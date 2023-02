Els plans imprescindibles per fer aquest cap de setmana a la regió central

BAGÀ

Festa de l’arròs - Diumenge, a les 10 h, a la plaça Catalunya, obertura de la Fira de Productes Artesanals (alimentació). De 9.30 a 13.30 h, al local social (av. Salarich, s/n, darrera del pavelló), 8a trobada de la Festa de l’arròs de l’Associació de Col·leccionistes de Plaques de Cava de Bagà. A les 11 h, cercavila amb ssrtida davant la Villa Montserrat de Cavall Alat de Vila-seca i Geganters de Bagà. A les 12 h, a la plaça Porxada, ballets amb l’Esbart Cadí. A les 13.30 h, a la plaça Porxada, repartiment de l’arròs.

BALSARENY

Festa dels Traginers - Divendres, a partir de les 10 h, a la plaça de la Mel, jocs gegants tradicionals de fusta, per a tota la família. A les 19.30 h, a la plaça Ricard Viñas, correfoc infantil, a càrrec de Colla Peta-fluix amb el Mussol Oriol i la participació de Batucada Shangó de Sant Fruitós de Bages i Els Reis del So de Sant Joan de Vilatorrada. A les 21 h, a la Taverna, sopar Matalarasca i concert amb Pelat i Pelut. A les 01 h, a la sala Sindicat, concert jove amb Sixtus i Arradio Rossita. Entrades: 5 euros. Dissabte, a les 10.30 h, al carrer del Trull, obertura de l’exposició antològica de fotografia i repicada de campanes i inici de la cavalcada dels Traginers Joves. Seguidament, benedicció a càrrec de mossèn Antoni Bonet i Trilla. En arribar a la plaça de l‘Onze de Setembre, comentari de la cavalcada. A les 12 h, a la Taverna, vermut amb Eugenio. A les 13 h, a la plaça de la Mel, actuació dels Dansaires dels Pastorets de Balsareny i l’Esbart Dansa Jove de Navàs. A les 15.30 h, concentració al carrer Travessera cantonada amb la carretera de Súria per al joc de les anelles. Seguidament, al local municipal núm. 3 de la plaça de la Mel, inauguració de l’exposició antològica de fotografia. A Cal Merenci, a la plaça Ricard Viñas, Taverna del Traginer i Rodes del Traginer. Al costat de la Taverna, botiga de ceràmica. A les 19 h, a la Taverna, concert amb Atomic Leopard. A les 20.30 h, a la plaça Ricard Viñas, concentració i tancament de la taverna amb Batucada Shangó de Sant Fruitós de Bages i Els Reis del So de Sant Joan de Vilatorrada. A les 21 h, amb inici a la plaça de l’Ajuntament i fins a la plaça de la Mel, correfoc a càrrec de la colla Peta-fluix i amb la col·laboració del Gripau de les Bruixes del Nord de Sabadell. A les 22.30 h, davant de la sala Sindicat, inici de la Ruta del Traginer, amb parada als bars col·laboradors i amenitzat pels Tabalers de Xàldiga. Preu: 7 euros només la ruta i 15 euros ruta i entrada al concert. A les 01 h, a la sala Sindicat, concert amb Strombers, Vizuri i DJ. Preu: 10 euros. Diumenge, a les 8.30 h, a la plaça de la Torrada, Torrada del Traginer. A les 9 h, al carrer del Trull, demostració de la ferrada d’un animal. Durant el matí, als carrers del centre, mercat i botiga del Traginer, amb degustació de productes naturals i artesans. De 9.30 a 10.30 h, guarniment dels animals i carruatges participants a la cavalcada. A les 10.30 h, sortida des de la plaça de l’Església de la comitiva d’honor acompanyada per la Cobla Ciutat de Manresa. Seguidament, a Cal Merenci, a la plaça Ricard Viñas, comitiva a casa del banderer. A les 11 h, a la parròquia de Santa Maria, missa del Traginer. A les 11.30 h, amb inici a la carretera de Moià, repicada de campanes i cavalcada dels Traginers. Seguidament, a la plaça de l’Onze de Setembre, comentari de la cavalcada. A la plaça de la torrada, benedicció presidida per mossèn Antoni Bonet i trilla. En acabar la cavalcada, a la carretera de Manresa, 35, lliurament de la bandera del gremi al nou banderer, Jordi morros Sabata. A les 15.30 h, curses d’ases, ponis, mules i cavalls. Inscripcions a www.traginersbalsareny.cat, fins avui a les 00 h. Inscripcions presencials, al circuit del Castell, de 14.30 a 15 h. A les 17.30 h, a la plaça de la Mel, entrega dels premis de les curses. A continuació, a la Taverna, concert amb Sergi Estella.

