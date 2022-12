Plans nadalencs que no et pots perdre aquest cap de setmana

Tenim Nadal a tocar i les comarques de la regió central ja engalanen els carrers i preparen activitats per celebrar la festivitat. T'oferim un recull de propostes nadalenques per sortir de casa aquest cap de setmana.

MANRESA

Torronada 2022 i màgia -Divendres, a les 17 h, al local social AVV carretera de Santpedor. Espectacle de màgia amb el Màgic Pol. Entrada: 5 euros.

El tió a Can Font -Divendres, de 18 a 21 h, al Centre de l’Aigua. Joc de pistes familiar amb l’objectiu de trobar el tió perdut. A càrrec de Guillem Griera. Entrades: 5 euros per família o grup de màxim 6 persones. Reserva prèvia a: www.parcdelasequia.cat.

Benvingut tió - Dissabte, de 10.30 a 13 h, al parc de Can Font.

Taller de torrons - Dissabte, d’11 a 14 h, al mercat Puigmercadal. Preu: 5 euros.

Cantada de nadales -Dissabte, a les 11 h, al convent de les Caputxines. A càrrec de les corals de persones grans promogudes per l’Ajuntament en el marc del taller Cançons de totes els temps. Actuació oberta a tothom.

Dinar de Nadal - Dissabte, de 14 a 16 h, al local social AVV Sagrada Família. Preu: 16 euros.

Espectacle nadalenc -Dissabte, de 17 a 19 h, a l’Espai Jove Joan Amades. A càrrec del grup de teatre musical i de playback Som Actius. Amb taquilla inversa.

Inauguració del pessebre monumental i diorames -Dissabte, a les 19 h, al Centre Cultural el Casino. Organització: Grup Pessebrístic de Manresa.

«El conte de Nadal» -Dissabte i diumenge, de 17 a 20 h, al Casal Cívic de la Mion.

Esmorzar de col·leccionistes -Diumenge, de 9.30 a 10.30 h, al local social AVV Sagrada Família. Trobada dels Amics Col·leccionistes del Bages.

Silenci i músiques del món -Diumenge, de 20.30 a 21.30 h, al santuari de la Cova. Audició contemplativa.

ARDÈVOL

Pessebre vivent -Dissabte 17, diumenge 18 i dilluns 26 de desembre i els dies 1, 6 i 7 de gener, representacions a les 18.30 i a les 19.30 h, al nucli d’Ardèvol, del municipi de Pinós. Entrades: 15 euros, i 6 euros infants de 3 a 9 anys. Menors de 3 anys, entrada gratuïta. A la venda exclusivament a entradessolsones.com. Més informació 621 300 262 o pessebreviventardevol.cat.

AVINYÓ

Portada del pessebre al Garrofí -Diumenge, sortida a les 8.30 h de la plaça Major. Ho organitza: Centre Excursionista d’Avinyó.

BERGA

Taller de l’arbre dels desitjos -Divendres, a les 17 h, a la plaça de Sant Pere, a l’arbre de Nadal de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa. Tocada de nadales uAvui, a les 18.45 h, a la plaça de Sant Pere, amb la Banda de l’Escola de música Municipal de Berga/Conservatori de Música dels Pirineus.

Tren carrilet -Dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, i diumenge, de 10 a 14 h, de la plaça de la Creu al mercat de Nadal de Cal Rosal . Activitat gratuïta. Organització: Ajuntament d’Olvan i Ajuntament de Berga.

Parada solidària de productes nadalencs -Dissabte, de 10 a 19.30 h, a la plaça de Sant Joan. Organització: Càritas Parroquial de Berga.

Exposició de pessebres -Des de dissabte i fins al 6 de gener, a l’escala de marbre de l’ajuntament de Berga, a càrrec de les Amigues i Amics del Pessebre de Berga.

Quina Berguedana -Dissabte, a les 22.30 h, al Pavelló Vell. Preu: 25 euros, inclou cartró. Organització: A.E. Mountain Runners del Berguedà, Handbol Berga, C.E. Berga, CEB Vòlei Berga i A.E. Bàsquet Berga.

