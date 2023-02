El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Ignasi, el viatge. Ara torna al Teatre Conservatori per reviure aquest viatge musical i espiritual que proposa l’Orfeó Manresà -acompanyat pel conjunt musical La Caravaggia- i lliga els inicis del segle XVI amb els temps actuals: l’amor i les guerres, la pau i l’odi, la transformació en una persona millor.

Un pont entre dos mons i dos temps; entre estils musicals diferents però amb arrels comunes. L’home, Ignasi, el Sant, algú que, com tots nosaltres, cerca el sentit de la vida. Dissabte 25 de febrer, a les 18 h al Teatre Conservatori de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.