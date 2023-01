Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la Catalunya central

CALDERS

Festa Major d’Hivern-Sant Vicenç -Dissabte, a les 11.30 h, al Casal Social, inauguració de l’exposició L’estiueig a Calders (1947-1972). Hi intervindran Josep Armengol Puig, Miquel Esquius Ausió i Lurdes Castells Centelles. Organització: Ajuntament de Calders i família Torra Puigdellívol. Es podrà visitar fins al 5 de febrer, de dilluns a divendres, de 17 a 19 h; i dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h. Diumenge, a les 9 h, sortida des de la plaça Major de la caminada popular. 12 km. Preu: 5 euros amb baieton i avituallament d’aigua i fruita. A les 12 h, al temple parroquial, missa de festa major. A les 13 h, al Casal social, presentació del llibre Primer recull de prosa de Miquel Bosch i Jover, a cura d’Antoni Mas, i amb la participació també de Lluís Cerarols i Josep Ruaix. A les 14 h, al Centre Cívic, dinar amb la tradicional escudellada popular. Preu: 18 euros. Cal haver fet inscripció. A les 16.30 h, al Centre Cívic, espectacle teatral Les dones del Bandoler. Entrada gratuïta, taquilla inversa voluntària.

CASTELL DE L’ARENY

Festa major -Diumenge, de 9 a 11 h, esmorzar per a tothom. A les 10 h, des de la plaça del poble, sortida de marxa nòrdica. Meterial inclòs. A les 11 h, missa en honor al patró Sant Vicenç. a les 12 h, taller d’aromateràpia. Places limitades. Activitats gratuïtes. Inscripcions: 665 63 04 37.

CASTELLOLÍ

Festa Major de Sant Vicenç -Divendres, a les 20 h, a La Brillante, 9a Nit de l’Esport, amb la participació de l’atleta Pol Makuri. Dissabte, a les 10 h, a la plaça del poble, xocolatada. A les 12 h, a la plaça, espectacle Hopa-li, a càrrec de Tot Circ. A les 18 h, a la pista poliesportiva, partit de futbol sala de Lliga entre la Penya Blaugrana de Castellolí i el Club Atlètic Fruitosenc. A les 19.30 h, a La Brillante, concurs de cuina. Cal inscriure’s a l’ajuntament. A continuació, sopar de degustació. A les 23.30 h, monòleg a càrrec de Txabi Franquesa. Diumenge, a les 9.30 h, trobada bianual que reuneix les persones més grans del poble amb les fotos de parelles a l’església de Sant vicenç i missa de festa major En acabar, acte Fem memòria, acompanyat de pica-pica. També es farà un joc d’escapada familiar que permetrà els participants descobrir la història de l’Església Vella. Les inscripcions són per equips d‘un màxim de 5 persones, i s’han d’haver fet a l’ajuntament. A les 18 h, a La Brillante, representació de l’obra Sota Sola, de la companyia K-Teatre.

FALS

Festa de Sant Vicenç -Dissabte, a les 20 h, al Casal de Fals, 24a Mostra de Cuina. Cal haver fet inscripció. Diumenge, a les 11 h, a l’església de les Torres de Fals, missa amb coca beneïda i música del quartet Quarta Justa. En acabar, inauguració de la restauració del campanar. A les 18 h, al Casal, representació de l’obra El crèdit, a càrrec del Grup de Teatre de l’ACR.

IGUALADA

Tres Tombs d’Igualada -Dissabte, a les 18.30 h, cercavila de traginers des de casa del banderer Antonio Costa s‘anirà a buscar la bandera petita, portada per Ramon Solà, per iniciar la tradicional cercavila. En arribar a casa dels bandereres, s’obsequiarà amb coca i barreja. Diumenge, a partir de les 11 h, a la plaça Castells, concentració per a l’inici dels Tres Tombs, que realitzarà el recorregut habitual. Obrirà la comitiva La Farola, la carrossa de Sant Antoni Abat, seguida de les banderes gremials, pubilles i dames. Amb la benedicció de les cavalleries i animals domèstics a la Rambla de Sant Isidre. Ho organitza: Antic Gremi de Traginers d’Igualada.

