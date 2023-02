Sis Carnavals de la Catalunya central que no et pots perdre aquest cap de setmana

"Carnaval, carnaval...". Una de les festes més divertides i alegres del calendari ja s'apropa i els municipis de la Catalunya central ja ho tenen tot preparat per a la celebració. A continuació, llistem sis carnestoltes de les comarques centrals que no et pots perdre aquest cap de setmana.

BERGA

Divendres, a les 18 h, de la plaça Sant joan al portal de Sallagosa, baixada d’andròmines i trastos diversos, amb l’acompanyament de la Xaranga Entrompats Band. Hi haurà premis en tres categories: andròmina més terrorífica, més esgavellada i més familiar. Hi haurà coca i xocolata per a tothom. Organització: Associació de veïns del Carrer Major.

Dissabte, a les 11 h, a la plaça Sant Joan, 3r Concurs de mascotes i 2n Concurs de plantes disfressades. Hi haurà premis en quatre categories. Organització: Associació de veïns del Carrer Major. Paral·lelament, a la plaça Sant Pere, activitats infantils, amb la col·laboració d’entitats i associacions de Berga. A les 12.30 h, a la plaça de Sant Pere, arribada del Rei Dimoni del Carnaval de Berga i, seguidament, lectura del pregó amb l’acompanyament de la Xaranga Entrompats Band. A les 16 h, concentració de la cura de Carnaval davant de Cal Tonillo, al carrer del Roser. A les 16.30 h, sortida de la rua, encapçalada pel Rei Dimoni de Carnaval de Berga 2023. Hi haurà dos jurats, un d’incògnit itinerant i un d’estàtic situat al Mercat Municipal. A partir de les 20 h, arribada de la rua a la plaça Viladomat i rebuda a càrrec de Josep Badia. De 20 a 22.30 h, a la carpa del Vall, sopar popular. Preu: 15 euros. Cal haver comprat el tiquet anticipadament. Organització: La Bauma dels Encantats i Surf The Bowl. De 22.30 a 03.30 h, a la carpa del Vall, ball dels Cornuts, amb PDs locals. A partir de les 00 h, veredicte dels premis del concurs de la rua. Hi haurà barra de còctels sense alcohol. En acabar, coca i xocolata per a tothom. Organització: La Bauma dels Encantats i Surf The Bowl.

Diumenge, a les 11.30 h, esmorzar de la Guerra de la Farina. Bàndol Carlí a La Barana. Bàndol Liberal a Cal Negre. A les 12 h, a la plaça Sant Pere, Guerra de la farina, amb l’acompanyament de la Xaranga Entrompats Band. Hi haurà dotacions d’emergències de la Creu Verda, a més dels serveis de pediatria i funerària. Organització: La Bauma dels Encantats. A les 17 h, al pavelló vell, ball de Carnaval infantil, amb l’espectacle De cap per avall d’Ambauka. Hi haurà berenar per als infants i es donarà a conèixer el veredicte del Concurs infantil de menús del Dijous Llarder.

CARDONA

Divendres, a partir de les 9.30 h, rua de carnaval de les escoles, amb la xaranga Zebrass i la Banda de Música de Cardona. A les 11.30 h, a la plaça de la Fira, actuació d’un grup d’animació infantil.

Diumenge, a les 11 h, des del passeig de la Fira i fins a la plaça de la Biblioteca, rua infantil a càrrec de Batukagasals. A les 12 h, a la plaça de la Biblioteca, espectacle d’animació infantil De viatge. Coca i xocolata i inflables per a tots els infants. A les 17 h, al Casal Cívic, Carnaval de la gent gran amb el concert-ball del grup Sol i Mar.

IGUALADA

Dissabte, a les 18.30 h, rua des del carrer de Joaquima Vedruna i fins a la plaça de Cal Font. Estarà encapçalada per la Banda de cornetas y tambores de la Cofradia de Fátima i comptarà amb la carrossa del Rei Carnestoltes a càrrec de l’Antic Gremi de Traginers d’Igualada. En arribar a Cal Font, lectura del pregó i veredicte del jurat del concurs de comparses.

Diumenge, a les 12 h, Mini Ball de Carnaval amb el grup d’animació Els músics del Parc. Amb la col·laboració de La Xarxa d’Igualada.

PUIG-REIG

Divendres, a les 9.45 h, a la plaça Nova, lectura dels pregons de Carnestoltes 2023 a càrrec de les alumnes de 6è de les escoles. A les 10 h, a la plaça Nova, sarau de Carnaval amb Rah-mon Roma i Oriol Casas. A les 11 h, al passeig de la Via i els carrers Llobregat i Major, cercavila infantil amb Batukada dels alumnes de 6è de l’escola de música. A les 21 h, a la plaça de la Creu, sopar popular. Preu: 3 euros. Gratuït per als disfressats. A les 22.30 h, a la plaça de la Creu, rua nocturna amb la xaranga Entrompats.

