Els millors plans per fer el cap de setmana de Nadal

La regió central presenta un bon ventall de propostes nadalenques per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

ARTÉS

«Piquem el tió» -Dissabte, a les 18 h, a la plaça Vella, el Gran Tió, que va fer la primera visita a Artés fa 16 anys, cagarà per a tota la canalla del poble que ho desitgi. A partir de les 17 h es farà un petit recorregut pels carrers i comerços del poble.

Ruta del tió -Diumenge, a partir de les 11 h, pels carrers del poble. Recorregut per tal que els infants es puguin acomiadar del tió. La Comissió de Reis d’Artés aprofita per vendre loteria.

AVIÀ

Patge reial -Dilluns, a les 11.30 h, arribada per Cal Tauler i, a les 12 h, recollida de les cartes a la plaça de l’Ateneu. Es deixarà una bústia a la plaça perquè els infants també puguin dipositar-hi les cartes els dies posteriors.

Recollida de regals -Abans del 27 desembre, caldrà portar el regal a l’ajuntament. Només s’acceptarà un paquet per casa. Es demanarà el nom de qui ha de rebre el regal, l’adreça i un correu electrònic. Caldrà esperar a rebre un correu on s’especificarà l’hora aproximada que passarà el Rei per casa.

AVINYÓ

Ràdio Avinyó -Els dies 24, 25 i 26 de desembre, programa especial de Nadal en directe amb entrevistes, música i connexions des de la plaça. Els dies 31 desembre i 1 gener, programa especial en directe de Cap d’Any.

Gran cagada del tió -Diumenge, a les 12 h, a la plaça Major. El tió gegant del Grup de Campaments l’Esparver portarà llaminadures per a tota la mainada, i també s’hi podrà gaudir d’animació amb en Jaume Barri.

BAGÀ

Fia-faia -Dissabte, a les 17 h, concentració del grup de fallaires que baixen des del Siti a la plaça Catalunya. L’alcalde lliura el Foc de Faia al president de l’Associació de la Fia-faia perquè el pugi al Siti i s’hi encengui la foguera on s’encendran les faies. A les 18 h, encesa d’una foguera al Siti visible des de Bagà i des de Sant Julià de Cerdanyola. A les 18.30 h, inici de la baixada del grup de fallaires des del Siti. A les 18.50 h, rebuda del grup de fallaires davant de l’església parroquial de Sant Esteve. A les 19 h, toc d’oració i entrada del grup de fallaires a la plaça Catalunya i encesa de les fia-faies. Seguidament, amb les fia-faies a mig cremar, pujada pel carrer Major fins a la plaça Porxada. Per acabar, cançó i dansa de la Fia-faia al voltant de la foguera i coca amb all-i-oli de codony per a tothom.

BERGA

Pedala i il·lumina -Els dies 23, 24 de desembre i 3 de gener al passeig de la Pau; i els dies 28, 29, 30 de desembre i 4 de gener a la plaça de Sant Pere. De 18 a 20 h. Organització: Berguedà Bike Trails i Ajuntament de Berga. Col·laboració: VeloBerga, Rock And Clàssics i Bled.

«Il·lumina el Nadal» -Dissabte, a les 20 h, cadascú a casa seva. Encesa de llantions solidaris per il·luminar els balcons i finestres de la ciutat la nit de Nadal com a símbol de llum d’esperança. Organització: Càritas Parroquial del Berguedà.

«Veniu a veure els diferents tions de Nadal» -Durant el mes de desembre, a les places de les Fonts, Sant Pere, Viladomat, Països Catalans i Font del Ros. Passejos de la Indústria i de La Pau amb carrer Gran Via. Organitza: Bergacomercial.

Joc de l’Element Discordant -Fins al 4 de gener, en horari comercial, a les botigues associades a Bergacomercial i amb distintiu del joc de l’element discordant a l’aparador. Activitat per a públic familiar. El sorteig es farà el dimecres 11 de gener, a les 9 h, a la plaça de Sant Pere. Més informació: bergacomercial.cat. Organitza: Bergacomercial.

