Els plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central

Busques plans nadalencs per aquest cap de setmana? Entre el 9 i l'11 de desembre, la Catalunya central acull una llarga llista d'esdeveniments per a tots els públics. Fires, festes, enceses de llums, mercats de Nadal i activitats per als més petits esdevenen en protagonistes aquests dies.

Nadal BERGA Venda d’artesania a la botiga de l’associació Ginkgo APAC Berguedà: Els dissabtes 10 i 17 de desembre, de 10 h a 14 h; i els dies 12, 13, 14, 15, 16, 19 i 20 de desembre, de 17 a 20 h. CARDONA «Uns pastorets de pel·lícula»: Dissabte, a les 20 h, i diumenge, a les 17 h, al teatre Els Catòlics. Organització: AFA Escola Patrocini. Entrades: entrades.cardonaturisme.cat. CASTELLBELL I EL VILAR Nadal creatiu: «Agenda 2023»: Dissabte , de 10 a 14 h, a l’antiga biblioteca. Preu: 15 euros. Cal inscripció prèvia a www.castellbellielvilar.cat.

, a les 18 h, a Cant Burés. Organització: Grup pessebrístic CBV. «Encén el nadal»: Diumenge, a les 19 h, a la plaça de Lluís Companys. CASTELLNOU DE BAGES 2n Mercat de Nadal: Diumenge, de 12 a 17 h, a Cal Segudet. Mercat en un entorn rural, que aplegarà parades de productes artesans i diversos tallers. Concert amb tres dels components del grup Quinto Carajillo. Demostració de cuinar paelles. Dinart i consumició: 25 euros. Cal fer reserva al 630 738 581. COANER Pessebre a Coaner: Diumenge, a partir de les 9 h, sortida des del pla de la Font de Súria de la passejada fins a Coaner per plantar un pessebre de muntanya davant de Sant Julià. Hi haurà brou calent, pa, botifarra, brasa i porrons per fer-se l’esmorzar. Cantada de nadales amb la Llanterna i la Sorissons. Parada de records de Coaner. Es podran visitar les pintures del santuari en restauració. Organització: Amics de Coaner i Centre Excursionista de Súria. GIRONELLA Market Gironella Vila de Nadal: Estarà obert un total de 24 dies, fins al 5 de gener, a la plaça de l’Estació. Hi haurà 21 parades diferents i més de 70 marques amb l’objectiu d’afavorir la rotació de paradistes. Hi haurà oferta de productes artesans, alimentaris i comerç local. Fins a l’11 de desembre, obert cada dia, d’11 a 14 i de 15.30 a 21 h. uActivitats: avui, a les 18 h, concert amb Trending Covers. Dissabte, a les 10 h, taller infantil de manualitats. Gratuït. Cal fer inscripció a entradium.com. A les 18 h, concert amb Sara Roy. Diumenge, a les 12 h, vermut musical amb Mel’s. A les 18 h, concert amb l’EMM de Puig-reig i cantada conjunta de corals amb EMM de Puig-reig, coral infantil i juvenil Les Veus de Gironella, Coral Estel, Coral Si Fa Sol Fa, Escola de Gironella, Fedac Gironella, Escola Sant Marc i EnCants. Més informació a www.visitgironella.cat. IGUALADA Fira de Nadal: Fins al 18 de desembre, al nucli antic. Els divendres, de 17 a 20.30 h; els dissabtes, de 10 a 13.30 i de 17 a 20.30 h; i els diumenges, de 10 a 13.30 h. Tradicional fira en casetes de fusta instal·lada als carrers del nucli antic.

: Dissabte, a les 19.30 h, a la plaça de l‘Ajuntament. Flashmob Auntempo: Diumenge, a les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, a càrrec de l’Acadèmica de dansa Auntempo.

Diumenge, a les 11 h, a la plaça de l’Ajuntament, a càrrec de l’Acadèmica de dansa Auntempo. Coral Merlet: Diumenge, a les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament, concert de Nadal. LLADURS Market de Nadal a l’hotel La Vella Farga: Dissabte i diumenge, d’11.30 a 19.30 h, a la plaça de la Vella Farga i diferents sales del recinte, celebració de la segona edició de l’esdeveniment, que oferirà productes (accessoris de pell, roba, dolços, floristeria, decoració de nadal, cosmètica natural...), tallers (de corones de flors artesanes, perruqueria i estètica per a festes), música (vermuts musicals amb el duet acústic Elisa Mas i Marc Badia i actuació del cantant solsoní Marc Anglarill), gastronomia (tast de vins i menús) i activitats per a totes les edats (espectacle de màgia). Obert a tothom amb accés gratuït. MANRESA El bosc màgic dels tions: Dissabte i diumenge, de 10 a 13 h, i de 16 a 17 h, sortida des del parc infantil dels Comtals. Un grup de joves -Tions Montanyà- inicien un circuit dins del bosc del barri d’Els Comtals per recollir tions. Cal inscripció: 722 44 75 39. Preu: 4 euros per persona; 25-30 euros per família. Inclou un got de xocolata o cafè i coca. Organització: Associació de Veïns Els Comtals.

