La quarta edició del Mercat de Nadal de Cal Rosal es celebrarà aquest cap de setmana, dissabte 17 i diumenge 18 de desembre, amb parades d’artesania, Nadal i gastronomia de proximitat. L’alcalde d’Olvan, Sebastià Prat, i el president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Cal Rosal, Xavier Curriu, han explicat que es manté l’aposta per omplir el nucli d’esperit nadalenc i promoure el comerç i l’artesania.

El Mercat de Nadal és una iniciativa consolidada que enguany acollirà dinou parades, amb flors, decoració, joies, moda, neules, torrons, i productors agroalimentaris. Segons ha valorat Prat, el mercat té normalment una molt bona acollida «tant entre el públic com els paradistes».

L’organització ha marcat per aquesta edició un límit d’una vintena de parades que se situaran a la Porta del Comerç de Cal Rosal. Els firaires seran del Berguedà, però també de comarques veïnes com Osona i el Solsonès. Hi haurà l’Escairador, Magrana Cafeteria, Baby Q, Curriu, Amacdhistèria, La mel de l’Avi Joan i formatges Blancafort, Cuca de Llum, Noni Barea, Tocs.cat, Mon Aroma, Antònia i Gemma, la Cooperativa Agrobotiga, l’Estenedor, Lulu Estudi de joies, Confeccions Ribera, Judith Serra, Helen Drapets, Casabella i Naturlinen.

El programa d’actes preveu propostes lúdiques com els tallers de manualitats a càrrec de l’AMIC i activitats dirigides al públic infantil i concerts. A més, hi haurà nadales a càrrec de l’ACE i ball en línia.

Els concerts programats, tant dissabte com diumenge, són d’artistes berguedans. Dissabte, a les 6 de la tarda, actuarà Aquell Parell (David Sais i Jordi Martínez); i diumenge, a les 12 del migdia, ho farà Entrompats. L’alcalde Sebastià Prat ha destacat l’aposta de l’organització per grups locals, ja que considera que «el llistó és alt».

El trenet repeteix

El trenet llançadora que ja l’any passat es va estrenar pel Mercat de Nadal tornarà aquest cap de setmana per connectar Cal Rosal amb Berga, des de la parada de la plaça de la Creu. L’organització facilita aquest mitjà de transport perquè des de Berga es puguin visitar les paradetes del Mercat de Cal Rosal sense haver d’agafar el cotxe, i així vol guanyar visitants de la capital de comarca.

Sebastià Prat ha recordat que l’any passat el trenet llançadora va resultar ser tot un encert, cosa que ha permès consolidar-lo. «Va moure molta gent, també de Cal Rosal a Berga», ha ressaltat Prat.

La iniciativa contribueix a endreçar Cal Rosal a nivell de mobilitat, perquè, segons Sebastià Prat, permet que hi hagi menys cotxes i evita els problemes d’aparcament, a banda de ser una alternativa més sostenible i que genera menys emissions.