Exposició de pessebres -Fins al 6 de gener, a l’escala de marbre de l’ajuntament de Berga, a càrrec de les Amigues i Amics del Pessebre de Berga. Horaris: dissabtes i festius. d’11 a 13 i de 18 a 20 h. Laborables, de 18 a 20 h.

BORREDÀ

Fira de Nadal i arribada del carter reial -Dilluns, tot el dia, paradetes a la plaça Major. De 16 a 19 h, al Local Puigmal, inflables dragonets i cars i taller de fanalets. A les 19 h, davant de l’ajuntament, arribada del príncep Hassan i els seus patges per recollir les cartes dels infants per als Reis.

CALAF

Campanya de Nadal «Gran Laureanu» -34 comerços de Calag ofereixen, durant tot el desembre, bitllets laureanus per valor de 0.10 euros amb un número per entrar el sorteig del Gran Laureanu si es realitza una compra. Es mantenen els tres premis del Grau Laureanu d’or (valorat en 500 euros), el de plata (valorat en 300 euros) i el de bronze (valorat en 100 euros), que s’hauran de gastar a les botigues participants en la campanya en un únic dia. El sorteig entre tots els números repartits se celebrarà de forma presencial el dissabte 7 de gener, a les 17 h, al Casal de Calaf. Del 8 de gener al 28 de febrer tots els bitllets laureanus no premiats es podran deduir de les compres.

CAPELLADES

Tió -Dissabte, a les 12 h, a la plaça Verdaguer. Espectacle familiar de Rah-mon Roma i cagatió, a càrrec de Capellades Comerç.

Cursa del Gall Dindi -Diumenge. Cal inscripció prèvia a la web d’AEMdeKp.

Concert de Sant Esteve -Dilluns, a les 19 h, concert de sardanes per a cobla, amb la Cobla Almogavarenca, organitzat per la Coral Noves Veus.

CARDONA

Exposició del concurs de postals de Nadal -Durant el mes de desembre, a la Biblioteca Municipal Marc de Cardona.

Exposició de pessebres -Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener, a la sala dels Dolors. Inauguració dissabte, a les 18 h. Horari: el 24 de desembre, de 18 a 20.30 h; els dies 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, de 10.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 ho; i els dies 31 de desembre i 5 de gener, de 17.30 a 20.30 h.

Missa del gall -Dissabte, a les 18.30 h, a l’sglésia de Sant Ramon Nonat de La Coromina.

Missa del gall i cantada de nadales -Dissabte, a les 00 h, e l’església parroquial. Organitzacio: Coral Cardonina i Parròquia.

Cagatió de la Coromina -Diumenge, a les 12 h, al carrer Església, davant del teatre. Organització: Grup de teatre La Cua del Gat.

Arribada del patge reial -Dilluns, a les 12 h, al passeig de la Fira (monument a Borrell II). Recollirà les cartes per als Reis. Passacarrers amb la Banda de Música de Cardona amb la col·laboració de Musicant. Organització: Agrupament Escolta Hug Folc i Ajuntament de Cardona.

CASTELLAR DE N'HUG

Missa de Nadal -Diumenge, a les 13 h, a l’església parroquial.

CASTELLOLÍ

Missa del gall -Dissabte, a les 22.30 h, a l’església de Sant Vicenç. A continuació, ressopó de Nadal.

Concert de Sant Esteve -Dilluns, a les 19.30 h, a la Brillante. Amb la Capella de Música de la Tossa.

CASTELLVÍ DE ROSANES

Visita del patge Picarol -Dissabte, a les 11 h, arribada al Centre Cívic de Can Sunyer i Valldaina per recollir les cartes per als Reis d’Orient. D’11 a 12 h, a la plaça del poble, concert amb el grup Papel Maché abans de l’arribada del patge Picarol. A les 12 h, a la plaça del poble, arribada del patge Picarol.

«Fem cagar el tió!» -Diumenge, a les 12.30 h, a la plaça d’Europa.

ESPARREGUERA

40a mostra de pessebres -Fins al divendres 6 de gener, a la sala d’exposicions municipal. Visites: dijous, divendres i dissabtes, de 18 a 20 h; i diumenges i festius, de 12 a 14 h. Els dies 25 de desembre i 1 de gener la mostra romandrà tancada. Organització: Col·lectiu de Pessebristes d’Esparreguera.

