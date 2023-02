El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 8 € per entrada per veure Monólogos de la vagina. Una comèdia feminista. L’edat, actitud i estat d’ànim dels personatges varia, però tots els monòlegs estan relacionats amb la vagina, per tractar de la sexualitat, la menstruació, la masturbació, l’orgasme, el part, la violació o la mutilació genital.

Dijous 9 de març, a les 19 h a la sala petita de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.