CAPELLADES

Lajúlia -Diumenge, a les 12 h, a la cafeteria de La Lliga. Concert-vermut amb el duet de pop d’autor format per Carol Romero i Jordi Picas. Entrada consumició.

CASTELLVÍ DE ROSANES

Concert d’any nou -Dissabte, a les 18 h, a la sala gran del CCR. Records de viatge, amb Eugeni Muriel Quintet. Entrada gratuïta.

IGUALADA

Cor Exaudio -Diumenge, a les 18 h, a l’auditori de l’ECMMI Joan Just i Bertan. Concert d’hivern, dirigit per Carles Prat i amb l’acompanyament d’Álvaro Carnicero al piano. Amb la intervenció artística de Joana Sardà. Entrades: 10 euros. 8 euros anticipades. 6 euros menors de 25 anys i gratuït per als menors de 10 anys. A la venda a www.tiquetsigualada.cat.

Corals Mig To d’Igualada i Veus de Tous -Diumenge, a les 18 h, a l’església de la Soledat. Concert de germanor, en què les corals oferiran un tastet del seu repertori i compartiran un medley nadalenc. Entrada gratuïta.

MANRESA

Stroika (av. dels Dolors, 17) -Divendres a les 00 h, Stroika Sessions amb Buff Bay i Trashtalk. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrada a taquilla. Informació: www.stroika.cat. Dissabte, a les 00 h, Stroika Back to 2000 amb animació, premis i concurs Just Dance. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrada a taquilla. Informació: www.stroika.cat.

«Nadal, llum i misteri» -Diumenge, a les 16.30 h i a les 19.30 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert commemoratiu del centenari del naixament del mestre, músic i pedagog castellvilarenc Francesc Vila. Organització: Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Entrades: 12 euros; i 10 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

SANTPEDOR

Concert de Nadal -Diumenge, a les 19 h, a l’auditori Convent de Sant Francesc. A càrrec de la Coral Escriny, dirigida per Marc Reguant. Acompanyament al piano de Mònica Ramírez. Entrades: 12 euros; i 8 euros fins a 12 anys. Venda anticipada a www.coralescriny.cat. Organització: Coral Escriny.

Escena

CALAF

«L’últim viatge de Rudolf Nureyev» -Dissabte, a les 19.30 h, al Casino de Calaf. Representació de la coproducció internacional que interpreta i dirigeix Martí Peraferrer, acompanyat dels ballarins Joel Carlos i Màrius Gasau. Entrades: 12 euros, i 9 euros per als socis. Consultar abonament. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

CAPELLADES

«Star! El musical» -Dissabte, a les 19 h, al teatre La Lliga. Espectacle musical basat en els anys 70. Entrades: 5 euros. a la venda a l’escola de dansa Dance&Fun i a taquilla el mateix dia a partir de les 18.30 h.

«El llarg dinar de Nadal» -Diumenge, a les 18.30 h, al teatre La Lliga. Obra de Thornton Wilder a càrrec del Grup Teatral de Capellades. Entrades: 12 euros, i 9 euros per als socis. A la venda a societatlalliga.cat i a taquilla el mateix dia a partir de les 18 h.

GIRONELLA

«Totes som migrants» -Diumenge, a les 11 h, mural participatiu a l’Espai Santa Eulàlia. A les 11.30 h, actuacions de la Coral Estel de Gironella i Kamelay. A les 12 h, recital poètic La força incendiària de les paraules, amb David Fernàndez i Lu Rois. A les 19 h, espectacle teatral No es país para negras, amb Silvia Albert Sopale i dirigit per Carolina Torres Topaga. Entrades: 5 euros. A la venda a entradium.com o a taquilla. Es podrà veure l’exposició del procés col·lectiu Camins d’Anada.

IGUALADA

«Ma solitud» -Divendres i dissabte, a les 19 i a les 20.30 h, i diumenge, a les 18 i 19.30 h, al Teatre de l’Aurora. En un format íntim de 25 minuts de durada, el clown Guillem Albà fa un recorregut que va de la comèdia a la poètica a través dels titelles i la comicitat. Trobada amb la companyia en finalitzar la funció de divendres a les 20.30 h. Entrades: a partir de 14 euros. Abonaments disponibles. A la venda a www.teatreaurora.cat.