«Fem cagar el tió!» -Dissabte, de 10.30 a 13.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia.

Tió mòbil -Dissabte, a les 11 h, al Mas d’en Gall, a les 12 h, a Can Rial i a les 17 h, al centre de la vila. El tió mòbil animarà carrers i places a càrrec de la Cia. Robert Gobern. Organització: Ajuntament d’Esparraguera i espali La Lluna.

Repicada de la missa del gall -Dissabte, a les 19.30 h. Organització: Amics del Campanar d’Esparreguera.

Missa del gall -Dissabte, a les 20 h, a l’església de Santa Eulàlia. Organització: Parròquia de Santa Eulàlia.

Repicada de Nadal -Diumenge, a les 11.30 h. Organització: Amics del Campanar d’Esparreguera.

Ofici de Nadal -Diumenge, a les 12 h, a l’església de Santa Eulàlia. Organització: Parròquia de Santa Eulàlia.

Repicada de Sant Esteve -Dilluns, a les 11.30 h. Organització: Amics del Campanar d’Esparreguera.

FONOLLOSA

Mercat de Nadal -Dissabte, de 10 a 14 h, a la plaça 1 d’Octubre. Parades d’artesania i productes locals: roba i tèxtil, calendaris, pessebres, cervesa, formatges, llibres, pastissos, detallets... Durant el matí, tallers de bastons per al tió, ramets de la sort i muntatge del pessebre. A les 12 h, concert de nadales a càrrec d’artistes locals. Servei de bar amb begudes i vermut. Organització: Associació Cultural i Recreativa de Fonollosa i Ajuntament de Fonollosa.

GIRONELLA

Market Gironella Vila de Nadal -Estarà obert un total de 24 dies, fins al 5 de gener, a la plaça de l’Estació. Hi haurà 21 parades diferents i més de 70 marques amb l’objectiu d’afavorir la rotació de paradistes. Hi haurà oferta de productes artesans, alimentaris i comerç local. Els dies 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3 i 4 de gener, obert de 15.30 a 20 h; i els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, d’11 a 14 i de 15.30 a 20 h. uActivitats: Avui, a les 18 h, concert amb la Coral Infantil i Juvenil Les Veus de Gironella. Dissabte, a les 17.30 h, cagatió popular. Gratuït. Cal fer inscripció a entradium.com. Més informació a www.visitgironella.cat.

Concert de Nadal -Diumenge, a les 19 h, a l’Espai Cultural de Viladomiu Nou, a càrrec del Grup Vocal V9.

Concert de Sant Esteve -Dilluns, a les 19 h, a l’església nova de Santa Eulàlia, concert a càrrec del Grup Vocal V9, la Coral Estel i la Coral Infantil i Juvenil Les Veus de Gironella.

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Cagatió -Dissabte, a les 12 h, a la plaça Nova Església. Hi haurà animació infantil amb Quimera.

Arribada del patge reial -Dilluns, a les 12 h, a la plaça Nova Església.

JONCADELLA

Missa del gall -Dissabte, a les 00 h, al santuari de la Mare de Déu de Joncadella. Amb la participació de membres del Centre Excursionista de la Comarca del Bages, que des de fa més de 40 anys que hi assisteixen i pugen el pessebre a la muntanya de Collbaix. En acabar la missa, coca, torrons, vi dolç i cava.

IGUALADA

Calendari d’Advent: 24 històries de llum -Fins dissabte, a les 19 h, a la plaça de Cal Font, al Niu Màgic els fanalers hi explicaran un conte i hi encendran un fanal cada dia, fent el compte enrere fins a Nadal. Els fanalers sortiran de Cal Maco uns minuts abans de les 7 i aniran il·luminant els carrers fins a entrar al Niu.

Missa del gall -Dissabte, a les 20 h, a l’església de la Sagrada Família. L’Agrupació Coral La Llàntia oferirà un concert.

Concert de Nadal amb la Schola Cantorum -Diumenge, a les 12 h, a l’església de la Sagrada Família. Sota la direcció d‘Oriol Carceller i Magda Roig a l’orgue.

