Plans nadalencs imprescindibles per aquest 8 de desembre

Aquest 8 de desembre, dia de la Puríssima, arriba replet de plans per fer a les comarques centrals. Per això, et resumim l'oferta variada de propostes nadalenques per sortir de casa. Tens fires, festes i plans temàtics per triar, apunta'ls!

Nadal GIRONELLA Market Gironella Vila de Nadal: Estarà obert un total de 24 dies, fins al 5 de gener, a la plaça de l’Estació. Fins a l’11 de desembre, obert cada dia, d’11 a 14 i de 15.30 a 21 h. Activitats: avui, a les 18 h, concert amb Aquell Parell. Dijous, al matí, al nucli històric, Fira de la Puríssima. IGUALADA Calendari d’Advent : 24 històries de llum: Fins al 24 de desembre, a les 19 h, a la plaça de Cal Font, al Niu Màgic els fanalers hi explicaran un conte i hi encendran un fanal cada dia.

: 24 històries de llum: Fins al 24 de desembre, a les 19 h, a la plaça de Cal Font, al Niu Màgic els fanalers hi explicaran un conte i hi encendran un fanal cada dia. Fira de Nadal: Fins al 18 de desembre, al nucli antic. Els divendres i el dimecres 7 de desembre, de 17 a 20.30 h; els dissabtes i el dimarts 6 i el dijous 8, de 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h; i els diumenges, de 10 a 13.30 h. Tradicional fira en casetes de fusta als carrers del nucli antic. MANRESA El bosc màgic dels tions: Dijous, dissabte i diumenge , de 10 a 13 h, i de 16 a 17 h, sortida des del parc infantil dels Comtals. Un grup de joves -Tions Montanyà- inicien un circuït dins del bosc del barri d’Els Comtals per recollir tions. Cal inscripció: 722 44 75 39. Preu: 4 euros per persona; 25-30 euros per família. Inclou un got de xocolata o cafè i coca. Organització: Associació de Veïns Els Comtals.

i , de 10 a 13 h, i de 16 a 17 h, sortida des del parc infantil dels Comtals. Un grup de joves -Tions Montanyà- inicien un circuït dins del bosc del barri d’Els Comtals per recollir tions. Cal inscripció: 722 44 75 39. Preu: 4 euros per persona; 25-30 euros per família. Inclou un got de xocolata o cafè i coca. Organització: Associació de Veïns Els Comtals. Pista de gel: Oberta cada dia fins al 15 de gener, a la plaça Sant Domènec. Els dies escolars funcionarà de 17 a 21 h, i els caps de setmana, festius i vacances escolars, d’11 a 21 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, d’11 a 20 h. Preu: 7 euros, que inclouen els patins. Descomptes per als clients del comerç de Manresa. Impulsada per la UBIC. MARTORELL Pista de gel: Fins al diumenge 8 de gener, a la plaça de la Mare Caterina Coromina. Del 25 de novembre al 21 de desembre, de dilluns a divendres ,de 17 a 21 h. Preu: 5 euros, 30 minuts de patinatge mínim. Obligatori portar guants (també n’hi haurà a la venda a la pista). PRULLANS 24a Fira del Pessebre i d’Artesans: Des de dijous i fins dissabte, d’11 a 20 h, a la plaça de la Cerdanya. SANT JULIÀ DE CERDANYOLA Recital d’escrits d’una vida: A les 18 h, al local social de l’Ajuntament, a càrrec de Lluís Escudé. LA SEU D’URGELL Mercat de la Fada del Quer: De 10 a 20 h, al passeig Joan Brudieu. També hi haurà tallers de Nadal i altres sorpreses. Organització: UBSU. VILANOVA DEL CAMÍ Fira de Nadal: Fins al 18 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 20.30 h, a la plaça del Mercat, casetes amb comerços i entitats.

Fins al 18 de desembre, de 10 a 14 i de 17 a 20.30 h, a la plaça del Mercat, casetes amb comerços i entitats. Trobations: Fins al 22 de desembre, exposició de tions a diferents indrets del municipi. Fires i festes BERGA Festa Major d’Hivern-Santa Eulàlia: A les 17 h, a l’Hotel d’Entitats (Mestre Pedret, 2), ball de tarda amb el duet Dolfi i Fermí. GIRONELLA Fira de la Puríssima: A les 9 h, inici de la fira gastronòmica, al nucli antic, amb el llançament de tres coets. A l’Espai Santa Eulàlia, especial Gironella Avui de Ràdio Gironella. A les 9.30 h, a la plaça de la Vila, esmorzar de la fira. 4 euros. A les 11 h, a la biblioteca, inici de la cercavila gegantera amb la participació de 10 colles. A les 11.30 h, a la placeta del blat de moro, tast de blat de moro. Preu: 2 euros, reserva anticipada; i 3 euros el dia de la fira. A les 12.30 h, a la plaça de l’Església, ballada final dels gegants. A les 18 h, a l’Espai Santa Eulàlia, demostració de cuina amb Lluc Crusellas (World Chocolate Master 2022). 5 euros. A la venda a entradium.com. L’ESTANY 29a Fira de Tardor de l’Estany: De 9 a 14 h, al centre del poble, fira de tardor, 51è concurs de pintura ràpida. A les 13 h, tast d’escudella de Castellterçol. Tirada de bitlles catalanes, a la pista vella. Trobada de plaques de cava, a la plaça Major. Inflable gegant, al carrer de les Escoles. Laser tak, a la pista nova. Visita als vehicles de l’ADF Quercus. De 10.30 a 14.30 h, portes obertes al monestir de l’Estany. De 10.30 a 13 h, obertura de portes al taller de Marina Berdalet. A les 11.30 h, visita guiada. A les 18 h, al Cine, ball amb el duet Si fa Sol. SÚRIA Festa de la Puríssima a Cererols: A les 8.30 h, pujada del pessebre al Puig Alter. Xocolata desfeta amb coca. Activitat gratuïta. Cal haver fet inscripció. Activitat inclosa dins del Repte 100 Cims. A les 11 h, a l’església de Santa Maria de Cererols, missa cantada. En acabar, actuació del grup vocal Quarta Justa. A les 12.30 h, vermut popular. Hi haurà mini-fira de productes artesans. Organització: Associació d’Amics i Veïns de Cererols, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Súria, Centre Excursionista de Súria i Centre Excursionista de Callús.