MOIÀ

Festa Major d’Hivern -Divendres, a les 12 h, a l’església parroquial, ofici solemne de Sant Sebastià, patró de la vila. A la sortida, ballada dels Garrofins. Diumenge, a les 13 h, a la plaça de davant del CAP, danses tradicionals de Moià: Ball del Ciri, Ball de Gitanes, Ball de Garrofins i Ball de Bastons de Moià, interpretades per la Cobla Sabadell. En cas de pluja o mal temps es farà a l’interior de l’església parroquial.

MONISTROL DE MONTSERRAT

Festa Major d’Hivern-Sant Sebastià - Divendres, a les 10 h, cercavila amb la Cobla Osona per anar a buscar els administradors de Sant Sebastià, les autoritats i la bandera. A les 11 h, a l’església parroquial, ofici major. Els cants aniran a càrrec de l’Orfeó Monistrolenc. a les 12.30 h, a la plaça del Bo-Bo, pregó a càrrec de Gemma Garcia Clotet, credencer de l’associació. Tot seguit, aperitiu i ballada de sardanes. A les 17 h, cercavila a càrrec de la Cobla Osona per anar a buscar els administradors de Sant Sebastià i les autoritats locals. A les 18 h, processó amb la imatge del patró Sant Sebastià. A les 19 h, al local d’Art i Esplai, refresc de germanor, en el qual es presentarà la parella de l’administrador prior. A les 20 h, sota les voltes de la plaça de Bo-Bo, ballada del Bo-Bo i aprovació dels nous pabordes de l’any 2023. En acabar, els administradors iniciaran un vals que s’obrirà a la participació popular. A les 23 h, a la sala Joan Carles i Amat, ballades a càrrec d’un dj. Dissabte, a les 16 h, a la plaça del Bo-Bo, gimcana de Sant Sebastià a càrrec de l’AEiG La Bestorre per als nens i adolescents de la vila. A les 17.30 h, a la plaça del Bo-Bo, berenar per als participants a la gimcana. A les 18 h, al local d’Art i Esplai, espectacle musical familiar Folkids, a càrrec de Pep López i Sopars de Duro. Diumenge, a les 9.30 h, cercavila a càrrec d’una cobla de ministrers, per anar a buscar els administradors de les Santes Relíquies i les autoritats locals. A les 10.30 h, a l’església parroquial, solemne ofici. A les 11.30 h, a la plaça de l’Església, invitació als actes de la tarda i, tot seguit, ball de bastons a càrrec de la colla monistrolenca Picatrols. A les 17 h, cercavila a càrrec d’una cobla de ministrers, per anar a buscar els administradors de les Santes Relíquies i les autoritats locals. A les 18 h, a l’església parroquial, tedèum i veneració de les Glorioses Relíquies. A les 18.30 h, a la plaça del Bo-Bo, ballades iniciades pels administradors de les Santes Relíquies. Seguidament, xocolatada per als assistents.

OLVAN

Festa de Sant Sebastià uAvui, a les 10 h, obertura del mercat de Sant Sebastià. A les 11 h, jocs i tallers infantils a la pista poliesportiva. A les 12 h, missa de Sant Sebastià i adoració de la relíquia del sant. A les 12.30 h, processó amb cantada dels goigs amb la coral Estel de Gironella. A les 12.45 h, exhibició de ball en línia a la plaça Rodona. A les 14 h, entrega de l’arròs de Sant Sebastià a la plaça. Caldrà diposar de tiquet de reserva. A les 16.30 h, a l’Ateneu, ball amb Jordi Bruch. A les 22 h, festa de nit de Sant Sebastià amb el concert de Format 3 de Berga.