Dissabte i diumenge, de 10 a 13 h, i de 16 a 17 h, sortida des del parc infantil dels Comtals. Un grup de joves -Tions Montanyà- inicien un circuit dins del bosc del barri d’Els Comtals per recollir tions. Cal inscripció: 722 44 75 39. Preu: 4 euros per persona; 25-30 euros per família. Inclou un got de xocolata o cafè i coca. Organització: Associació de Veïns Els Comtals. Fira de Santa Llúcia: Dissabte i diumenge, a la plaça Major. Mercat on trobar els elements imprescindibles per preparar el Nadal i fer el pessebre. Artesania, productes del camp, plantes, elements decoratius i tota classe de regals. També hi haurà els capgrossos del Lluquet i el Rovelló, el moto carro de la pel·lícula de Plàcido per fer-s’hi fotos i actuacions itinerants. Inspirat en les experiències escape room es pot gaudir del Misteri del Balç. Preu, més informació i inscripcions a www.manresaturisme.cat. Dissabte, de 10.30 a 12.30 i de 17 a 19 h, a la plaça Major, cagatió gegant solidari. Preu: 1 euro. De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 h, a la plaça Major, photocall nadalenc. Preu: 3 euros. D’11 a 13 i de 16 a 18 h, a la plaça Major, taller de pintar cares a càrrec de la Fundació La Xarranca. A les 18 h, de la plaça Sant Domènec a la plaça Major, espectacle de percussió a càrrec dels Batrakes. A les 18 h, a la plaça Major, exhibició de hip hop a càrrec de l’escola Julieta Soler. A les 19.30 h, a la plaça Major, cantada de nadales a càrrec de l’Orfeó Manresà. Diumenge, de 10.30 a 12.30 i de 17 a 19 h, a la plaça Major, cagatió gegant solidari. Preu: 1 euro. De 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30h, a la plaça Major, photocall nadalenc. Preu: 3 euros. D’11.30 a 13.30 h, a la plaça Major, taller de Nadal a càrrec de la Fundació La Xarranca. A les 12.30 h, a la plaça Major, ballada a càrrec del grup de dansa Cor de Catalunya. Dimarts, tot el dia, al claustre de Santa Maria de la Seu, tradicional ofrena de ciris. De 10 a 20.30 h, a la baixada de la Seu, mercat de parades nadalenques. A les 11 h, a Santa Maria de la Seu, missa de Santa Llúcia. A les 18.30 h, a la baixada de la Seu, cantada de nadales a càrrec de l’Orfeó Manresà. Organització: Ajuntament de Manresa, Fundació Turisme i Fires de Manresa i Amics de la Fira Santa Llúcia.

Dissabte i diumenge, de 10 a 20 h, a la Plana de l’Om. Un mercat ple de propostes d’artistes i artesans locals per trobar regals curiosos per aquestes festes nadalenques. Organització: Associació Cultural Els Somiatruites. Taller de boles de Nadal: Dissabte, d’11 a 14 h, al mercat Puigmercadal (muralla del Carme, 5). Per aprendre a fer boles decoratives per a l’arbre de Nadal. Per a infants de 4 a 12 anys. Organització: Mercat Puigmercadal. Col·laboració: Ajuntament de Manresa.

Diumenges 11 i 18 de desembre, comerç obert. S’ofereixen vals de regal i descomptes. Organització: Sallent Comercial. «Mou el cor per La Marató: Diumenge, a les 10 h, sortida des de la plaça Sant Antoni Maria Claret, caminada amb taller de marxa nòrdica i curses urbanes. Organització: Ajuntament de Sallent.

Diumenge, a les 10 h, sortida des de la plaça Sant Antoni Maria Claret, caminada amb taller de marxa nòrdica i curses urbanes. Organització: Ajuntament de Sallent. «Ens acompanyes al bosc de tions?»: Diumenge, a les 11 h, petita excursió familiar per trobar el bosc dels tions al serrat del Xipell, i emportar-se el tió a casa, amb obsequi i esmorzar per als participants. Tots els beneficis per a La Marató. Preu: 20 euros (tió, mapa, obsequi, bastó i esmorzar). Cal fer reserva. Organització: Foment Arqueològic Excursionista Sallentí. SANT FRUITÓS DE BAGES Pista de gel: Des de dissabte i fins al diumenge 22 de gener, a la plaça Onze de Setembre. Horaris: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h. De divendres a diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h.

Avui, a les 18 h, a l’Espai Maker de la biblioteca del Casino. Per a infants de 10 a 12 anys. «On vas Moby Dick?»: Dissabte, a les 17.30 h, al teatre Conservatori. Espectacle de la Cia. Centre de Titelles de Lleida, que amb un muntatge de titelles s’endinsa en la història de Moby Dick. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis d’Imagina’t. A la venda a www.kursaal.cat. MARTORELL «La motxilla de l’Ada»: Diumenge, a les 12 h, a la Nau #2 de Ca n’Oliveres. La companyia Teatre al detall presenta un espectacle amb música en directe de la Tresca i la Verdesca. Entrades: 7 euros. Ala venda a entrades.martorell.cat. Organitza: La Xarxa. OLESA DE MONTSERRAT Patis oberts: Dissabte, de 10 a 13 h i de 15 a 17 h, a l’escola Josep Ferrà i Esteve i escola Mare de Déu de Montserrat. Organització: Ajuntament d’Olesa, departament d’Ensenyament i departament de Gènere, Feminismes i LGTBIQ+.