Concert de Nadal de la JOSA -Diumenge, a les 20 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Amb la participació de la JOSA, JOSA aleví i JOSA jazz sota la direcció dels seus directors, Josep Miquel Mindán, Jaume Fraga i Xavi Plaza. Oferiran diferents repertoris i un petit recull de nadales. Entrades: 8 i 5 euros. A la venda a www.tiquetsigualada.cat. Ho organitza: Jove Orquestra Simfònica de l’Anoia.

Concert de Sant Esteve amb la Coral Mixta -Dilluns, a les 12.30 h, a l’església del Roser. El concert es titula El primer Nadal. Direcció: Èric Varas. Entrades: 10 euros. A la venda a tiquetsigualada.cat i abans del concert a l’entrada.

JORBA

Missa del gall -Dissabte, a les 20 h, a l’església de Sant Pere de Jorba.

Entrega de les cartes al patge Faruk -Dilluns, a les 11.30 h, a la plaça de la Font.

MANRESA

Pessebre monumental i diorames -Fins al 8 de gener, al Centre Cultural el Casino. Horaris: de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h; i diumenges d’11 a 14 h. Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any de 17.30 a 20.30 h. Dilluns tancat. Organització: Grup Pessebrístic Manresa.

Exposició de treball pessebrístic -Fins al 4 de gener, al local veïnal de l’AVV Cots-Guix-Pujada Roja. Exposició d’alguns dels pessebres realitzats per Antonio Carrillo. Horari: de dilluns a divendres, de 18 a 19 h. Organització: AVV Cots-Guix-Pujada Roja.

36a fira de Nadal i Reis -Fins al dijous 5 de gener, de 10 a 21 h, al passeig Pere III, davant la biblioteca del Casino. Parades d’artesania. Els dies 24 i 25 de desembre i 1 de gener estarà tancat. Organització: Associació Nadalaires.

Pista de gel -Fins al 15 de gener, a la plaça Sant Domènec. Dies escolars, de 17 a 21 h. Caps de setmana, festius i vacances escolars, d’11 a 21 h (últim torn a les 20.30 h). Dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener, d’11 a 20 h (últim torn a les 19.30 h). Les visites escolars seran als matins prèvia reserva a ubicmanresa@ubicmanresa. com. Entrades: 7 euros. Fins a un 100% de descompte comprant al comerç local. Organització: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i Manresa + Comerç. Col·laboració: Ajuntament de Manresa.

Festa del Pare Nadal -Dissabte, de 18 a 21 h, al local social de l’AVV Cots-Guix-Pujada Roja. Seguici del Pare Nadal pels carrers del barri fins al local veïnal, on hi haurà cantada de nadales, cagatió, coca, mistela i repartiment de regals. Organització: AVV Cots-Guix-Pujada Roja. Col·laboració: Ajuntament de Manresa.

35è aniversari del mercat Puigmercadal -Diumenge i dilluns, de 17 a 20 h, al mercat Puigmercadal. Demostració de cuina, tapes i música en directe. Organització: mercat Puigmercadal.

Casal de Nadal «Temps X viure» al Casal de les Escodines -S’ofereixen torns: del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener, en horari de 9 a 14 h. Es pot sol·licitar un torn per família. Per a infants de 3 a 12 anys. L’organització anirà a càrrec d’El Taller del Bosc, i s’oferiran diversos tallers d’arts plàstiques sostenibles amb temàtica nadalenca. Les inscripcions es poden fer a www.manresa.cat/dona fins a exhaurir les places. S’ofereixen 30 places per torn.

Casal de Nadal «Temps X viure» a l’Espai Jove Joan Amades -S’ofereixen torns: del 27 al 30 de desembre i del 2 al 5 de gener, en horari de 9 a 14 h. Es pot sol·licitar un torn per família. Per a infants de 3 a 12 anys. L’organització anirà a càrrec d’El Taller del Bosc, i s’oferiran diversos tallers d’arts plàstiques sostenibles amb temàtica nadalenca. Les inscripcions es poden fer a www.manresa.cat/dona fins a exhaurir les places. S’ofereixen 30 places per torn.

