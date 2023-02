Quins plans puc fer aquest cap de setmana a la Catalunya central?

Busques propostes per sortir de casa aquest cap de setmana? Les comarques centrals, entre el 3 i el 5 de febrer, acullen una gran quantitat d'esdeveniments per a tots els públics. Et llistem algunes de les fires, festes i activitats infantils més destacades dels pròxims dies.

Fires i festes CALAF Santa Calamanda: Divendres, a les 20 h, al Casal de Calaf, Nit de l’Esport i la Cultura. Dirigida per Eloi Hernàndez comptarà amb diversos presentadors, música en directe i l’actuació del Cor de Servidores de Santa Calamanda, entre d’altres. Es repartiran 14 premis a persones i entitats de la cultura i l’esport. Organització: Ajuntament de Calaf. Dissabte, a les 20 h, al Casal de Calaf, concert Musicals de Cor, amb Cor Trinvant i Trio Segarrenc. Entrades: 12 euros; i 10 euros per als socis. Organització: Casal de Calaf. Diumenge, a les 11.30 h, a l’església de Sant Jaume, missa en honor a Santa Calamanda i ballada de la Metredansa. A les 12.30 h, al Casino de Calaf, sardanes amb la Cobla Vents de Riella. Organització: Ajuntament de Calaf. A les 18 h, al Casal de Calaf, StrafaLari, amb el Mag Lari. Entrades: 20 euros; i 17 euros per als socis. Organització: Casal de Calaf. A les 18.30 h, al Casino de Calaf, ball amb Duet Solistes. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis. Organització: Casino de Calaf. Dilluns, a les 18.30 h, al Casino de Calaf, ball amb Joan Vilandeny. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis. Organització: Casino de Calaf. CAPELLADES Festa Major d’Hivern-Santa Dorotea: Divendres, a les 19 h, al Cinema La Lliga, projecció de la pel·lícula As bestas. Entrades: 6,5 euros; i 5 euros per als socis de La Lliga. A la venda a societatlalliga.cat i a taquilla. Dissabte, a les 20.30 h, al teatre La Lliga, concert d’Anna Andreu, amb la col·laboració de Ferran Palau. Presentarà el disc La mida. Entrades: 10 euros; i 7,5 euros per als socis de La Lliga. A la venda a www.entrapolis.com. Diumenge, a les 18 h, al teatre La Lliga, espectacle de teatre familiar Bunji. La petita coala, a càrrec de la Cia. Festuc teatre. Entrada lliure. Dilluns, a les 11.15 h, a l’església de Santa Maria, ofici de festa major. A les 12.15 h, concert d’orgue a càrrec de Francesc Pi, organista de l’església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges. Organització Amics de l’Orgue Freixas Vivó. NAVÀS 2a Festa Major Alternativa Feminista: Divendres, de 19.30 a 21 h, a l’ateneu, Tupper Sex amb Carmanyola picant. De 21.30 a 23 h, sopar de pintxos. De 23 a 02 h, música amb PD Pussy’s. Dissabte, de 10 a 11.30 h, a l’ateneu, xerrada no mixta amb Mar Gaya: Dones i drets laborals. D’11.30 a 13 h, a la plaça de l’Església, xerrada amb Laia Montes: Prostitució. De 1 a 14 h, assemblea oberta pel 8M. De 14 a 16 h, dinar: paella vegana. Cal enviar un missatge a @ateneulafeixa per reservar. De 16 a 19 h, bingo musical. De 20.30 a 21.30 h, a la plaça de l’Ajutnament, espectacle de foc amb les Bruixes del Nord. De 00.30 a 05.30, festa al pavelló blau amb Yule, Dj Sharin Skank (dub), Dj duna (techno). Els menors de 16 anys hauran d‘entrar amb autorització i amb un tutor legal al recinte. Diumenge, de 12 a 13 h, cercavila pels carrers de Navàs, amb inici a la plaça de l‘Ajuntament i final a la plaça de l’Església. De 13 a 15 h, vermut musical. Dilluns, de 20 a 22 h, a l’ateneu, projecció del film persepolis. Organització: La Feixa. LA POBLA DE CLARAMUNT Fira de la Candelera: Diumenge, de 9 a 14 h, fira d’art a la plaça de l’Ajuntament; mercat d’artesania i d’alimentació al carrer Major, L’espai de la llum, candeles i tradicional, on es podrà elaborar esplemes amb canya de riu i per immersió: El racó de la vella Candelera, que explicarà la festa i antigues històries a l’entorn d’una foguera; L’agutzil de fil i canya, personatge que explicarà les tradicions llegendàries de la Candelea; Els bunyols de la Candelera; i l’Espai dels formatges, amb una mostra de formatges artesans. Els visitants rebran gratuïtament una candela i els infants una careta retallable de Carnaval. De 9 a 10 h, 3r Ral·li fotogràfic Fira de la Candelera. Inscripcions a la plaça de l’Ajuntament. Organització: Associació Fotogràfica La Pobla de Claramunt. A les 12 h, a l’església de Santa Maria, missa solemne en honor a la patrona i benedicció de candeles. A les 17 h, al Teatre Jardí, concert d’Albert Gibert. A les 18 h, a l’Ateneu Gumersind Bisbal, 3r Concert musical de la Candelera de la Coral La Lira. Fins al 12 de febrer, exposició d’artistes poblatans a la sala d’exposicions. Horari: de dimecres a divendres, de 17.30 a 19.30 h; i dissabtes i diumenges, d’11 a 13.30 h. PRATS DE LLUÇANÈS Santa Àgata: Divendres, a les 20.30 h, a la sala d’actes de l’Espai, presentació dels treballs de recerca de l’institut Castell del Quer. Dissabte, a les 16 h, al pavelló municipal d’esports, ballada doble de sardanes amb la cobla La Principal del Llobregat i la Jovenívola de Sabadell. Entrades: 5 euros. A les 20.45 h, a la plaça de l’Església, Nit de Santa Àgata: De la crema a la llum. Diumenge, durant tot el matí, a la plaça de l’Església, votació final de la Paraula del poble. Una iniciativa d’Òmnium Osona-Lluçanès per trobar una paraula identificativa de la població. A les 11 h, a la plaça de l’Església, concert de saxo i clarinet a càrrec dels alumnes de l’EMAL. A les 12.30 h, al campanar de l’església, repic de campanes per commemorar el 5 de febrer de 1714, quan les tropes de Felip V van incendiar i saquejar el poble. Infantil BALSARENY «La frontera inesperada»: Diumenge, a les 18 h, a la sala El Sindicat, espectacle de teatre gestual i objectes a càrrec de la Cia. Dolçamar. Conte que transporta a un món imaginari ple de fantasia. A partir de 6 anys. En el marc de la temporada de teatre familiar Tempo. Entrades: 7 euros; i 5 euros per als socis. A la venda a ajbalsareny.fila12.cat. MANRESA Club de lectura juvenil: Dissabte , a les 11.15 h, a la sala Tallers de la biblioteca del Casino. Per a infants de 13 i 14 anys. Trobada un dissabte al mes.