Cursa i caminada de La Marató -Diumenge, a les 9 h, des de la plaça de Sant Pere s’anirà cap als voltants de Queralt.

Cursa infantil de La Marató -Diumenge, a les 10 h. Tiquet: 10 euros, destinats íntegrament a La Marató. Organització: Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà.

Cercavila dels gegants de la Font del Ros -Diumenge, de 10.30 a 13 h, a la plaça de la Font del Ros. A càrrec dels Geganters Font del Ros. Tot seguit, tallers infantils. Per acabar, es farà cagar el tió i es cantaran nadales, a càrrec de la Coral Font del Ros.

CABRIANES

22è Pessebre Vivent de Cabrianes -Diumenge, a les 18 h, als voltants de la Plaça.

CAL ROSAL

4t Mercat de Nadal -Dissabte, de 10 a 20 h; i diumenge, de 10 a 15h. Dissabte, a partir de les 11 h i a partir de les 16 h, activitats infantils amb joc tradicional. A les 11 h, ball en línia. A les 16.30 h, cantada de nadales a càrrec de l’ACE. A les 18 h, concert amb Aquell Parell. Diumenge, a les 11 h i a les 16 h, activitats infantils amb joc tradicional. A les 11 h, taller infantil de manualitats nadalenques a càrrec de l’AMIC. Gratuït. A les 12 h, concert amb Entrompats.

CALLÚS

Fira de Nadal -Dissabte, de 16 a 20 h, a la plaça de l’Església. Parades d’artesans, xocolata desfeta i donatius per La Marató. S’ha de portar un bastó si es vol fer cagar el tió. Amb les actuacions de la Coral Romança, el Cor Jove de l’Escola de Música i animació infanti amb Ai Carai!

CARDONA

Parada en benefici de La Marató -Diumenge, de 9 a 14 h, a la Fira de Dalt. Es posaran a la venda manualitats de Nadal. Organització: Associació de Dones Cardona.

CASTELLAR DE N‘HUG

Cercavila per anar a buscar el menjar del tió -Diumenge, a les 16.30 h. Seguidament tots els infants faran cagar el tió a la plaça de la Generalitat.

CASTELLOLÍ

Recepció nadalenca -Divendres, a les 20 h, a la Brillante. Hi haurà pica-pica per tothom.

Bingo solidari per La Marató -Diumenge, a les 18 h, a la Brillante.

CASTELLNOU DE BAGES

Concert de Nadal -Divendres, a les 20 h, al gimnàs de l’escola l’Olivar, a càrrec de Marc Anglarill. Gratuït.

CASTELLVÍ DE ROSANES

Fira de Nadal -Divendres, de 16.45 a 19 h, a la plaça del poble. Organització: AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat.

Encesa dels llums de Nadal -Divendres, a les 18 h, també s’encendrà l’estel de la Cadireta, que guiarà els Reis de l’Orient a Castellví.

Cinefòrum solidari -Divendres, a les 19.30 h, al CCR. Es projectarà la pel·lícula Chavalas. A benefici de La Marató. Organització: Centre Cultural i Recreatiu (CCR).

Tallers i activitats per La Marató -Dissabte, a partir de les 10.30h, a la zona esportiva Dra. Boada del Taió (petanca/bàsquet).

Castellví amb La Marató -Diumenge, de 10.30 a 13.30 h, a la plaça del poble. Matinal esportiva cardiosaludable. a les 13.30 h, concert de l’Escola de Música i Dansa de Castellví.

Mercat nadalenc de segona mà i artesania -Diumenge, de 10.30 a 13 h, al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina. Organització: AV Can Sunyer i Valldaina.

Taller infantil de Nadal -Diumenge, d’11 a 12 h, al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina.