Casal de Nadal Jove «Temps X viure» al Casal de joves La Kampana -S’ofereix un torn: del 27 al 30 de desembre, en horari de 9 a 14 h. Per a joves de 12 a 15 anys. L’organització anirà a càrrec d’El Taller del Bosc, i s’oferiran diversos tallers d’arts plàstiques sostenibles amb temàtica nadalenca. Les inscripcions es poden fer a www.manresa.cat/dona fins a exhaurir les places. S’ofereixen 20 places.

MARTORELL

Pista de gel -Fins al diumenge 8 de gener, a la plaça de la Mare Caterina Coromina. Dies d’obertura i horaris: del 25 de novembre al 21 de desembre, de dilluns a divendres de 17 a 21 h. Dies amb horari d’obertura especial: del 22 de desembre al 8 de gener, caps de setmana i festius d’11 a 14.30 h i de 16 a 21 h. Els dies 24 i 31 de desembre i 5 de gener d’11 a 14.30 h i de 16 a 20 h. Preu: 5 euros, 30 minuts de patinatge mínim. Obligatori portar guants (també n’hi haurà a la venda a la pista).

«El bosc màgic de la infància» -Fins al diumenge 8 de gener, al centre cultural de Martorell, espai amb activitats i tallers. El niu dels esquirols, on els més petits (0 a 3 anys) podran experimentar el món amb les seves famílies. El cau de les llebres, amb jocs i racons d’activitats per als infants de 4 a 6 anys. El prat dels isards, amb diversos tallers per als nens i nenes de 7 a 12 anys. Els dies d’obertura seran el 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4 i 8 de gener, de 10 a 14 h. Reserves a entrades.martorell.cat.

Concert i ball de Sant Esteve -Dilluns, a les 18 h, a la sala teatre El Progrés. Nadal, llum i misteri anirà a càrrec de l’orquestra Montgrins. Organització: Centre Cultural i Recreatiu El Progrés.

Concert de Sant Esteve -Dilluns, a les 20 h, a l’església de Santa Maria. Cantata de Nadal per a cor mixt, solista rapsoda i piano. Entrada amb taquilla inversa. Organització: Cor Ars Nova.

MONTMAJOR

Missa del gall -Dissabte, a les 18.45 h, a Montmajor.

Missa de Nadal -Diumenge, a les 12 h, a Gargallà.

NAVÀS

Patge reial -Dilluns, a partir de les 12 h, a la plaça de l’Ajuntament. Del 27 al 30 de desembre hi haurà les bústies dels patges als carrers: plaça Gaudí, plaça de l’Ajuntament i plaça de l’Església. Ho organitza: Cavalcada de Reis.

Concurs d’aparadors de Nadal -Durant tot el Nadal, en el marc de la campanya comercial als establiments adherits.

ÒDENA

Cants nadalencs -Dilluns, a les 18 h, al nucli urbà d’Òdena.

OLESA DE MONTSERRAT

«Diorames i pessebres» -Fins al 8 de gener, a la Casa de Cultura. Organització: Associació de Pessebristes d’Olesa.

Visita del Pare Noel -Dissabte, d’11 a 13 h, a l’AV Les Planes (carrer Vallès s.n.). Organització: AV Les Planes.

Patge Viu-viu -Dilluns, de 18 a 20 h, a la plaça de l’Oli. El patge Viu-viu recollirà les cartes per als Reis d’Orient. Organització: Ajuntament d’Olesa.

OLVAN

Cinema familiar -Diumenge.

Arribada del patge reial -Dilluns, a les 18 h.

LA POBLA DE CLARAMUNT

51a Copa Nadal de natació -Diumenge, a les 12 h, a la piscina municipal. Acte tradicional de l’agenda nadalenca. Abans de la competició els nens i les nenes faran cagar el tió.

EL PONT DE VILOMARA

Pare Nadal -Dissabte, de 17 a 19 h, a la zona de la piscina. Organització: Ajuntament del Pont i el Grup d’Infància. Col·laboració: Grup Jove.

Missa del gall -Dissabte, a les 20.30 h, a l’església, cantada pel cor parroquial. Organització: la parròquia.