«Mon petit souvenir» uDissabte, a les 17.30 h, al teatre Conservatori. Espectacle de la Cia. La Bleda, en el qual la pallassa Helena Escobar obre les portes de la seva rulot per gaudir de les vacances del nostre imaginari. En el marc de la programació d'Imagina't. Entrades: 8 euros, i 6 euros per als socis d'Imagina't. A la venda a www.kursaal.cat. NAVARCLES «Contes musicats»: Divendres, a les 18.15 h, a la biblioteca Sant Valentí. A càrrec dels alumnes de l'assignatura Crea amb l'instrument de l'Escola de Música i Arts de Navarcles i sota el guiatge de la professora Susanna Codina. Es tracta del conte Sota les onades, de Meritxell Martí i Xavier Salomó, editat per Flamboyant, seguit d'un petit concert del grup de Música de Cambra de la professora Adriana Alsina. SANT FRUITÓS DE BAGES CineXic: «Al sostre del món»: Diumenge, a les 18 h, al Teatre Casal Cultural. Projecció del film de Rémi Chayé (França-Dinamarca, 2015. La Sacha, una jove aristòcrata russa, s'embarca cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per recuperar un vaixell. Recomanat a partir de 6 anys. En el marc del programa d'Òmnium d'impuls al cinema infantil en català. Entrades: gratuït fins als 10 anys i 3 euros a partir d'11 anys. A la venda a codetickets.com. SANTA MARIA D'OLÓ CineXic: «Al sostre del món»: Diumenge, a les 12 h, a l'Espai Hemalosa. Projecció del film de Rémi Chayé (França-Dinamarca, 2015. La Sacha, una jove aristòcrata russa, s'embarca cap al Gran Nord seguint la pista del seu avi per recuperar un vaixell. Recomanat a partir de 6 anys. En el marc del programa d'Òmnium d'impuls al cinema infantil en català. Entrades: 3 euros.