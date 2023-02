El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 4 € per entrada per veure Girls like that. Un muntatge que aborda el tema de la discriminació de gènere i el bullying des d’una perspectiva d’empoderament de la víctima, així com l’impacte del món digital en la manera com els joves es relacionen i configuren les seves identitats.

Divendres 17 de febrer, a les 20 h a la Sala Petita del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.