CERCS

Recolida de carbó de Ses Majestats els Reis d’Orient -Diumenge, a les 12 h, al Museu de les Mines de Cercs. També es farà un taller d’scrap de garlandes nadalenques, amb Somnis amb Scrap. Taquilla inversa amb motiu de La Marató.

COPONS

Mercat de Nadal -Dissabte, de 10 a 20 h, parades d’artesania, exposició de pessebres, cantades de nadales i actuació de la Big Band de Copons. De 10 a 13 i de 16 a 19 h, al poliesportiu, jocs per a petits i grans. Durant tot el matí, a la sala polivalent, activitats relacionades amb el món dels cavalls a càrrec del Centre Dankaes. A les 13 h, a l’estand de l’ajuntament a la plaça Ramon Godó, primer sorteig d’una panera amb productes gentilesa de les parades del mercat. De 16.30 a 19.30 h, a la sala polivalent, taller per elaborar decoració nadalenca a partir d’envasos reutilitzats, a càrrec de la cooperativa Aliment Humà. Obert a tothom. A les 19 h, a l’estand de l’ajuntament a la plaça Ramon Godó, segon sorteig d’una panera amb productes gentilesa de les parades del mercat.

ESPARREGUERA

Fira de Santa Llúcia -Dissabte, del 10 a 14 i de 17 a 20 h, i diumenge, de 10 a 14h, al carrer dels Arbres i a la plaça de la Pagesia.

Photocall nadalenc -Dissabte i diumenge, de 10 a 13 h, al vestíbul de Can Pasqual.

Taller de guarniments de Nadal -Dissabte, d’11 a 13 h, a la plaça de la Constitució.

Cercles de percussió en família -Dissabte, a les 12 h, a la plaça de la Constitució. Organització: Centre Obert La Fulla.

Tió mòbil -Dissabte, a les 17 h, al barri de la Font; i a les 18 h, a La Plana. Amb la Cia. Robert Gobern. Organització: Ajuntament d’Esparraguera i esplai La Lluna.

«El Nadal de la Petra» -Dissabte, a les 17 h, a la plaça de Santa Eulàlia. Espectacle a càrrec de Maria Coll.

«Perculights» -Dissabte, a les 18 h, des de l aplaça de l’Ajuntament, espectacle itinerant a càrrec de la Cia. Bricandeira.

Concert solidari de nadales rocieras -Dissabte, a les 18 h, al patronat Parroquial. Entrada gratuïta. Es recolliran aliments destinats a la Creu Roja. Organització: Coro Rociero Santa Eulàlia

40a mostra de pessebres -Des de dissabte i fins al divendres 6 de gener, a la sala d’exposicions municipal.

Quinto de Nadal -Diumenge, a les 11.45 h, a la plaça de la constitució. Organització: Barraka Alternativa.

Tió mòbil -Diumenge, a les 17 h, a El Castell; i a les 18 h, a Can Comelles i les Tres Caravel·les.

FALS

Pessebre Vivent del Bages -Dissabte 17 de desembre, a les 18 h; diumenge 18 i dilluns 26 de desembre i els dies 1, 6 i 7 de gener, a les 18 i a les 19h; diumenge 8 de gener, a les 18 h; a les Torres de Fals. Entrades: 12 euros. Fins a 14 anys: 6 euros. Membres del Club Super3 (fins a 15 anys), gratuït. A la venda només a pessebre.cat. Organització: Ass. Cultural Recreativa de Fals.

GIRONELLA

Market Gironella Vila de Nadal -Estarà obert un total de 24 dies, fins al 5 de gener, a la plaça de l’Estació. Hi haurà oferta de productes artesans, alimentaris i comerç local. Avui, obert de 15.30 a 20 h; dissabte i diumenge, d’11 a 14 i de 15.30 a 21 h. uActivitats: avui, a les 18 h, concert amb Tutú Kiss Plash. Dissabte, a les 12 h, concert amb Ivet. A les 18 h, recital de poesia. Diumenge, a les 18 h, taller de tions. Gratuït. Cal fer inscripció a entradium.com. A les 18 h, concert amb De Tu a Tu. www.visitgironella.cat.

