El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 3 € per entrada per veure Got Rhtyhm. Un espectacle original, dinàmic i divertit amb percussió corporal, claqué, beatbox, percussió acústica, electrònica i els ‘quotidiòfons’ (objectes quotidians emprats com a instruments, en aquest cas, de percussió).

Divendres 3 de març, a les 20 h al Teatre Conservatori de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.