Missa de Nadal -Diumenge, a les 10.30 h, a l’església. Organització: la parròquia.

Cagatió gegant -Dilluns, a les 12 h, a la plaça Major. Organització: Ajuntament del Pont.

PUIGCERDÀ

«Vine a fer cagar el tió!» -Dissabte, a les 17h, a la plaça del Call. Acte per a tota la mainada. Organització: Comissió de Festes.

PUIG-REIG

Missa del gall -Dissabte, a les 22.30 h, a l’església parroquial de Sant Martí.

Quinto de Nadal -Diumenge, a partir de les 18 h, al pavelló municipal d’esports. Organització: Diables del Clot de l’Infern.

Arribada del patge -Dilluns, a les 18 h, davant de la Torre Vella de Cal Pons. Es recolliran les cartes que els nens i les nenes han fet per als Reis.

PRULLANS

Sessió de quinto -Diumenge, a les 21.30 h, al local social Sant Esteve.

ROCAFORT

Missa de Nadal -Diumenge, a les 9.30 h, a l’església de Rocafort. Organització: la parròquia.

RUBIÓ

Missa del gall -Dissabte, a les 23 h, a l’església de Santa Maria de Rubió.

SANT FELIU SASSERRA

Missa del gall -Dissabte, a les 19 h, a l’església parroquial. Organització: Consell Parroquial.

Missa de Nadal -Diumenge, a les 11 h, a l’església parroquial. Amb la Coral de Sant Feliu Sassera. Organització: Consell Parroquial.

«Vine a cagar el tió del poble» -Diumenge, a les 18 h, a la plaça de l’Església. Ambient nadalenc amb xocolatada i concert acústic amb Mar pujol. Organització: Comissió de Festes.

Missa de Sant Esteve -Dilluns, a les 11 h, a la capella de Santa Magadalena. Organització: Consell Parroquial.

Concert de Nadal -Dilluns, a les 18 h, a la sala gran de l’Ateneu. Amb la Coral de Sant Feliu Sasserra.

3r concurs d’engalanament de Nadal -Fins al 30 de desembre, es convida tothom a participar-hi guarnint l’exterior. Cal enviar una imatge a les xarxes socials de la Comissió de Festes @comissiofestes.sfs o comissiofestes.sfs@gmail.com.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Pista de gel -Fins al diumenge 22 de gener, a la plaça Onze de Setembre. Horaris: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h. De divendres a diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h.

Missa del gall -Dissabte, a les 00 h, a l’església parroquial. Hi cantarà el cor parroquial.

Missa de Nadal -Diumenge, a les 10.30 h, a l’església parroquial. Hi cantarà el cor parroquial.

Concert de Nadal -Diumenge, a les 19 h, a l’església parroquial. A càrrec de l’Agrupació Coral Sant Fruitós. Direcció Anna M. Riera.

Visita del patge reial -Dilluns, de 12 a 13.30 h, al Cobert de la Màquina del Batre. El patge de Ses Majestats recollirà les cartes pels Reis de l’Orient que els hi portaran els nens i les nenes.

ST JULIÀ DE CERDANYOLA

Fia-faia -Dissabte, a les 17.30 h, l’alcalde pujarà el Foc de la Faia al Clos per encendre la foguera on s’encendran les faies. A les 18 h, encesa de la foguera al Clos, encesa de les fia-faies i inici de la baixada fins a la plaça de l’Església. Repartiment de mocadors amb les faies enceses. Itinerari: encesa al Clos, baixada cap a la Creu, Ca l’Agustí, Cal Rosell, Cal Salat, La Sala, Cal Sastre i arribada a la plaça de l’Església per Cal Tet. A les 18.15 h, arribada a la plaça de l’Església, encesa de les fia-faies que s’esperen a la plaça de l’Església i repic de campanes. A les 18.45 h, ball de la Fia-faia al voltant del foc a la plaça de l’Església. A les 19 h, tast d’all-i-oli de codony amb torradetes i cava.

ST. LLORENÇ DE MORUNYS

Concert de la Coral Morunys -Diumenge, a les 23 h, al Teatre Municipal. Interpretaran la banda sonora dels Pastorets de la Vall.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Bústia reial -Al bar de la Sala hi haurà la bústia reial, on es podran deixar les cartes per als Reis d’Orient.