MANRESA

«El humor de mi vida» -Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. La popular presentadora i humorista gaditana Paz Padilla s’estrena al Kursaal manresà amb la història d’amor i comiat en homenatge al seu marit, que va morir fa dos anys. Espectacle en castellà. Entrades exhaurides.

«La nit dels genis» -Dissabte, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Onzena edició del Festival Internacional de Màgia, a càrrec de mags procedents de diversos països d’Europa. Direcció artística de Xavier Tapias i May Closa. Entrades: 15 euros; i 12 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

SALLENT

«Tocar mare» -Dissabte, a les 20.30 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Comèdia sobre la relació mare-filla de Marta Barceló, dirigida per Jordi Casanovas i interpretada per Lluïsa Castell i Georgina Latre. Entrades: 12 euros. 10 euros per majors de 65 anys i 8 euros per a menors de 25 anys. A la venda a fabricavella.sallent.cat.

«El nostre conte de Nadal» -Diumenge, a les 18 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Espectacle de teatre i dansa de l’escola de l’Esbart Vila de Sallent. Entrada gratuïta. Reserves a fabricavella.sallent.cat.

SOLSONA

«Wicked» -Diumenge, a les 18 h, al Teatre Comarcal del Solsona. La història de les bruixes d’El mag d’Oz, musical de gran format a càrrec de Manresa Teatre Musical (MTM). Entrades: 15 euros. A la venda a entradessolsones.com.

Lletres

BERGA

Presentació: «L’art de la pintura» -Dissabte, a les 18.30 h, al Casal Cívic de la plaça Sant Joan. Conferència d’Abel Figueres La pintura de Gabriel Ferrater i presentació del llibre, amb Elena de la Cruz Vergari i Pere Prats. Organització: Òmnium Berguedà.

MANRESA

Club de Lletres i Música -Divendres, a les 16 h, a la sala Tallers de la biblioteca del Casino. Es comentarà Cinc cèntims d’òpera: converses d’estiu entre dos amics, de Marcel Gorgori i Roger Alier. modera Rosa Maria Ortega i Juncosa.

Sortida a veure «Tosca» al Liceu -Dijous 19 de gener, a les 19 h, la biblioteca del Casino de Manresa organitza una sortida per anar a veure l’òpera Tosca de Giacomo Puccini al Gran Teatre del Liceu. L’activitat forma part del projecte del Servei de Biblioteques del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Gran Teatre del Liceu, i dins les activitats del Club de Lletres i Música de la biblioteca del Casino, conduït per Rosa M. Ortega Juncosa. La sortida de Manresa està prevista a les 16.30 h. El preu de l’entrada a platea a la zona 3, més el bus, és de 125 euros. Més informació i reserves a la biblioteca del Casino (93 875 36 36 o b.manresa.c@diba.cat) o bé a Viatges Masanés (93 872 48 88).

SALLENT

Presentació: «La vaga del tèxtil» -Divendres, a les 19 h, a la biblioteca Sant Antoni M. Claret. Presentació del llibre La huelga del textil de 1931 en la comarca del Bages y del Berguedà: una lucha femenina, de Josep Quevedo, a càrrec de l’autor i amb la col·laboració de Toni Gol i Fina Borràs. Organització: Associació Adona’t i Biblioteca de Sallent.

SANTA MARIA D’OLÓ

Club de lectura -Divendres, a les 21.30 h, a la sala Teixidores de l’Espai Hemalosa. Es comentarà Gina, de Maria Climent.

Pastorets

L’AMETLLA DE MEROLA

«Els Pastorets de l’Ametlla de Merola: La Flor de Nadal» -Diumenge 15 i diumenge 22 de gener, a les 17 h, al teatre Esplai. Representacions del text original de Francesc A. Picas amb música original de Josep Conangla, a càrrec de l’Associació Cultural Esplai. Entrades: 15 euros. Gratuït amb el carnet del Club Super 3 (menors de 15 anys). A la venda a www.ametllademerola.cat. Més informació: 686 278 836 o www.ametllademerola.cat.

CALAF

«Els Pastorets de Calaf» -Diumenges 15 i 22 de gener, a les 17.30 h, al Casal de Calaf, espectacle amb text de Josep M. Folch i Torres, dirigit per Eloi Fonoll. Representació tradicional amb els mitjans del segle XXI, amb la participació de més d’un centenar d’intèrprets. Després de cada funció, botifarra per a tothom. Entrades: 17 euros, i 12 euros per als socis del Casal de Calaf. 8 euros per als menors de 13 anys. Descompte Calaf Jove: 50%. Gratuït amb el carnet Super3 (només a taquilla). A la venda una hora abans de cada funció a les taquilles o bé a pastoretsdecalaf.cat.

