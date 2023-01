1. Monistrol de Montserrat celebra la 10a Festa dels Romeus

Dissabte i diumenge, durant tot el dia, de 10.30 a 19.45, pel nucli antic, es representa l’origen del Vot de poble a Sant Sebastià, amb la teatralització dels embats de la pesta bubònica i el miracle del patró. Més informació a www.monistroldemontserrat.cat. I també, Festa Major d’Hivern-Sant Sebastià: diumenge, a les 10.30 h, a l’església parroquial, missa en sufragi dels difunts de la vila.

2. «No matalàs», circ i comèdia a Navarcles

Dissabte, a les 17 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas. Espectacle de circ, una comèdia fantasmal d’Utacirc, per a tots els públics.

3. Festa Major d’Hivern de Moià

Diumenge, a les 13 h, a la plaça Major, benedicció del Tercer Tomb i ball del Contrapàs de Moià, després de l’arribada dels administradors i la bandera del gremi.

4. Concert de Doctor Prats a Sant Fruitós (Festa Major)

Festa Major d’Hivern uDissabte, a les 23 h, al pavelló municipal d’esports, concert de Doctor Prats i Dj Arzett. Entrades: 10 euros anticipades i 15 euros al dia del concert. A la venda a www.santfruitos.cat. I l'endemà, diumenge, a les 11 h, a l’Espai de la Memòria, a la plaça de la Vila, presentació dels Fruitons. Es descobrirà, amb l’acompanyament d’unes fades màgiques, la nova imatgeria fantàstica del municipi. Proposta familiar.

5. Súria celebra la Festa de Sant Sebastià

Diumenge, a les 17 h, a l’església parroquial de Sant Cristòfol, concert coral amb la coral Loreley de l’Esquirol (Osona) i el cor La Llanterna de Súria.

6. Tarda de monòlegs a Gironella

Diumenge, a les 18 h, a l’Espai Cultural Viladomiu Nou. Amb àngel Miralles, Eloi Guell i David Cols. Entrades: 6 euros. A la venda a culturitzat.cat.

7. Espectacle infantil «En Joan sense por i la casa encantada» a Igualada

Diumenge, a les 12.15 h, al Teatre Municipal Ateneu. Espectacle a càrrec de La Roda produccions, en el qual una família contracta una agència d’aventures que els organitza un cap de setmana en una casa encantada. Entrades: 7 euros, i 5 euros per als socis de Xarxa. A la venda a teatremunicipalateneu.cat. Ho organitza: La Xarxa.

8. Últimes funcions de la 66a Innocentada de Manresa

«A bodes em convides». Dissabte, a les 20.30 h, i diumenge, a les 18 h; al teatre Conservatori. Espectacle escrit per Carles Claret, dirigit per Jordi Gener i amb direcció coreogràfica d’Ariadna Guitart. Organitzat per l’Agrupació Cultural del Bages. Entrades: 15 euros; i 13 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

9. Espectacle de dansa «Historia de un salto» a Sant Martí de Tous

Dissabte, a les 19 h, i diumenge, a les 12 h, a la Casa del Teatre Nu. Espectacle de la companyia cubana The concept que parla sobre com de difícil i emocionant és començar de zero, sobretot quan un s’aventura a un món que no coneix. És una peça de dansa contemporània. Entrades: 6 euros. Consultar descomptes. Reserves al 677 519 625. A la venda a teatrenu.com.

10. La Stroika acull un homenatge a Dire Straits

La sala Stroika proposa dissabte (22 h) un concert d’Alchemy Project de tribut a Dire Straits, rellevant grup de la història del rock conegut pels prolongats i originals solos de guitarra del seu carismàtic líder, Mark Nopfler. Alchemy Project és liderat pel cantant i guitarrista Roberto Sánchez, que té el suport del baixista original i cofundador de Dire Straits, John Illsley. Oferiran dues hores i mitja de directe amb temes com Brothers in Arms, Money for Nothing...