Concert de Nadal -Divendres, a les 21 h, a l’església de Sant Sadurní de Salelles. El concert anirà a càrrec de la coral de Salelles. Organització: Coral de Salelles.

Missa del gall cantada pel cor Parroquial -Dissabte, a les 19 h, a l’església de Sant Salvador de Guardiola. Organització: parròquia de Sant Salvador de Guardiola.

Missa del gall -Dissabte, a les 22.30 h, a l’església de Sant Sadurní de Salelles. En sortir de missa es farà cagar el tió. Organització: església de Sant Sadurní de Salelles.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Mostra de pessebres en miniatura -Fins al 10 de gener. Organització: Biblioteca S.V. Casajuana.

Concert de Nadal -Dilluns, a les 20 h, a la sala de Cal Soler. El concert anirà a càrrec de la Coral Nou Horitzó. Organització: Associació Musical Castellet.

SANTA MARIA D’OLÓ

«El joc del tió» Divendres, a partir de les 15.30 h. Escape room de Nadal, a càrrec de Gaudire. Cal inscripció prèvia per la plataforma Entràpolis. Organització: Ajuntament d’Oló, Consell Comarcal del Moianès.

«Poema del pessebre» -Divendres, a les 17.30 h, a l’Espai Hemalosa. A càrrec de la coral l’Albada, que oferirà 18 escenes i 24 nadales. Organitza el Casal de la Gent gran.

Missa del gall -Dissabte, a les 19.30 h, a l’església nova de Santa Maria d’Oló.

«Amb la llum del fanalet» -Dilluns, a les 11 h, a l’Espai Hemalosa. Espectacle familiar de la companyia País de Xauxa. Entrades anticipades a la plataforma Entrapolis: 3 euros. El mateix dia: 5 euros, a la venda mitja hora abans de l’espectacle. Organització: Ajuntament d’Oló i Comissió de Reis.

Arribada de les princeses d’Orient -Dilluns, a les 12.15 h, a la plaça Catalunya. Vindran a recollir les cartes de tota la quitxalla.

Quinto de Sant Esteve -Dilluns, a les 18 h, a l’Espai Hemalosa. Organització FC Oló.

SANTA MARGARIDA DE MONTBUI

Festival de patinatge nadalenc -Divendres, a les 19 h, al pavelló Can Passanals. Organització: secció Patinatge Artístic Hoquei Club Montbui.

«El silenci de Nadal» -Dissabte, a les 20 h, a la plaça de l’Ajuntament. Cinc minuts de silenci i de reflexió solidària i humana. Orgnització: ACO/JOC.

Missa del gall -Dissabte, a les 23 h, a la parròquia de Santa Margarida. Tradicional celebració religiosa.

Missa de Nadal -Diumenge, a les 11 h, a la parròquia de Sant Maure, i a les 12 h, a la parròquia de Santa Margarida.

Arribada del patge Faruk -Dilluns, a les 11 h, a l’Ateneu Cultural i Recreatiu. Arribada del patge reial al nucli antic per recollir les cartes. Organització: comissió Reis Nucli Antic.

SANTPEDOR

Festa de Nadal -Dissabte, a la nit, al Local el Born. Organització: Associació Castellers i Bous de Foc de Santpedor.

Bike Sant Esteve -Dilluns, a les 18 h. Més informació i inscripcions a www.2x2.cat. Organització: C.E. 2x2 Santpedor.

Carter reial -Dilluns, a les 12 h, a la Capella de Sant Andreu. El patge arribarà a la plaça Gran i recollirà les cartes per als Reis de tots els nens i nenes . Organitza: Comissió de Reis i Ajuntament de Santpedor.

LA SEU D’URGELL

«Menja’t Alt Urgell» -Fins al 8 de gener, a l’edifici de les Monges, a l’entrada al recinte, exposició gratuïta.

Pessebre de Canonges -Fins al 8 de gener, als baixos del carrer Canonges, 37, a càrrec de Joan Carles Capdevila Tatché de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell amb la col·laboració de Finques Estañol. Organització a càrrec de l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic. Es pot fer també la gimcana del Pessebre esgarriat. Es trobaran les butlletes als comerços del carrer Canonges i a l’oficina de turisme.

