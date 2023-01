BERGA

Vermut musical -Dissabte, a les 12 h, a Cal Blanxart Coop. (carrer Buxadé, 18-20). A càrrec de Farigola i Romaní. Amb taquilla inversa. Organització: Cal Blanxart Coop.

Exposició de pessebres -Fins aquest divendres, d’11 a 13 i de 18 a 20 h, a l’escala de marbre de l’ajuntament de Berga, a càrrec de les Amigues i Amics del Pessebre de Berga.

CABRIANES

«Poema de Nadal» -S’ha suspès per motius tècnics el concert que s’havia de fer diumenge (18 h), a càrrec de la Coral Albada.

CALAF

Campanya de Nadal «Gran Laureanu» -El sorteig entre tots els números repartits se celebrarà de forma presencial dissabte, a les 17 h, al Casal de Calaf. Des del 8 de gener i fins al 28 de febrer tots els bitllets laureanus no premiats es podran deduir en l’import de les compres. En total es repartiran més de 32.000 butlletes, que comportaran obsequiar els clients amb més de 4.000 euros entre premis i descomptes.

CARDONA

Exposició de pessebres -Divendres, de 10.30 a 13.30 i de 17.30 a 20.30 h, a la sala dels Dolors.

CASTELLBELL I EL VILAR

Nadal creatiu «Àlbum de Nadal» -Dissabte, de 10 a 14 h, a l’antiga biblioteca. Inscripció prèvia a www.castellbellielvilar.cat. Preu: 15 euros, el pagament es farà el mateix dia de l’activitat.

CASTELLOLÍ

Torneig de remigi i parxís -Diumenge, a les 11 h, a la Brillante.

COANER

Cançons de Nadal amb Els Tranquils -Diumenge, a les 12 h, a l’església romànica de Sant Julià de Coaner. Concert En aquell temps... Organització: Amics de Coaner.

ESPARREGUERA

40a mostra de pessebres -Fins divendres, de 12 a 14 h, a la sala d’exposicions municipal. Organització: Col·lectiu de Pessebristes d’Esparreguera.

Repicada de Reis -Divendres, a les 11.30 h. Organització: Amics del Campanar d’Esparreguera.

IGUALADA

Fira de Reis i mercat d’antiguitats -Divendres, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer i Parc de l’Estació Vella. Punt de trobada tradicional: parades de planters, artesania, alimentació i venda ambulant al passeig Verdaguer. Al Parc de l‘Estació Vella hi haurà el marcat d’antiguitats, col·leccionistes, art i artesania. Ho organitza: Fira d’Igualada.

Concert de Reis de la coral Els Verdums -Dissabte, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. La coral clou la celebració del cinquantè aniversari amb l’estrena de la cantata El gran aniversari, de Pol Requesens. Entrada amb taquilla inversa.

Festivitat de la Sagrada Família amb la Schola Cantorum -Diumenge, a les 12 h, a l’església de la Sagrada Família. A la missa de la festivitat de la Sagrada Família, els cants aniran a càrrec de la Schola Cantorum, sota la direcció d’Oriol Carceller i amb Marga Roig a l’orgue.

MANRESA

Pessebre monumental i diorames -Fins diumenge, al Centre Cultural el Casino. Horaris: de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h; i diumenges d’11 a 14 h. Organització: Grup Pessebrístic Manresa.

Pista de gel -Fins al 15 de gener, a la plaça Sant Domènec. Dies escolars, de 17 a 21 h. Caps de setmana, festius i vacances escolars, d’11 a 21 h (últim torn a les 20.30 h). Les visites escolars seran als matins prèvia reserva a ubicmanresa@ubicmanresa. com. Entrades: 7 euros. Fins a un 100% de descompte comprant al comerç local. Organització: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i Manresa + Comerç. Col·laboració: Ajuntament de Manresa.

Cantada de nadales -Diumenge, a les 12 h, a l’església de Sant Pere Apòstol. A càrrec de les corals de persones grans promogudes per l’Ajuntament en el marc del taller Cançons de totes els temps. Actuació oberta a tothom. Al taller hi participen, gratuïtament, 170 persones més grans de 65 anys. L’Ajuntament de Manresa promou aquesta activitat en conveni amb deu associacions de veïns de la ciutat. La inscripció és oberta i es pot fer trucant al 010 i bé a través de la web municipal.

Concert de la Coral Eswèrtia -Diumenge, a les 18 h, a la sala gòtica de l’Hospital de Sant Andreu. La formació és una secció del Centre Excursionista de la Comarca del Bages.

36è Concert de Nadal -Diumenge, a les 18.30 h, a l’església parroquial de Sant Josep. A càrrec del Cor parroquial de Sant Josep del Poble Nou, la Coral Font del Fil, el grup escènic Nostra Llar i els alumnes de l’Ave Maria.

Tió gegant -Fins divendres, al carrer Àngel Guimerà, en horari comercial. Els infants podran donar-li menjar i fotografiar-s’hi. Organització: Associació de Comerciants del carrer Àngel Guimerà.

Caçations de Manresa comerç-Fins diumenge, als eixos comercials del centre de Manresa. Els infants podran convertir-se en caçadors dels tions amagats als aparadors. Hauran d’anar a buscar el seu passaport a l’Oficina de Turisme, on l’hauran de retornar un cop hagin trobat els tions. Els nens i nenes participants podran guanyar vals de compra a establiments de temàtica infantil, experiències familiars de Manresa Turisme i/o ofertes gastronòmiques. Organització: Manresa Comerç. Oficina de turisme, plaça Major, 10. Horari: dilluns de 10 a 14 h, de dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 17 a 19 h i diumenges de 10 a 14 h.

