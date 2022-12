Plans nadalencs que no et pots perdre aquest 6 de desembre

Fires, mercats nadalencs, encesa de llums... El pont de desembre arrenca amb una oferta variada i copiosa de propostes nadalenques per sortir de casa aquest 6 de desembre. Te les llistem:

Nadal

BERGA

Fira del Joc i de Nadal -Dilluns, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al passeig de la Indústria, jocs tradicionals reciclats de Guixot de 8 i jocs al carrer de la Cia L’Anònima. Demostració de prototips de Mareas Misteriosas, jocs sobre pirates i tresors amb Deriva. Jocs de km 0 amb l’editorial En peu de joc. Els jocs de Mancala amb Awalé. Demostració del prototip de Monstre de Soroll, a càrrec d’Eric Renau. Jscs de km0 amb l‘editorial GDM. Jocs de rol per a tothom, a càrrec de Festival de Joc dels Pirineys. Goalball, a càrrec de l’Associació de Discapacitats Visuals de Catalunya. Gimcana de la fira per omplir el passaport lúdic amb Som Petits. Photocall. Jocs de Meli i Meffer’s a l’espai Ludus Mundi. De 10 a 14 h, banc de sang. De 10 a 13 i de 16 a 19 h, taller de tions de fang a càrrec de Yolanda González. A partir de 6 anys. De 10 a 13 i de 16 a 19 h, Activitat Mortívors a Howarts, per un grup de 8 a 20 persones. A partir de 10 anys. A càrrec del Festival del Joc del Pirineus. A les 12 h, taller de contes del Japó: El país del sol naixent, a càrrec de les germanes Broccoli Games. A les 12 h, presentació del llibre Camí de Papallona, a càrrec de l’autora, Eva Roig, i de l’il·lustrador, Rubén Torres, i la participació del grup De Tu a tu. A les 12 h, L’hora del conte amb Antònia i Gemma. A les 18 h, presentació del llibre Sonos Ludum, a càrrec de la Cia de Jocs L’Anònima. A les 18 h, taller de contes del Marroc: Les caravanes del desert, a càrrec de les germanes Broccoli Games. A les 19 h, acte de reconeixement dels 10 anys de la Cia de Jocs L’Anònima. Organització: Ajuntament de Berga i la Cia de Jocs L’Anònima.

CARDONA

Mercat de Nadal de la UBIC - Dimarts, tot el dia, al centre històric. A la tarda hi haurà cantada de nadales a càrrec de la Coral Cardonina.

GIRONELLA

Market Gironella Vila de Nadal -Estarà obert fins al 5 de gener, a la plaça de l’Estació. Fins diumenge, obert cada dia, d’11 a 14 i de 15.30 a 21 h. Activitats: dimarts, a les 18 h, concert amb Àuria Franch.

IGUALADA

Fira de Nadal -Des de dimarts i fins al 18 de desembre, al nucli antic. Els divendres i el dimecres 7 de desembre, de 17 a 20.30 h; els dissabtes i el dimarts 6 i el dijous 8, de 10 a 13.30h i de 17 a 20.30 h; i els diumenges, de 10 a 13.30 h. Tradicional fira en casetes de fusta als carrers del nucli antic.

RINER

Fira de Nadal -Dimarts, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, al pati de la Casa Gran del Miracle, 17 paradetes i una desena d‘activitats paral·leles: infantils, lúdiques, culturals, gastronòmiques i formatives. Els expositors provindran de micropobles del Solsonès, l’Alt Urgell i les Garrigues, que oferiran productes alimentaris de proximitat i artesania. A les 11 h, taller de micropobles per a la mainada. A les 17 h, inauguració de l’exposició en homenatge al poble d’Ucraïna de Sulvia Tua. De 12 a 14 i de 18 a 19 h, servei de vi calent i secallona a l’estil rirenc. Durant tota la jornada, portes obertes a la cuina, quadra i foc de rotllo de la Casa Gran, a l’exposició de tions i pessebres, a l’Espai Barroc i a l’Espai Natura, a més de visites guiades a l’exposició Intimitats al descobert.

STA MARGARIDA DE MONTBUI

Encesa de llums -Dimecres, a les 18 h, al Boulevard.

LA SEU D’URGELL

Els Minairons van a les escoles -Dimecres, matí i tarda, als centres educatius.

VILANOVA DEL CAMÍ

Fira de Nadal -Fins al 18 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 20.30 h, a la plaça del Mercat, casetes amb comerços i entitats.

Trobations -Fins al 22 de desembre, exposició de tions a diferents indrets del municipi.

Fires i festes

L’ESTANY

29a Fira de Tardor de l’Estany -Dimarts, Estany amb La Marató. A les 12 h, a l’església, concert poetitzat La Filadora del temps, amb Núria Serra i Carlos Garcia Bianchini. En el marc del festival CCMoianès Cultura Inquieta. A les 17 h, al cine, classe magistral de zumba a càrrec de Mari Tirado. A les 18.30 h, al cine, ballada de sardanes.

Caminades

MANRESA

Associació de Veïns de la Sagrada Família -Dimecres, a les 7.50 h, trobada davant del CAP, caminades curtes: a la font del Llorer-Sant Pau. 7 km. 2 hores i 10 minuts. A les 7.45 h, caminades mitjanes: a la Rosaleda. 10,30 km. 2 hores i 35 minuts. A les 7.50 h, caminades llargues: al barri de les Farreras. 14,60 km. 3 hores i 10 minuts.

Visites

MANRESA

Visita guiada de la Puríssima -Dimarts, a les 12 h, a la basílica de la Seu. Es visitarà la capella dels Favets, l’Espai Oliba i el claustre i es pujarà a la primera coberta de la basílica. Proposta de la Confraria de la Puríssima, els Amics de la Seu i la basílica.