Dissabte, a les 16.30 h, pels carrers del poble, cercavila encapçalada pel Rei del Carnestoltes. Sortida des del camp de futbol i fins a l’avinguda 1 d‘Octubre. Seguidament, al pavelló, pregó de Carnestoltes, exhibició de comparses i entrega de premis del concurs d’aparadors. En acabar, gran banquet i ball fins e les 01 h. Preu del tiquet: 10 euros per a les comparses que participin a la rua, 8 euros fins a 12 anys i 11 euros per a la resta de grups.

SALLENT

Divendres, 69a i posterior festa amb @punkxada i Dj Airon.

Dissabte, a la tarda, rua; i, a la nit, ball de disfresses amb Tropical Galaxia, Smoking Soul i Dj Natura.

Diumenge, arròs popular amenitzat amb la Zarigüella.

Dilluns, vespre punk amb A la merda.

SOLSONA

Divendres, a les 10.30 h, pel nucli antic, des de la sala polivalent, Gegantons a prova. Organització: Comparsa Mocós i KGB. A les 13.30 h, a la plaça Sant Pere, dinar jove. A les 16 h, a la sala polivalent, benvinguda del Carnestoltes Infantil amb Jordi Tonietti. A les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, verificació de Boits. A les 19 h, Baixada Mundial Qatar de Boits pel carrer Castell. Organització: Comparsa Minairons. Col·laboració: Comparsa Margaritus. A les 19.15 h, L’Ou Com Balla a la plaça Sant Joan. Organització: Comparses Viskiends, Galtons, Lo Cal Quinto i Xaos. A les 21 h, Ball de la Patacada amb Joan Altarriba a la plaça Major. A les 21.30 h, Festa Neó a la plaça de la Catedral. A les 23.30 h, , Festa-Fotre Vol.2, a la plaça de la Catedral. Organització: Comparsa Mitxus. A les 01.30 h, concert amb Green Valley, La Quinta i Les Que Faltaband, a la sala polivalent.

Dissabte, a les 11 h, Concurs de K-Tifes, al Vall Calent. Organització: Comparsa Gegant Boig. A les 13.30 h, El dinar de la VARgonya, a la nova plaça del Camp. Organització: Comparsa Local Roc. Col·laboració: Comparsa TIF. A les 16 h, Mercat de divendres pel nucli antic. Col·laboració: Comparsa Llamp de Déu. A les 16 h, Ball al Lloro amb Joan Vilandeny, a la plaça del Camp. A les 16.30 h, recepció del Mata-ruc d’Honor a l’avinguda del Pont. Es farà la inauguració del monument al portal del Camp i després inauguració de l’exposició del Carnaval a l’ajuntament. A les 19 h, anada d’autoritats i gegants des de la plaça de l’Ajuntament. A les 19.30 h, gran cerimònia oficial d’obertura dels jocs olímpics d’hivern i baixada de comparses per la carretera de Torà. Col·laboració: Comparsa Fletxats. Seguidament, proclamació del Mata-ruc d’Honor, bramada i ballets a la plaça Major. En acabat, penjada del Ruc a la plaça del Ruc. A les 23 h, ConEsa Festival, a la plaça del Bisbe. Organització: Comparsa Foguereta. A les 23.23 h, Olímpics Fest 2023 amb Antonio el Remendao, al carrer Sant Cristòfol. Organització: Comparsa Olímpics. A les 02 h, concert amb Itaca Band, Porto Bello i Coco, a la sala polivalent.

Diumenge, a les 8 h, tronada i Ball de l’Escaldat amb Marc Anglarill, a la plaça Major. Col·laboració: Comparsa Oriols. A les 11 h, anada d’autoritats acompanyades de SM Carnestoltes, el seu seguici i l’Orquestra Patinfanjàsdes de la plaça de l’Ajuntament. A les 11.30 h, arribada de la Missatgera a deshora a la plaça Major. Seguidament, Sermó i Ballets, a la plaça Major. A les 16.30 h, taller infantil, a la sala polivalent. Organització: Comparsa Mocós. A les 17 h, Contradanses i Capta de Gegants amb la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona, des de la plaça del Consell Comarcal. A les 19.30 h, KinaRessaka!, a la sala polivalent. Organització: Comparsa Baluets. Col·laboració: Comparsa Pitaufes.

SÚRIA

Dissabte, a les 16.30 h, sortida des de la plaça de Sant Jaume de la rua pels carrers del centre urbà. Amb batucada, carrossa amb DJ Jaime Gonzálvez, música i confeti. A les 19 h, al pavelló, animació infantil, coca i xocolata desfeta. Actuació de Landry el Rumbero. A les 20.30 h, al pavelló, sopar, sorteig de premis i música amb el DJ Jaime Gonzálvez. Venda de tiquets per al sopar a l’establiment Milar Reguant Agut, AFA de l’escola Francesc Macià, AFA de l’escola Salipota i AFA de l’escola Fedac. Més informació: www.instagram.com/carnestoltessuria.