Arbre dels Desitjos -Fins divendres, es podran compartir els desitjo de cara al nou any en una olivera que s’ha col·locat a la Plana de l’Om i que, un cop acabat el període nadalenc, es plantarà al camí dels Corrals. A més, els comerços del Centre Històric repartiran targetes i cordills entre la clientela. És una iniciativa de les regidories del Centre Històric i de Comerç de l’Ajuntament de Manresa per fomentar el comerç local per la campanya de Nadal.

MARTORELL

Pista de gel -Fins diumenge, a la plaça de la Mare Caterina Coromina. Obert de dilluns a divendres, de 17 a 21 h; i caps de setmana i festius, d’11 a 14.30 h i de 16 a 21 h. Preu: 5 euros, 30 minuts de patinatge mínim. Obligatori portar guants (també n’hi haurà a la venda a la pista).

Quinto de Nadal -Dissabte, de 18 a 23 h, a la Casa de Cultura La Vila. Hi haurà servei de barra a preus populars, uns lloros i unes cotorres divertidíssimes i molts premis. Organització: Ass. El Bloc i col·lectiu Jove de Martorell.

«El bosc màgic de la infància» -Diumenge, de 10 a 14 h, al Centre Cultural, espai amb activitats i tallers. El niu dels esquirols, on els més petits (0 a 3 anys) podran experimentar el món amb les seves famílies. El cau de les llebres, amb jocs i racons d’activitats per als infants de 4 a 6 anys. El prat dels isards, amb diversos tallers per als nens i nenes de 7 a 12 anys. Reserva de localitats a entrades.martorell.cat.

MONTCLAR

Fira de Reis -Divendres, de 8 a 14 h, al pla de les Alzines.Hi haurà parades de menjar, antiguitats i curiositats, així com cotxes i motos antigues, i velles glòries d’època, moltes de les quals criden l’atenció per la seva singularitat. Es tracta d’una fira tradicional, en una planura plena d’encant.

MONTMAJOR

Missa de Reis -Divendres, a les 11 h, a Sorba.

NAVÀS

Concurs d’aparadors de Nadal -Durant tot el Nadal, en el marc de la campanya comercial als establiments adherits.

OLESA DE MONTSERRAT

«Diorames i pessebres» -Fins diumenge, a la Casa de Cultura. Organització: Associació de Pessebristes d’Olesa.

PIERA

Pista de gel -Fins diumenge, d’11 a 14.30 h i de 17 a 21 h, a la pista del Gall Mullat. El 5 de gener tanca a les 19.30 h. Preu del tiquet: 5 euros (30 minuts). Comprant als comerços de Piera es poden obtenir descomptes d’1 euro per tiquet. Consultar les condicions als comerços de la vila. Organitza: Ajuntament.

Missa de Reis -Divendres, a les 11.30 h, a l’església de Santa Maria de Piera. Organitza: Les Parròquies.

Concert de Reis -Diumenge, a les 12 h, a l’església de Santa Maria de Piera. Viatge a diferents indrets del món amb cançons de tot arreu amb unes sonoritats ben característiques de cada cultura. El concert acabarà amb una tradicional cantada de nadales i el sorteig d’una panera. Organitza: Coral Xicoira.

LA POBLA DE LILLET

34a Exposició de pessebres -Fins diumenge, al centre cívic. Entrada: 1 euro. Oberta els diumenges i festius, de 12 a 14 h; i de 18 a 20 h. Diumenge, a les 19 h, es farà la cloenda i sorteig.

SALLENT

Torneig de Reis del club Tennis Taula Sallent -Diumenge, a partir de les 9 h, al local social del club Tennis Taula Sallent (pavelló d’esports Agustín Rueda). Categories escolars i promeses i sèniors. Preu: 10 euros (inclou entrepà i beure al frankfurt Reset). Confirmar l’assistència abans del dijous 5 de gener al mail del club: clubtennistaulasallent@gmail.com.

SANT FELIU SASSERRA

Missa de Reis -Divendres, a les 11 h, a l’església parroquial. Organització: Consell Parroquial.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Pista de gel -Fins al diumenge 22 de gener, a la plaça Onze de Setembre. Horaris: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h. De divendres a diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h.

Missa de l’epifania-Divendres, a les 10.30 h, a l’església parroquial.

ST. JOAN DE VILATORRADA

Concert de Reis -Dissabte, a les 18.30 h, a la Verbena. A càrrec de la Coral i el Grup de Gòspel de la Verbena. Entrades: 10 euros; i 8 euros per als socis.

SANT SALVADOR DE GUARDIOLA

Bústia reial -Al bar de la Sala hi haurà la bústia reial, on es podran deixar les cartes per als Reis d’Orient.

Tirada de petanca -Dissabte, a les 10 a la pista de petanca del Calvet. Activitat per a tots els públics. Inscripció gratuïta el mateix dia. Aforament limitat.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Mostra de pessebres en miniatura -Fins al 10 de gener. Organització: Biblioteca S.V. Casajuana.

LA SEU D’URGELL

«Menja’t Alt Urgell» -Fins diumenge, a l’edifici de les Monges, a l’entrada al recinte, exposició gratuïta.

Pessebre de Canonges -Fins diumenge, als baixos del carrer Canonges, 37, a càrrec de Joan Carles Capdevila Tatché de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell amb la col·laboració de Finques Estañol. Organització a càrrec de l’Associació de Veïns i Botiguers del Casc Antic.

SOLSONA

Venda de xocolata calenta- Divendres, matí i tarda, al portal del Castell. És una activitat per recaptar diners per als projectes de fi de curs. Organització: alumnat del cicle formatiu d’Activitats Comercials i del cicle d’Activitats Esportives de l’escola Arrels II.