IGUALADA

Reis 22-Trobada de Cavalcades de Reis patrimonials i Històriques -Divendres i dissabte. La comissió de Reis d’Igualada és l’amfitriona d’unes jornades al voltant de les festes i cavalcades de Reis de l’estat, on són convocades una desena de delegacions. Jornades de ponències i taules de treball, exposicions i un espectacle sobre la festa de Reis d‘Alcoi a càrrec del Grup de Danses Carrascal d’Alcoi, dissabte, a les 19 h, a la plaça de l’Ajuntament. A les 18 h s’iniciarà una cercavila.

«Els Pastorets d’Igualada» - Diumenge, a les 18 h; dilluns 26 de desembre, a les 18 h; diumenge 8 de gener, a les 11.45 h; i diumenge 15 de gener, a les 11.45 h; al Teatre Municipal Ateneu. A càrrec de l’Esbart Igualadí. La recaptació d’aquest diumenge és per a La Marató. Entrades: 14 euros; 12 euros, jubilats; i 6 euros, infants. A la venda a teatremunicipalateneu.cat.

MOIÀ

Fira del Tió i Mercat del Trasto -Diumenge, durant tot el matí. Fira dedicada especialment al producte nadalenc, regal, artesania... amb presència també d’entitats i activitats solidàries. També se celebrarài la Trobada de plaques de cava i col·leccionisme.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Mercat de Nadal -Dissabte i diumenge, a la plaça de la Font Gran.

Caminada nadalenca -Diumenge, a les 10 h, sortida des de la sala Joan Carles Amat.

NAVARCLES

Fira Tió -Dissabte, a les 10 h, a la plaça de la Vila. Organització: Ajuntament de Navarcles.

NAVÀS

Firal del regal -Dissabte, de 10 a 14 i de 16 a 19 h, al carrer i plaça de l’Església. Parades, tallers de Nadal, decoració nadalenca, exposició de pessebres, activitats i jocs infantils, tast al Centre Enoturístic del Pla de Bages, actuació de l’Escola Municipal de Música Mestre Josep Maria Castella, lliurament de premis del concurs de pessebres.

Concert de Nadal -Dissabte, a les 19 h, al Casal Sant Genís, a càrrec de la Coral Nova, dirigida per la Mercè Redorta. Gratuït.

Pessebre vivent -Diumenge, de 18 a 19 h, a la plaça de l’Església. Ho organitza: Agrupament Escolta Ali-Bei.

OLESA DE MONTSERRAT

Fira de Nadal -Dissabte, de 9 a 21 h, a la plaça de les Fonts, plaça Povill, carrer dels Arbres i carrer Salvador Casas. A les 18 h, sortida de la Carassa amb la fanfara de l’escola de música.

Festival de Nadal -Dissabte, de 17 a 22 h, a la pista annexa al pavelló Salvador Boada. Exhibició de patinatge artístic infantil i juvenil. Organització: Club Patinatge Artístic Olesa.

Inauguració del pessebre de l’Olivera -Dissabte, a les 17 h, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Amb l’alumnat de l’escola municipal de musica.

Cavalcada de Santa Claus -Dissabte, a les 18 h, per diferents trams del municipi. Organització: Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Cagatió gegant -Diumenge, d’11 a 13.30 h, al parc municipal. Es podrà fer cagar el tió amb l’espectacle Balambambú de la Cia. Pentina el Gat.

PIERA

Pista de gel -Des de divendres i fins al 8 de gener, a la pista del Gall Mullat. Fins al 22 de desembre (inclòs), de 17 a 21 h. Preu: 5 euros (30 minuts). Comprant als comerços de Piera, descomptes d’1 euro per tiquet.

Mercat nadalenc a Can Canals -Dissabte, de 10 a 20 h, a la plaça Major (Can Canals).

Audició de Nadal -Diumenge, a les 12.30 h, al teatre Foment. A càrrec de l’Aula Municipal de Música Maria Escolà i Cases.