«El rescat dels Minairons» -Divendres i dilluns, a les 19 h, a la sala d’actes de la Salle. Espectacle produït per l’escola de teatre de la Seu d’Urgell. Entrades a partir de 6 euros.

Contacontes de Nadal -Dissabte, a les 12 h, a l’indret de les associacions, a la plaça Soldevila. Al mercat amb els Minairons.

El Tió de la Freita -Dissabte, de 17 a 19.30 h, al Bosc Màgic del parc del Cadí. Minairons, escrofus, música en directe. Xocolatada a càrrec de l’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell i la Cooperativa Cadí.

Cant de la Sibil·leta i Cant de la Sibil·la -Dissabte, a les 19 i a les 23.40 h, a la catedral de Santa Maria d’Urgell. Organització: Parròquia Sant Ot.

SOLSONA

Venda de xocolata calenta -Els dies 23, 24, 27, 28, 29 i 30 de desembre i 3, 4, 5 i 6 de gener, matí i tarda, al portal del Castell. És una activitat per recaptar diners per als projectes de fi de curs. Organització: alumnat del cicle formatiu d’Activitats Comercials i del cicle d’Activitats Esportives de l’escola Arrels II.

Trenet de Nadal -Els dies 23 i 24 de desembre, d’11 a 14 hi de 17 a 20 h (en franges horàries de 45 minuts). Recorregut amb el trenet de Nadal pels carrers centrals de Solsona. La sortida serà des de la plaça del Camp. Entrades: 2 euros, gratuït als menors de 3 anys que s’asseguin a la falda d’una persona adulta. Venda d’entrades a www.entradessolsones.com. Organització: Ajuntament de Solsona (regidories d’Educació i Cultura). Col·laboració: Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC).

«Estic tokat/kada per solsona» -Des d’avui i fins al 8 de gener. Concurs de TikTok adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys. Tema: les diferents maneres de sentir-se solsoní/nina. es poden consultar les bases i els premis al web de l’Ajuntament de Solsona. Organització: Ajuntament de Solsona. Col·laboració: Consell comarcal del Solsonès i Oficina Jove.

Cantada de nadales -Divendres, a les 19 h, a la plaça Major. A càrrec de l’alumnat de llenguatge musical de l’Àtic Taller Musical.

#Regalasolsona: la botiga de botigues de la UBIC -Fins al 5 de gener. #Regalasolsona és un espai efímer al carrer del Castell, n. 37, on es pot trobar un munt d’idees i experiències per a regalar. Horaris: del 16 al 18 de desembre, de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 20 h. Del 19 al 21 de desembre tancat. Del 22 de desembre al 5 de gener, de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 20 h. El dia 31 de desembre, de 9.30 a 13.30 h.

SÚRIA

Calendari d’Advent de la Biblioteca Pública -Fins dissabte, a la Biblioteca Pública. Activitat adreçada als infants, amb una pregunta, un joc o un repte cada dia. Organització: Biblioteca Pública, amb el suport de l’Ajuntament de Súria i la Diputació de Barcelona.

Visita del Pare Nadal al barri de Joncarets -Dissabte, de 16 a 18 h, amb música nadalenca i coca amb xocolata desfeta per als infants del barri. Organització: Associació de Veïns Sant Isidre-barri Joncarets.

«El Poema de Nadal» -Dissabte, a les 18 h, a l’Esplai. Interpretació de l’obra de Josep Maria de Sagarra a càrrec de Marialba Esquius (rapsoda) i Queralt Adam (interpretació musical).

Missa del gall -Dissabte, a les 00 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol.

Missa de Nadal -Diumenge, a les 12 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol.

Concert de Sant Esteve -Dilluns, a les 12 h, a l’església de Santa Bàrbara. Cantata Nadal, de Carles Gumí, càrrec de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música. Direcció musical: Sílvia Vinadé Barcons. Amb acompanyament musical. Organització: Escola Municipal de Música, amb la col·laboració de la Parròquia de Sant Cristòfol.