El Mercat de les Flors ha presentat aquest dijous la programació de Nadal que compta amb quatre espectacles familiars. La reconeguda companyia El Conde de Torrefiel portarà a Barcelona el seu primer espectacle familiar ‘Los protagonistas’ del 27 al 30 de desembre, del 2 al 4 de gener i els 7 i 8 de gener. La coreografia italiana Silvia Gribaudi oferirà la dansa amb humor de ‘Monjour’ del 27 al 30 de desembre i la catalana Anna Rubirola amb Big Bouncers mostrarà ‘Plàncton’ del 2 al 4 de gener i el 7,8,14 i 15 de gener. Finalment, la companyia madrilenya Aracaladanza exhibirà ‘Loop’ el 7,8, 14 i 15 de gener.

‘Los protagonistas’

La companyia El Conde de Torrefiel oferirà l’espectacle recomanat entre 7 i 11 anys ‘Los protagonistas’. Es tracta d’un recorregut itinerant dins d’un espai teatral, desproveït de la seva estructura “convencional” d’un públic davant d’un escenari sobre el qual es representa una situació visual i dramatitzada.

La instal·lació està formada per paisatges enigmàtics on els espectadors, com a exploradors d’una expedició de terres remotes, penetren per situar-se en l’interior del cos d’una història. Se’ls convida a construir el seu camí en una història que vol ser descoberta mentre es travessa.

Dirigit per Tanya Beyeler i Pablo Gispert, és una proposta de la companyia que per primera vegada es dirigeix a un públic familiar i juvenil. “La proposta es dirigeix per generar un dispositiu escènic capaç de deixar l’espai als espectadors per completar l’experiència a través dels seus propis bagatges intel·lectuals i univers imaginatiu”, han subratllat.

‘Monjour’

Pel que fa a la proposta de Silvia Gribaudi ‘Monjour’ amb dissenys de Francesca Ghermandi, es presenta com una dispositiu performatiu que proposa una reflexió sobre el poder i el joc de manipulació entre el performer i el públic. Hi participen dos ballarins, un clown/actor i dos acròbates. La peça estableix pràctiques coreogràfiques sobre la relació entre el cos i la complicitat, i entre el disseny i l’estètica.

El treball explora en la interdependència i les responsabilitats mútues entre el públic i l’artista. També es posa el focus en la fragilitat humana, en la fal·libilitat com a poder revolucionari i en l’inesperat com a possibilitat de veure més enllà dels límits establerts.

‘Plàncton’

La coreògrafa resident a Barcelona Anna Rubirola, del col·lectiu Big Bouncers, planteja un espectacle inspirat en els microorganismes que habiten el fons dels mars i els llacs. És una peça que vol esdevenir una experiència escènica multidisciplinària i convidar a través del cos i el moviment “en un món on tot és possible”. “Un món on tot el que és petit agafa una gran rellevància. Un món on els cossos emeten llum i es mantenen en suspensió”.

La producció s’interessa sobre la relació dels humans amb els éssers més petits i posa en valor que les coses petits són fonamentals per la vida. L’obra fa aquest plantejament amb nous llenguatges escènics com el moviment, el text i el so sense caure en un discurs narratiu i representatiu.

El treball, adreçat a nenes i nens d’entre 4 i 7 anys, s’ambienta en un terreny abstracte i simbòlic que permet als infants imaginar i generar la seva pròpia interpretació del que veuen. S’exploren en idees en suspensió i de deixar-se moure o arrossegar.

‘Loop’

Aracaladanza torna al Mercat de les Flors amb l’espectacle ‘Loop’ per a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys i dirigit per Enrique Cabrera. En aquesta ocasió, presenten un espectacle que és una carta d’amor a la maquinària escènica de la companyia.

Els ballarins, maquinistes i elèctrics al costat de telons, focus, caixes d’emmagatzematge, bambolines o matalassos converteixen la dansa en una funció “màgica”. Així, l’escenari, els seus elements i els que hi treballen es converteixen en els protagonistes de ‘Loop’.