El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 5 € per entrada per veure Cantagran "Boleros". Un concert protagonistat per grans cantaires de cors de Manresa i comarca. Viatjarem entre boleros i txa-txa-txa per un món tropical amb molta llum, amb molts colors, amb molt amor, la salsa de la vida. Una oportunitat fantàstica per descobrir les diferents textures musicals sobre aquest ritme tan càlid que ens dona el bolero.

Dimarts 7 i dimecres 8 de març, a les 18 h al Teatre Conservatori de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.