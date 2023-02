Plans imprescindibles per fer fora de casa els pròxims dies

Les comarques de la Catalunya central presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Fires i festes

MANRESA

Festa de la Llum -La capital del Bages recupera molts dels esdeveniments que es van suspendre l'any passat a causa de la pandèmia. Informa't:

NAVARCLES

Festa Major d’Hivern -Dissabte, a les 20.30 h; i diumenge, a les 18 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas, espectacle de la 34a Febrada: Navarcles Batega, escrit i dirigit per Toni Soldevila Pérez, que dona a conèixer la figura de Marcel·lí Monrós, just l’any després del 50 aniversari de la seva mort. Entrades: 8 euros i 6 euros per a majors de 65 i menors de 25 anys. A la venda a navarcles.fila12.cat i a taquilla de 17 a 19 h. Organització: Grup de Treball Febrada a Navarcles i Ajuntament de Navarcles. Diumenge, a les 11 h, al monestir de Sant Benet de Bages, missa en honor a Sant Valentí i Sant Benet. A les 12 h, a la sala d’actes de l’ajuntament, 50è aniversari Marcel·lí Monrós, conferència i taula rodona Marcel·lí Monrós, una glòria de Navarcles, a càrrec del doctor Josep Maria Carrera i Macià, acompanyat d’altres personalitats. Organització: Grup Art Navarcles i Societat Coral Harmonia El Coro. Dissabte i diumenge, cap de setmana de l’esport.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Festa de l’Arròs -Diumenge, de 8 a 10 h, inscripcions al Nexe-Espai de Cultura del 48è Concurs de pintura ràpida. Bases: www.santfruitos.cat. A les 9 h, botifarrada popular. A partir de les 10 h, fira d’artesans i comerciants. A partir de les 10 h, mostra d’entitats i comerç local. De 10.30 a 14 h, a Can Figueras, passejades amb ponis i cavalls del Club Hípic Sant Fruitós. A les 11 h, 28a Mostra de puntaires. A les 12 h, plantada de gegants de la 24a trobada gegantera amb la participació d‘una desena de colles. Organització: Geganters i Grallers de Sant Fruitós de Bages. A les 12 h, audició de sardanes amb la cobla Lluïsos de Taradell i actuació de l’esbart Som Riu d’Or. A les 12.30 h, cercavila de la 24a trobada gegantera. A les 12.30 h, inici del concurs de cuina d’arrossos. A les 13 h, a la plaça de la Vila, recepció d’autoritats i convidats. A les 13.30 h, passada d’autoritats i parelles al Bosquet, acompanyats de les colles de geganters, amb l’acompanyament musical de la cobla Lluïsos. Tot seguit, benedicció i repartiment de l’arròs i homenatge a les Parelles de la Festa de l’Arròs. A les 14.45 h, lliurament de premis del concurs d’arrosos, amb lectura del veredicte del jurat i repartiment de premis. A les 15.15 h, ball de cloenda amb els gegants de Sant Fruitós de Bages. A les 18 h, al Nexe-Espai de Cultura, inauguració de l’exposició del 48è concurs de pintura ràpida i lliurament de premis. A les 18 h, al Teatre Casal Cultural, espectacle musical de playback El gran show de Ca l’Arola, a càrrec de l’associació d’avis Ca l’Arola. Organització: Associació de la Gent Gran de Sant Fruitós.

SÚRIA

Suriatrastos -Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.

ALTRES PROPOSTES

Música

CAPELLADES

Manuel Moreno Punti -Diumenge, a les 12 h, a la cafeteria La Lliga. Concert vermut amb acordió solista. Amb motiu del seu 70è aniversari, Moreno oferirà tangos, havaneres, pasdobles, jotes... Entrada amb consumició. La recaptació es destinarà a Càritas de Capellades.