BERGA

Carnaval d’Espant -Dissabte, Vetllada d’Espant al local dels Castellers de Berga. De 17 a 18 h, passatge del terror infantil. Fins a 11 anys. De 18 a 20 h, passatge del terror. A partir de 12 anys. Cal inscriure’s a www.ajberga.cat. Organització: Insomnia. A les 21 h, presentació del Rei Dimoni del Carnaval de Berga 2023. A continuació, correfoc amb els Diables del Clot de l’Infern de Puig-reig amb l’acompanyament de la xaranga Entrompats Band. A les 22 h, sopar i projecció de vídeos promocionals de les colles participant a la rua. Informació a les xarxes socials dels Castellers de Berga. Hi haurà un premi al millor vídeo de 300 euros. Consultar les bases i el formulari d’inscripció a www.ajberga.cat. A les 00 h, lliurament del premi i sobretaula musical.

CARDONA

Carnaval - Dissabte, a les 18.30 h, amb inici als 100 Pisos i fins a la plaça Santa Eulàlia, Cursa amenitzada per la Xaranga Màgic. A les 20.30 h, a la plaça de Santa Eulàlia, sermó de Carnestoltes, seguit d’una botifarrada a càrrec de la Penya Capote. En acabar, cercavila amb la Xaranga Màgic fins al pavelló. A les 23.30 h, al pavelló, concerts amb el grup de versions Rocktambuls, DJ Trapella i Coco Versions. Entrada gratuïta.

MANRESA

Joc de ciutat de la Llum 2023 - Dissabte, de 16 a 19 h, inici a la Plana de l’Om. La revolta de les faves, joc de proves repartides per diferents indrets del centre històric, per participar-hi en equips de 3 a 5 persones. Informació i inscripcions prèvies a www.cae.cat.

Festa de l’Associació de Veïns de les Cots, el Guix i la Pujada Roja uDissabte, a les 18 h, al local de l’entitat (Sant Joan, 34). Berenar i ball amb Jordi González. Preu: 10 euros. Cal fer inscripció prèvia.

NAVARCLES

4a Trobada de gegants i cercavila - Diumenge, a les 11.30 h, amb inici a l’avinguda Piscines i Esports. Arribada a la plaça de la Vila, concentració i ball de gegants. Organització: Colla de Geganters de Navarcles.

SOLSONA

Carnaval - Divendres, a les 22 h, a la sala polivalent, entrega de Bojos i concert amb Northern Cellos. Dissabte, a les 12 h, al saló de les Homilies d’Organyà de la biblioteca Carles Morató, El xim-pum final de l’Espedrera, acte d’agraïment als mecenes que organitza la Comparsa Espedrers. A les 22.45 h, a la plaça Major, Campanassu i Nit d’Assaig. A continuació, a la plaça del Ruc, A MaMarla Dirty Party. Organització: Comparsa Sant Hilaris. A les 02 h, a la sala polivalent, nit de DJ’s Beat Festival. Diumenge, a les 10 h, al nucli antic, enramades amb La Percuteria. Col·labora: Comparsa Panders. A les 11 h, a la plaça del Camp, parc infantil. Organització: Comparsa Mata-rucs. A les 13.30 h, a la plaça Major, dinar rosa. Organització: Comparsa Geganteta. A les 17.30 h, a la sala polivalent, ball d’assaig amb Grup Crystal.

Música

CASTELLBELL I EL VILAR

Cloenda del centenari a Francesc Vila -Diumenge, a les 17.30 h, a Cant Burés, inauguració de l’exposició monogràfica dedicada a Francesc Vila. A les 18 h, al Casino Burés, concert amb l’actuació de la Capella de Música Burés i el Cor de Cambra de la FCEC (Federació Catalana d’Entiats Corals). Entrada gratuïta.

IGUALADA

«Embaràs musical» - Divendres, a les 18.30 h, a l’auditori de l’Escola/Conservatori Municipal de Música, taller adreçat a dones embarassades per viure una experiència musical i afavorir el vincle amb el nadó. Es recomana que s’hi assisteixi amb les parelles. Gratuït. Inscripcions a ampa.emmi@gmail.com.

Marta Bossa i Eugeni Muriel -Divendres, a les 22.30 h, al Kiosk del Rec (carrer del Rec, 50). Concert de música pop i soul. Entrada lliure. Reserves per sopar al 616 078 180.

Mon Petit Món -Dissabte, a les 20 h, al Centre Cívic Nord. Concert i swing jam de Carnestoltes. Concert-ball dels anys 30 organitzat per Swing Anoia. Hi haurà música fins a les 23 h. Servei de bar i entrepans. Gratuït.