PRATS DE LLUÇANÈS

Festa Major de Sant Vicenç -Divendres, a les 20.30 h, a l’Espai, pregó de festa major a càrrec d’Anna Gorchs Fons. Es retransmetrà en directe al canal de YouTube de Prats TV. S’anunciarà la persona homenatjada durant la Trencadansa. A les 22 h, al pavelló municipal, espectacle La bona gent, a càrrec de Quim Masferrer. Entrades: 12 euros, anticipades; i 15 euros, a taquilla. Reserves a entrades.pratsdellucanes.cat o a Cal Bach. Seguidament, al mateix lloc, concert a càrrec de Rumbayson i sessió de DJ amb Pide i Bratti. Dissabte, a les 17 h, a la sala polivalent, espectacle familiar d’havaneres Ondina, de Les Anxovetes. A partir de 5 anys. Entrades: 5 euros, anticipades; i 7 euros, a taquilla. Reserves a entrades.pratsdellucanes.cat o a Cal Bach. A les 00.30 h, al pavelló municipal concert a càrrec de Pelat i pelut Grup de Versions Pelukass. Sessió amb Dj Rutxo. Diumenge, a les 11 h, a l’ajuntament, formació del seguici acompanyats dels gegants i l’orquestra Montgrins per anar a l’ofici solemne, cantat per la Coral Sant Jordi de Prats, a l’església parroquial. En sortir, ballada de gegants i recorregut fins a la plaça Vella, on es ballaran la Trencadansa i els ballets de Sant Vicenç. Seguidament, ballada dels gegants de Prats. A les 17.30 h, al pavelló municipal, concert de festa major amb l’orquestra Montgrins. Seguidament, sardanes amb l’orquestra Montgrins. A les 22 h, a l’Espai, serenata a càrrec de l’orquestra Montgrins. Retransmissió en directe al canal de YouTube Prats TV. A les 00.30 h, al pavelló municipal, ball amb l’orquestra Montgrins. A continuació, sessió amb Dj.

PUIG-REIG

La Corrida -Divendres, a les 9 h, a la plaça Nova, esmorzar amb botifarra i pa per als infants de les escoles. A les 10 h, La Corrida infantil, amb lliurament dels estandards als banderers de les escoles i, tot seguit, cercavila de La Corrida infantil al voltant del centre del poble amb el tradicional joc de les cintes davant el Cafè Nou. A les 17 h, a la biblioteca Guillem de Berguedà, taller infantil de La Corrida. A les 20 h, al pavelló d’esports, La cuina del porc, amb furgoteques i música durant el sopar. A les 00 h, al pavelló d’esports, ball jove de La Corrida amb Dj Destor. Entrades: 3 euros. Amb la col·laboració de Diables del Clot de l’Infern. Dissabte, a les 10 h, al circuit de la Corrida, 17è Raid Social de La Corrida. A les 11 h, al circuit de la Corrida, passejades amb ruc per a nens i nenes. A les 12 h, al circuit de la Corrida, entrega de premis del 17è Raid Social de La Corrida. A les 12.30 h, al circuit de la Corrida, espectacle de doma natural en llibertat, volteig cosac i altres novetats a càrrec de Miron Bococi. A les 16 h, al costat del campd e futbol, briefing de la cercavila, preparació de carros i berenar amb coca i xocolata per a tots els participants. A les 18.30 h, a la Sala, entrega de premis del 9è concurs d’Instagram #lacorridapuigreig22 i entrega de premis del 6è concurs de dibuix infantil de La Corrida 2023. A les 19 h, rebuda dels banderers a l’ajuntament i entrega de la placa de reconeixement. Sortida de la comitiva de banderers, comissió de la corrida i autoritats, pubilles i hereus, templers i la banda de l’Escola Municipal de Música de Puig-reig des de l’ajuntament cap a l’església. A les 19.30 h, a l’església parroquial, missa en honor a Sant Antoni. Diumenge, a les 8.30 h, a la Sala, inscripcions del 23è Ral·li Fotogràfic de La Corrida. Despertada a càrrec dels Diables del Clot de l’Infern. A partir de les 9 h i durant tot el matí, a la plaça Nova, festa a l’entorn del porc: esmorzar gratuït amb botifarra, pa i vi; demostració d’elaboració d’embotits a càrrec dels veïns de Cal Marçal i Fonollet; mostra d’oficis tradicionals; mostra d’embotits, alimentació i productes d’artesania; i joc de la Burra Tomassa a la parada de La Corrida. De 10 a 14 i de 16.30 a 20 h, a la Sala, tómbola benèfica contra el càncer, exposició del concurs d’Instagram #lacorridapuigreig22 i exposició del concurs infantil de La Corrida. A les 11 h, a l’ajuntament, lliurament dels estendards als banderers, seguidament, des del camp de futbol, sortida del carro de tastets de La Corrida. A les 11.30 h, cercavila de cavalleries i xarrets amb l’acompanyament dels gegants i grallers de Puig-reig, dels hereus i pubilles de Puig-reig i d’arreu de Catalunya, dels Templers de Puig-reig, la Banda de l’Escola de Música de Puig-reig i la Cobla Pirineu. Durant la cercavila, davant el Cafè Nou, tradicional joc de les cintes. A les 13.15 h, a la plaça de la Creu, sardanes amb la Cobla Pirineu. A les 15.30 h, al circuit de la Corrida, La Corrida, trofeu 27è Memorial Francesc Lladó. Curses de ruc, ponis, cavalls creuats, pura ràça àrab i pura sang anglès. Premis en metàl·lic. Seguidament, tradicional joc de les cintes. A les 19 h, al pavelló d’esports, ball de gala de La Corrida amb Pep i Maria José Trio. A la mitja part, entrepans de botifarra. Entrada: 3 euros.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Pista de gel -Fins diumenge, a la plaça Onze de Setembre. Horaris: de divendres a diumenges i festius, d’11 a 14 i de 17 a 21 h.

