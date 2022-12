El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte del 10 € per entrada per veure La nit dels genis. El geni de la llàntia torna amb força recollint secrets d’arreu del món per escampar-los entre nosaltres durant una nit especial que ja fa una dècada que vivim plegats al Kursaal.

Tanqueu els ulls, somrieu i deixeu-vos portar, perquè aquesta nit -més que mai- TOT és possible! Dissabte 14 de gener, a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.