IGUALADA

«Els Pastorets d’Igualada» -Diumenge 15 de gener, a les 11.45 h (versió curta), al Teatre Municipal Ateneu. Espectacle de l’obra de Josep Maria Folch i Torres a càrrec de l’Esbart Igualadí. Entrades: 14 euros; 12 euros, jubilats; i 6 euros, infants. A la venda a tiquetsigualada.cat. Invitacions i entrades Club súper 3 a taquilla.

OLESA DE MONTSERRAT

«Els Pastorets» -Diumenge 15 de gener, a les 18.30 h, a El Casal. Organització: Associació el Casal Cultural d’Olesa.

Nadal

MANRESA

Pista de gel -Fins diumenge, a la plaça Sant Domènec. Dies escolars, de 17 a 21 h. Caps de setmana, d’11 a 21 h (últim torn a les 20.30 h). Les visites escolars seran als matins prèvia reserva a ubicmanresa@ubicmanresa. com. Entrades: 7 euros. Fins a un 100% de descompte comprant al comerç local. Organització: Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa i Manresa + Comerç. Col·laboració: Ajuntament de Manresa.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Pista de gel -Fins al diumenge 22 de gener, a la plaça Onze de Setembre. Horaris: de dilluns a dijous, de 17 a 21 h. De divendres a diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h.

SOLSONA

Lliurament de premis -Divendres, a les 19 h, a la sala de plens de l’Ajuntament. Es lliuraran els premis dels concursos de postals de Nadal, pessebres i aparadors per Nadal. Organització: regidories de Cultura i Desenvolupament Local de l’Ajuntament.

Fires i festes

CASTELLVÍ DE ROSANES

Inauguració de l’Escola de Música i Dansa -Dissabte, a les 12 h, a l’escola vella (edifici petit). A les 12.15 h, a la plaça Comenius (carrer Manel Fernández Peláez), concert inaugural de l’Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.

IGUALADA

Presentació de la Festa Patronal de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada -Divendres, a les 20 h, al saló de sessions de l’ajuntament, presentació de les festes gremials, banderers i proclamació de la pubilla i dames. L’acte acadèmica anirà a càrrec de Pia Prat Jorba. A les 12 h, repic de campanes i llançament de morterets anunciant l’inici de les festes d’enguany.

MARTOREL

Els Tres Tombs -Divendres, a les 20 h, al local social de l’entitat (pl. de Maria Canela, s/n), assemblea general de l’entitat. A les 20.30 h, sorteig de llotges i entrades del concert-vermut. Dissabte, a les 9 h, al local social de l’entitat (pl. de Maria Canela, s/n), venda de llotges i entrades del concert-vermut. A les 18 h, a la plaça de la Vila, ballada de sardanes a càrrec de la cobla Contemporània, amb la col·laboració de la Secció Sardanista de Martorell. A les 18.30 h, al Pont del Diable, encesa de les atxes de vent amb el foc de Sant Antoni. Acompanyament de les senyeres de l’entitat fins al portal d’Anoia per rebre el pregoner d’enguany. Amb la col·laboració de la Colla de Diables de Martorell. A continuació, a la plaça de la Vila, pregó, canvi de senyeres i brou de Sant Antoni. Diumenge, a les 9 h, a la plaça de Maria Canela, esmorzar traginer, concentració de gents, cavalleries i carruatges. A les 10.30 h, a la plaça de Maria Canela, guarniment i enganxada de cavalls i carruatges. A les 11.30 h, des del portal d’Anoia, inici de la passada amb la Banda Simfònica de Martorell. A les 13 h, a la plaça de l’Església, inici dels tres Tombs, amb benedicció dels animals per mossèn Francesc Tirado. A les 14 h, a la sala-teatre d’El Progés, concert-vermut amb la cobla orquestra La Principal de la Bisbal. A continuació, al Cafè d’El Progrés, dinar de germanor de traginers, socis i amics, a càrrec d’Aqqua Restaurant. Organització: Amics de Sant Antoni Abat de Martorell.