Festa Major d’Hivern -Divendres, de 9 a 13 h, al pavelló d’esports, activitat lúdico-esportva per a nens i nenes de 3 a 12 anys. Entrades: 10 euros. Cal haver fet inscripció a www.santfruitos.cat. A les 18.30 h, al teatre Casal Cultural, pregó. Pregoner: Centre ocupacional La Segrera. Pregoner jove: Guillem Lozano. Menció especial: Incendi de Les Brucardes. Hi haurà l’actuació musical de Trending Covers. Dissabte, a les 9 h, al Nexe-Espai de Cultura, esmorzar de germanor amb les entitats locals. Distinció a la trajectòria de les entitats locals. A les 11 h, a la plaça de l’església, festivitat de Sant Fruitós. A les 11 h, missa en honor del patró i cant dels Goigs de Sant Fruitós. A les 12 h, actuacions dels geganters i grallers de Sant Fruitós, ballada de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell, jornada de portes obertes al museu i vermut popular. A les 20 h, al teatre Casal Cultural, representació de l’obra M’esperaràs a càrrec de la Cia. Estrena Morena. Entrades: 10 euros, anticipades, jubilats i joves; i 12 euros, a taquilla. A la venda a www.santfruitos.cat. A les 22 h, a La Sagrera, castell de focs de festa major. Espectacle pirotècnic a la llera del riu d’Or. Diumenge, a les 8 h, sortida des del Bosquet de la 25a Marxa del Terme Municipal. Dos recorreguts, de 12 i 22 km. Preu: 10 euros (anticipada) i 13 euros (mateix dia). Inscripcions a www.santfruitos.cat, Foto Isidre i gimnàs V20. Organització: Grup excursionista Posa’t en marxa. A les 18 h, al teatre Casal Cultural, espectacle infantil L’anaguet lleig, un viatge musical, amb la companyia T-Gràcia. Entrades: 5,50 euros (socis) i 7,50 euros (general). A la venda a www.santfruitos.cat. Organització: Col·lectiu Xarxa de Sant Fruitós.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

Festa Major d’Hivern -Divendres, a les 18 h, a l’Espai Ateneu, obertura de l’exposició Sant Vicenç, natura urbana, amb unta xerrada-taller sobre caixes niu de ratpenats. Inscripció: www.entrapolis.com, www.svc.cat o OAC. A les 22.30 h, a la sala de Cal Soler, concert jove a càrrec de Red Hot Chili Covers, La Tropical i Dj. Entrada gratuïta. Els menors de 14 a 16 anys, entrada amb pare, mare o tutor legal. Dissabte, a les 11.30 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, hora del conte: Els viatges de la tieta Mon, a càrrec de Montse Mujal. Organització: biblioteca S. Vives Casajuana. Inscripcions: www.entrapolis.com, www.svc.cat o OAC. A les 18 h, a la plaça Onze de Setembre, correfoc infantil: La llegenda de Castellet. En seran protagonistes els infants d’entre 6 i 12 anys, les músiques de la llegenda, el drac, els ocellots, el Nen i la Nena i el Malparit i la Figaflor. A les 19.30 h, a la sala de Cal Soler, espectacle Bona gent, de Quim Masferrer. Entrades: 12 euros. A la venda a www.entrapolis.com, www.svc.cat o OAC. Diumenge, a les 10 h, cronoescalada a Castellet. Inscripcions: www.coronotime.net. Organització: Unió Ciclista Sant Vicenç de Castellet. A les 10.30 h, a la pista d’hoquei del pavelló municipal, Matinal Country Castellet. A les 11 h, a l’església parroquial, ofici solemne en honor de Sant Vicenç. A les 12.30 h, a l’auditori M. Carme Grauviladell, pregó institucional a càrrec del Consell d’Infants de Sant Vicenç de Castellet. A les 18 h, a la sala de Cal Soler, ball a càrrec de l’orquestra La Montecarlo. Entrada gratuïta. A les 20.30 h, a l’Espai 1 d’octubre, castell de focs. Dilluns, a les 11 h, a l’auditori M. Carme Grauvilardell, espectacle familar del Petit Ateneu: Desperta!, a càrrec de la Cia. Jordi del Rio, que combina humor i imaginació. Entrades: 3 euros. Venda a la taquilla. A les 12 h, a la plaça de la Generalitat, presentació de la ruta Comerços a la memòria. A les 17 h, a la sala de Cal Soler, audició de sardanes a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

