haver vist un sol tràiler. Però més enllà dels girs de la història, del que sí es pot parlar és del seu sorprenent estil. Mylod i els guionistes elaboren un plat a mig camí entre el thriller inquietant i la comèdia negra que aprofita els enigmes per treballar, i molt més a fons del que sembla, una sèrie de denúncies molt convenients.

El film, doncs, funciona notablement bé com a sarcàstic exercici de suspens, però sobretot és una faula molt solvent sobre la necessitat de les classes benestants de buscar placebos per als seus buits emocionals i existencials. Si els seus responsables se surten amb la seva és gràcies a les nombroses subtileses que enriqueixen la trama, els apunts corrosius sobre el món de l’alta gastronomia i els seus protagonistes, i molt especialment un esplèndid repartiment encapçalat per Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, Hong Chau, Janet McTeer, Judith Light, Christina Brucato, Aimee Carrero, Paul Adelstein i el ja veterà John Leguizamo.

És per la seva capacitat de sorpresa que El menú s’ha convertit en un èxit inesperat a la taquilla, on proporcionalment ha assolit uns números molt més prometedors que Un món estrany, per exemple. Taylor-Joy, per cert, estrenarà l’any que ve Furiosa, preqüela de Mad Max: Fury Road centrada en el personatge que hi va interpretar Charlize Theron.