LA POBLA DE CLARAMUNT

Concert de Nadal -Diumenge, en acabar la missa de les 12 h, a l’església de Santa Maria, a càrrec de la coral La Lira.

18è Bingo solidari per La Marató -Diumenge, a les 18 h, a l’Ateneu Gumersind Bisbal.

EL PONT DE VILOMARA

Zambombá flamenca -Diumenge, a les 17 h, al centre cívic. Organització: Coro Rociero Candela Viva.

Mercat de Santa Llúcia -Diumenge, de 17 a 19 h, a la plaça Major. Mercat en benefici de La Marató. Organització: Associació contra el Càncer.

PUIGCERDÀ

Concert de Nadal per La Marató -Diumenge, a les 17 h, a l’església de Sant Domènec. Concert a càrrec de l’orquestra i corals de l’EMMIF, Capella de Santa Maria, Carol en Musique, Cerdanya Canta, Camilleres de Sallagosa, Coral de Bellver i A4Cors.

Concert de música moderna -Diumenge, a les 19 h, al teatre municipal del Casino Ceretà. Espectacle Issi toquem? a càrrec de l’EMMIF.

PUIG-REIG

Concert de Nadal -Diumenge, a les 17.30 h, al pavelló municipal d’esports, a càrrec de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig.

SALLENT

Encesa de llums de Nadal -Divendres, a les 16.45 h, a la plaça Anselm Clavé, berenar amb coca i xocolata per als infants. De 16.30 a 19.30 h, a la plaça Anselm Clavé, cagatió gegant. De 18 a 19.30 h, a la plaça Anselm Clavé, mapatge i encesa de llums de Nadal. De 16.30 a 19.30 h, a la plaça de la Verdura, bola de Nadal. De 17 a 19 h, als carrers del centre comercial, espectacle itinerant a càrrec de la Cia. Filigranes.

35a fira de Santa Llúcia -Diumenge, de 10 a 22 h, al passeig 1 d’Octubre. A les 10 30 h, a la plaça de Cal Teia, actuació dels combos de l’escola de música Cal Moliner. A les 11 h, al passeig 1 d’Octubre, cultura popular a càrrec dels bastoners de Sallent, Joana la Negra, gegantons de Sallent, Maqui, esbart Vila de Sallent i castellers Pica-Polls d’Artés. La música anirà a càrrec de la banda Santa Llúcia. A les 12.30 h, al passeig 1 d’Octubre, actuació del combo Ara. Grup femení de versions per acompanyar el vermut a càrrec de Carrilet i Roques Albes. A les 14 h, al passeig 1 d’Octubre, dinar popular. Organitzat per exmonitores del Roques Albes. Tiquets: 7 euros a la botiga Bosch. A les 16 h, al passeig 1 d’Octubre, tallers i jocs. Concurs de jocs gegants del CAE, per a tots els infants del poble dinamitzat per les monitores del Roques Albes. A les 17.30 h, al passeig 1 d’Octubre, patge reial. Arribada del patge reial, hi haurà coca i xocolata per a tothom. A les 18.30 h, al passeig 1 d‘Octubre, ball de bruixes. Actuació del tradicional ball de Bruixes de Sallent. Hi haurà rom cremat pel tancament de la fira. A les 20 h, a l’ateneu popular Rocaus, concert de Tremendafarraz. Durant tot el dia hi haurà servei de barra i jocs gegants del CAE a càrrec del Roques Albes. Organització: Agrupament Roques Albes.

SANT BENET DE BAGES

3r Pessebre Vivent de Món Sant Benet -Obert els dies 17, 18 i 26 de desembre i 1 de gener, tres sessions diàries, a les 18, a les 19 a les 20 h. Més informació: monsantbenet.com.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Mercat de Nadal -Dissabte i diumenge, durant tot el dia, al Cobert de la Màquina del Batre. Pista de gel, parades d’artesania, comerç local, gastronomia i activitats per a tota la família.