SANT FRUITÓS DE BAGES

1a edició concurs de botifarra -Dissabte i diumenge, a les 16.30 h, a l’Esplai. Per més informació i inscripcions a Mapfre Sant Fruitós. Col·laboració: Mapfre Sant Fruitós.

Infantil

IGUALADA

Laboratori de lectura -Divendres, a les 18 h, a la Biblioteca Central. El calaix de l’artista, activitat per a infants de 4 a 9 anys acompanyats de le seves famílies. A través dels llibres s’explora la creativitat dels infants. A càrrec de Daniel Rio. Cal inscripció prèvia.

CineXic: «Gordon i Paddy» -Dissabte, a les 11.30 h, a l’Ateneu Cinema, projecció de la pel·lícula sobre el gripau Gordon i la ratolina Paddy, que han de resoldre el misteri dels glans de l’esquirol desapareguts. Entrades: 5,50 euros; 4,50 euros per als socis d’Òmnium i gratuït per als socis de l’Ateneu.

MANRESA

L’hora del conte -Divendres, a les 18 h, a la sala infantil de la biblioteca del Casino. El mico i la tortuga, a càrrec de Cacauet Teatre. A partir de 3 anys. Cal inscripció prèvia a bibliotequesdemanresa.wordpress.com.

Club del vídeo(joc) -Divendres, a les 18 h, a l’Espai Maker de la biblioteca del Casino. Per a infants de 10 a 12 anys. Trobada un divendres al mes.

Club de lectura infantil -Dissabte, a les 11.15 h, a la sala Tallers de la biblioteca del Casino. Per a infants d’11 i 12 anys. Trobada un dissabte al mes.

«És l’hora de jugar. Jocs de taula en família» -Dissabte, a les 11.15 h, a la biblioteca del Casino. Amb l’ajuda de monitors del CAE. Infants de 4 a 12 anys, acompanyats d’un adult. Gratuït. Cal inscripció prèvia a bibliotequesdemanresa.wordpress.com.

«Univers» -Dissabte, a les 17 i a les 18 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Espectacle de la Cia. Engruna Teatre, adreçat a infants fins a 2 anys. Experiència sensorial per a la primera infància plena de poesia visual, música en directe i moviment. En el marc de la programació d’Imagina’t. Entrades: 8 euros. A la venda a www.kursaal.cat.

«Tècnica 3-6» -Diumenge, a les 12 h, al Museu de l‘Aigua i el Tèxtil. Activitat d’experimentació i descoberta de la tècnica per a infants de 3 a 6 anys on podran interactuar amb diferents materials i propostes que, de manera autònoma i segons els seus interessos, els permetin reflexionar sobre conceptes bàsics relacionats amb la física i la tècnica. Preu: 2,5 euros els infants, i els adults amb l’entrada reduïda al museu. Més informació: www.parcdelasequia.cat/agenda/tecnica-3-6/.

SALLENT

Petita hora del conte -Divendres, a les 18 h, a la biblioteca Sant Antoni M. Claret. Història d’un jardí, amb Eva Gonzàlez. Per a infants d’1 a 3 anys.

Joves

MANRESA

ManresaJove -L’Ajuntament de Manresa, a través de Manresa Jove i amb el suport de diverses entitats, presenta per aquest hivern una àmplia programació d’activitats i tallers de lleure adreçada al públic juvenil, que tindrà lloc de gener a abril a l’Espai Joan Amades i al Casal de Joves La Kampana. Tallers d’autoestima, creació digital, random dance, empoderament LGTBIQ+, prevenció de drogues, exposicions, teatre... Més informació i inscripcions a l’Oficina Jove del Bages-Espai Jove Joan Amades, bages@oficinajove.cat, 93 877 13

60 o WhatsApp al 676 66 41 42.

Gent gran

MANRESA

Dones gran: «La nostra veu alta i clara» -Els dijous, de 9.30 a 11 h, al SIAD Manresa (carrer de la Canal, 6, 1r), espai de trobada per a dones grans, de més de 60 anys. Per compartir episodis de la vida a través de l’escriptura, la fotografia o el dibuix. Més informació: 93 875 23 10 o siad@ajmanresa.cat.

LA TORRE D’ORISTÀ

Grup de Teatre de Navarcles -Diumenge, a les 18 h, actuació. Organització: L’Esplai de Navarcles.