IGUALADA

Just in time -Divendres, a les 19.30 h, a l’auditori de l’Escola i Conservatori Municipal de música d’Igualada. Concert protagonitzat per alumnes que oferirà temes de jazz i també de bossa nova. Entrada gratuïta.

Fòrum Vocal i Coral Mixta -Diumenge, a les 18.30 h, a l’església del Roser. Concert d’intercanvi amb el cor Fòrum Vocal de Barcelona i la Coral Mixta d’Igualada. Interpretaran una obra conjunta de Manuel Oltra. Entrada gratuïta amb taquilla inversa.

MANRESA

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74)- Divendres, a les 21 h, concert de Lere, músic i compositor barceloní, establert a Màlaga, que presentarà nou disc. Entrades: 10 euros. Dissabte, a les 21 h, concert de Litus i Pablo Novoa, integrants de la banda del programa Late Motiv d’Andreu Buenafuente. Entrades: 10 euros. A la venda a www.voila.cat.

El Sielu (Valldaura, 1) -Divendres, a la sala Hits, Iska. Dissabte, a la sala Hits, Sielu Carnaval amb DianaBZN i Hal9000. A la sala Techno, Maadraassoo i Peter B.

Stroika (av. dels Dolors, 17)-Divendres, a les 00 h, Stroika Carnaval: Herois vs Malvats. concurs de disfresses i animació amb Broskys. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista per WhatsApp al 666 429 926 (Gemma). Entrades anticipades i a taquilla. Informació: www.stroika.cat.

Ara Malikian -Dilluns, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Concert d’un dels violinistes més virtuosos del panorama internacional, en el qual fa un homenatge a la infància. Entrades exhaurides.

MOIÀ

Joventuts Musicals de Moià -Dissabte, a les 18 h, a l’auditori Sant Josep. Concert d’Aurora Peña, soprano; i Giorgio Celenza, piano, amb el programa Nuit d’étoiles. Entrades: 5 euros. Gratuït per als socis.

PIERA

«Divertimento» -Diumenge, a les 18 h, a l’aula municipal de música Maria Escolà i Cases. Concert benèfic de música clàssica amenitzat amb l’explicació d’anècdotes de grans compositors. Interpretat per Adrià Perea, piano; i Anna Kovaceciv, violí. Narradora: Montse Cantí. Amb taquilla inversa a la sortida, a benefici de la campanya Repte Metàstasi de l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona.

Escena

IGUALADA

Festival de dansa -Divendres, a les 20 h, al Teatre Municipal Ateneu. Espectacle per a la investigació del càncer infantil, amb la participació d’escoles de dansa i agrupaments de la ciutat. Entrades: 5 euros. A la venda a taquilla una hora abans de l’actuació.

«Moriu-vos» -Diumenge, a les 18 h, al Teatre Municipal l’Ateneu. Espectacle sobre la vellesa amb música, paraules, imatges i cossos en moviment. A càrrec de Teatre de l’Aurora i Cultura i Conflicte. Entrades: 20, 18 i 15 euros. Consultar abonament. A la venda a www.teatremunicipalateneu.cat.

MANRESA

«Girls like that» -Divendres, a les 20 h, a la Sala Petita del teatre Kursaal. Espectacle que reflexiona sobre els estereotips de gènere i l’estigmatització sexual. En el marc del icle RBLS (Rebels), adreçat a joves a partir de 16 anys. Entrades: 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

«El Petit Príncep» -Dissabte, a les 12, 17 i 20 h; i diumenge, a les 12 i a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Musical amb la història de Saint-Exupéry a càrrec d’Àngel Llàcer, Manu Guix i La Perla 29. Pera públic a partir de 4 anys. Entrades exhaurides.

«Jaleiu» -Dimarts, a les 18 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Espectacle per celebrar els 16 anys del teatre Kursaal amb el bon humor de Guillem Albà i la música de La Marabunta. Entrades: 18 euros; i 15 i 6 euros amb descomptes. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.