Actes per La Marató -Diumenge, durant tot el dia, a diferents ubicacions. Tots els actes a www.santfruitos.cat.

ST. JOAN DE VILATORRADA

Mercat de Nadal -Dissabte, de 16.30 a 20 h; i diumenge, de 10.30 a 19 h, a la plaça Major. Comerç local, producte gastronòmic artesà, tallers, música, menjar i beure, furgoteques, entitats, associacions...

«Un poble de conte» i el Tió de Nadal -Diumenge, d’11 a 13 h, es faran 7 grups. Amb inici a la xemeneia de Cal Gallifa. El tió es farà cagar a la plaça Major. Idea original d’El SAC-La Nit de la Carbassa amb la col·laboració de la Colla de Geganters i Grallers de Sant Joan i Anderdocs.

8è Encuentro Coros Rocieros -Dissabte, a les 19 h, a Cal Gallifa. Acte organitzat per l’Associació Amics del Ball Alegria.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Pessebre vivent de la FEDAC -Divendres, a les 18 h, al parc de la plaça Catalunya. Organització: FEDAC Sant Vicenç.

Quinto de Nadal -Dissabte, a les 17 h, al teatre El Coro.

20a Jornada de 12 hores de modelisme ferroviari -Diumenge, de 10 a 14 i de 16 a 20 h, al local social d’ASVICAF.

Fira de Nadal -Diumenge, durant tot el dia, al centre de la població. Espectacles, tallers, animació i activitats al carrer. Organització: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.

Cagatió -Diumenge, a les 17 h, a la plaça de l’Ajuntament. Organització: Colla de Geganters.

SANTPEDOR

Espectacle de dansa -Dissabte, a les 18 h, a Cal Llovet. La màgia del Nadal, a càrrec del Casal Cultural Dansaires Manresans. Entrades: 5 euros amb recaptació íntegra per a La Marató.

Comerços oberts -Diumenge. Organització: CUSA.

Pilars per La Marató -Diumenge, al matí, per les places del poble. Organització: Castellers de Santpedor.

LA SEU D’URGELL

Nadales al carrer -Dissabte, a les 11 h, a diferents punts de la Seu Màgica.

Nadales amb la coral Encoratjades, of course -Dissabte, a les 12 h, a la sala de la Immaculada.

Conte amb l’Espai Ermengol -Dissabte, a les 17 h, al joc de troncs al carrer Canonges. Les cabretes del serrat Gros, i tast de formatges del Serrat Gros d’Ossera, a càrrec de Pepita Clop i Mercè Lagrava.

Concert de Nadal -Dissabte, a les 17 h, a la sala Sant Domènec. A càrrec de l’Escola Municipal de Música, Conservatori de Música dels Pirineus i Orquestra Cadí. Activitat a benefici de La Marató.

«El rescat dels Minairons» -Dissabte, a les 19 h, i diumenge, a les 17 h, a la sala d’actes de la Salle. Espectacle produït per l’escola de teatre de la Seu d’Urgell. Entrades a partir de 6 euros.

SOLSONA

Gala de Nadal 2022 de l’escola de dansa Solsona -Dissabte, a les 21 h, a la sala polivalent. Activitat organitzada en benefici de La Marató.

Trenet de Nadal -Els dies 17, 18, 22, 23 i 24 de desembre, d’11 a 14 hi de 17 a 20 h (en franges horàries de 45 minuts). La sortida serà des de la plaça del Camp. Entrades: 2 euros, gratuït als menors de 3 anys que s’asseguin a la falda. Venda d’entrades a www.entradessolsones.com.

Festival de patinatge artístic -Diumenge, a les 17 h, al pavelló. Entrades: 5 euros, gratuït per els menors fins a 10 anys. Activitat organitzada en benefici de La Marató. Organització: Club Patinatge Solsonès.

Fires i festes

SÚRIA

Suriatrastos uDissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’objectes de segona mà.