SANTA MARIA D’OLÓ

Festa Major d’Hivern -Dissabte, a les 18 h, a l’Espai Hemalosa, espectacle familiar del pallasso Marcel Gros. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla. Pagament a partir de 3 anys, que ocupin seient. A la venda a Entrapolis. Diumenge, a les 9.30 h, sortida des de la plaça Sant Antoni Maria Claret de la caminada de Sant Sebastià per La Marató. A les 11 h, xocolatada per La Marató. Es vendran bolígrafs d’Oló per La Marató. Organització: Amigues de La Marató.

SÚRIA

Festa de Sant Sebastià -Divendres, a les 9.45 h, galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. A les 11 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, missa solemne i renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià. Acabarà amb el cant dels Goigs de Sant Sebastià, d’Antoni Malats i Gallés. En acabar, cercavila amb final a la plaça de Sant Joan amb la participació dels grups i elements locals de cultura popular següents: Cobla Súria, Geganters i Grallers del Poble Vell, Geganters del Gorg de l’Olla, Ball de Cascavells amb el Tro Gros, Bastoners de l’Agrupació Sardanista i la Xaranga de l’Escola Municipal de Música. A continuació, ballada de sardanes amb la Cobla Súria i vermut popular. A les 18 h, al teatre del Foment Cultural, representació de l’obra de teatre El Cafè de la Marina, de Josep Maria de Sagarra. A càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural. Direcció de Josep Noguera i Barrabés. Estrenada el 1933, és un poema dramàtic de gran creativitat literària. També hi haurà funcions diumenge, a les 18 h; dissabte 28 de gener, a les 21 h; i diumenge 29 de gener, a les 18 h. Entrades: 12 euros; i 10 euros per als socis del Foment Cultural. A la venda a entrades.fomentculturalsuria.cat, o de forma presencial a l’establiment Milar Reguant Agut i a la taquilla des d’una hora abans de cada representació. Dissabte, a les 12 h, al Teatre del Foment Cultural, presentació de la novel·la El fabricant de records, de Martí Gironell i Gamero. A càrrec del mateix autor. Novel·la guanyadora del premi Prudenci Bertrana 2022. A les 17 h, al gimnàs de l’escola Francesc Macià, espectacle infantil Pell de gallina, a càrrec de Sac Espectacles. A les 20.30 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, concert El Messies, de Händel. Amb la Camerata Bacasis i la Polifònica de Puig-reig. Entrades: 5 euros. A la venda a activitats.suria.cat, www.suria.cat/entrades i a taquilla. Diumenge, de 8a 13 h, al riu Cardener, concurs de pesca de ciprínids. Organització: Agrupació de Pescadors Esportius. A les 10 h, trobada davant la Casa de la Vila per a la visita patrimonial al barri miner de la Colònia Santa Maria, a càrrec de l’estudiós surienc Albert Fàbrega i Enfedaque. A les 11 h, a la plaça de Sant Joan, espai i actes divulgatius sobre alternatives energètiques. Carpa informativa sobre models d’obtenció d’energies, geotèrmia, gestió de plaques fotovoltaiques i planters solars. Organització: Debats Súria. Dilluns, a les 19 h, a la biblioteca pública, presentació de la novel·la Un polsim de sal, de Laura Antonell i Aranda. A càrrec de la mateixa autora, que comptarà amb les paraules de l’estudiós surienc Albert Fàbrega i Enfedaque.

Suriatrastos -Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.