Kbòries -Dissabte, a les 22.30 h, al Kiosk del Rec (carrer del Rec, 50). Concert de música pop, rock i folk. Entrada lliure. Reserves per sopar al 616 078 180.

Taller de bachata i salsa -Diumenge, a les 18.30 h, al Kiosk del Rec (carrer del Rec, 50). taller a càrrec de Marc i Marilyn i amb l’actuació de Pedro i Alexandra. Preu: 8 euros (amb beguda) i 12 euros (amb combinat).

MANRESA

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) -Divendres, a les 21 h, monòleg d’humor amb Miguel Espejo. Entrades: 8 euros. Dissabte, a les 21 h, concert del cantant i compositor australià Steve Smyth, que presentarà Blood acompanyat dels The Diablos. Entrades: 10 euros. A la venda a www.voila.cat.

El Sielu (Valldaura, 1) -Divendres, a la sala Hits, Iska i DJ Surda!. Dissabte, primera part del Guirigall Fest. A les 20 h, obertura portes. A les 20.30 h, Los Valientes (Manresa, indie, garage rock). A les 21.30 h, La Inquisisón (Barcelona, punk rock). A les 23 h, Biznaga (Madrid, indie, punk rock). Entrades: 13 euros, anticipades: i 16 euros, a taquilla. Més informació i venda d’entrades a www.guirigallfest.com. A la sala Hits, Rutxo & Mr. Rombo. A la sala Techno, Sergius Cream.

Stroika (av. dels Dolors, 17) -Divendres, a les 00 h, Stroika Sessions amb Warsaw i Trashtalk. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrada a taquilla. Informació: www.stroika.cat. Dissabte, a les 21.30 h, concert amb l’Orquestra Di-Versiones. Entrades: 10 euros, anticipades; i 13 euros, a taquilla. A la venda a www.stroika.cat. A les 00 h, Stroika Sessions amb Buff bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrada a taquilla. Informació: www.stroika.cat.

Giravolt -Dissabte, a les 18 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Proposta del cicle D’Arrel per ballar al ritme de la música folk. La banda de quatre músics presenta l’espectacle Batre al ball. Entrades: 15, 12 i 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

«Simfonova: L’òpera dels amics» -Diumenge, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Fragments operístics molt coneguts en un concert presentat per Marcel Gorgori, amb l’Orquestra Barcelona Filharmonia i els cors de Simfonova i l’Orfeó Vigatà. Entrades: 28 i 26euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Jove Capella Reial de Catalunya i Lluís Vilamajó -Diumenge, a les 18 h, a la Cova de Sant Ignasi. Concert Montserrat a la Cova, que explora musicalment els Exercicis Espirituals d’Ignasi de Loiola. En el marc del festival Espurnes Barroques, que tanca la seva cinquena edició dedicada als 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa. Entrades: 19 euros, anticipades: 22 euros, a taquilla. Gratuït fins als 5 anys. 50% dels 6 als 16 anys. A la venda a espurnesbarroques.cat.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Mireia Vives i Borja Penalba -Dissabte, a les 20 h, al Teatre Casal Cultural. La formació valenciana presentarà el treball Punt i a part, que posa fi al seu projecte musical conjunt. Entrades: 10 euros, anticipades; i 12 euros, a taquilla. A la venda a codetickets.com, a l’àrea de Cultura, NexeJove i la biblioteca.

Escena

CALAF

«El poliamor és així (de complicat)» -Dissabte, a les 19.30 h, al Casino de Calaf. Espectacle musical de Generació de merda, Xavi Morató i Gerard Sesé. Entrades: 18 euros, i 15 euros per als socis. Consultar abonament. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

IGUALADA

«La corte del Faraón» -Dissabte, a les 20 h; i diumenge, a les 19 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Adaptació de la coneguda sarsuela que l’Ateneu Igualadí va estrenar per la festa major celebrar la Capitalitat de la Cultura Catalana 2022. Amb la participació de més de 100 artistes, que mostren una petita part de la histròria de l’entitat i de la ciutat. Direcció de Pep Farrés. Entrades: 15 euros. A la venda a www.teatremunicipalateneu.cat.

MANRESA

«The Mountain» -Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Espectacle per reflexionar sobre la veritat amb l’Agrupación Señor Serrano, una de les companyies catalanes de més renom internacional. En anglès amb subtítols en català. Entrades: 18 euros; i 15 i 6 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

SALLENT

«Iaia» - Dissabte, a les 19 i a les 20.30 h, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Espectacle multidisciplinar de Mambo Project en el qual el públic entrarà al menjador de casa la iaia per reviure els seus records. Es fan dues sessions amb capacitat limitada a 60 persones. Entrades: 10 euros. A la venda a fabricavella.sallent.cat.