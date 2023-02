Cinc fires i set carnestoltes per sortir de casa aquest cap de setmana

IGUALADA

Mercat d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania -Diumenge, com cada últim diumenge de mes, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Organització: Fira d’Igualada.

MANRESA

Festa de la Llum -Divendres, a les 18.30 h, a la seu del Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Plana de l’Om, 6), inauguració de l’exposició sobre eines antigues de construcció. A les 19 h, a l’auditori de l’Espai Plana de l’Om, presentació del llibre De mestres de cases a constructors (2a edició revisada), a càrrec de Francesc Comas i Closas. Ho organitza: Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques. A les 21 h, a l’Escuderia Llum Llamp (Bilbao, 13 baixos), campionat ral·li slot Cursa de la Llum 1/32. Inscripcions al 660 95 84 80 (WhatsApp). Dissabte, tot el dia, al centre històric, Trobada de Manresans Forans. Ho organitza: Ajuntament de Manresa. A les 9 i a les 16 h, a l’Escuderia Llum Llamp (Bilbao, 13 baixos), campionat ral·li slot Cursa de la Llum 1/32. Inscripcions al 660 95 84 80 (WhatsApp). De 10 a 12 h, amb sortida des de la plaça del Milcentenari, visita en esperanto a la història de l’aigua a Manresa: el traçat medieval de la Séquia per la ciutat i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil. Preu: 5 euros. Més informació i inscripcions: www.parcdelasequia.cat. De 10 a 20.30 h, al centre històric, 26a Fira de l’Aixada-Mercat Medieval de La Llum, amb parades d’artesans, demostracions d’antics oficis, funambulistes, joglars i altres representacions medievals. Més informació a www.aixada.cat. A les 12.30 h, a la plaça Major, L’inici de tot, representació de l’arribada a la ciutat del rei Pere III, que coneixerà que el bisbe Galceran Sacosta no dóna permís per construir la Séquia. Acte central de la Fira de l’Aixada. A les 19 h, a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino, xerrada: L’exploració de l’univers amb missions espacials, a càrrec de l’astrofísic expert en exoplanetes Ignasi Ribas Canudas. Ho organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa. A les 19.30 h, a la plaça Major, L’aigua és llum, representació de l’arribada del bisbe, que es reunirà amb el rei Pere III. Acte central de la Fira de l’Aixada. Diumenge, de 9 a 14 h, al complex del Vell Congost, Espai Maria Ciuraneta Sannicolas, trobada d’Escoles de Bàsquet de la Festa de la Llum. Ho organitza: Manresa Club Bàsquet Femení. Tot el dia, passatge dels Dipòsits Vells, 20è Ciutat de Manresa, Memorial Jaume Arnau de billar a tres bandes. Pre-prèvies. Inscripcions a cbillarmanresa@gmail.com. Ho organitza: Club Billar Manresa i Federació Catalana de Billar. De 10 a 20.30 h, al centre històric, 26a Fira de l’Aixada-Mercat Medieval de La Llum, amb parades d’artesans, demostracions d’antics oficis, funambulistes, joglars i altres representacions medievals. Més informació a www.aixada.cat. A les 12.30 h, a la plaça Major, L’inici de tot, representació de l’arribada a la ciutat del rei Pere III, que coneixerà que el bisbe Galceran Sacosta no dóna permís per construir la Séquia. Acte central de la Fira de l’Aixada. A les 19.30 h, a la plaça Major, L’aigua és llum, representació de l’arribada del bisbe, que es reunirà amb el rei Pere III. Acte central de la Fira de l’Aixada.

NAVARCLES

54a proclamació del Pubillatge Navarclí -Diumenge, a les 11 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas, comiat de l’actual pubilla, Aina Franco, i hereu, Pau Díaz, i benvinguda als nous representants. Ho organitza: Ajuntament de Navarcles i Pubillatge Navarcles.

PUIGCERDÀ

26a Festa del Trinxat -Dissabte, a les 21 h, al poliesportiu. Gala gastronòmica i festiva. Hi participen 15 restaurants de Puigcerdà i 10 de la resta de la Cerdanya, sis pastisseries, vint cuiners, cinquanta cambrers i un equip de voluntaris els alumnes del cicle de Gastronomia de l’institut Pere Borrell. Preu: 27,50 euros. Venda de tiquets a l’oficina de turisme. Més informació: 972 88 05 42 o info@puigcerda.cat. Organització: Ajuntament de Puigcerdà.

Carnestoltes

AVINYÓ

Carnestoltes -Divendres, a les 15 h, carnestoltes infantil amb la xaranga Trobats. Hi participaran alumnes de l’institut-escola Barnola i la llar d’infants Estel. A les 23.30 h, a la sala polivalent, pregó, ball de pijames Tu sí que moles i PD Pinyones. Dissabte, a les 17 h, amb inici a la plaça Major, rua de disfresses amb les xarangues Buskant el to Brass Band, Band Tocats i Xarangarín. Tot seguit, concurs de comparses. A les 21.30 h, a la sala polivalent, sopar popular. Tot seguit, ball de disfresses amb Vizuri i PD Xevi Festes. Diumenge, a les 18 h, a la plaça Major, enterrament de la sardina, rua mortuòria amb els Grallers i Timbalers d’Avinyó. Tot seguit, espectacle i, per acabar, gran sorteig del Carnestoltes.

CALAF

Festa del Pellofa-Carnaval de Calaf -Divendres, a partir de les 22.30 h, a l’envelat de l’antiga serradora, Festa Après ski amb DJ Axadabass i DJ Ceba. Hi haurà torneig de duro. Preu: 10 euros per parella. Cal haver fet inscripció. Dissabte, durant el matí, rua de botigue, amb ambientació pel mercat i els comerços participants. A les 16.30 h, al Casal de Calaf, inici de la rua del Pellofa, amb concurs de carrosses i comparses a ritme de batukada. A les 19 h, a l’envelat de l’antiga serradora, pregó de les Reines Pellofa i entrega de premis. A les 20.30 h, a la plaça dels Arbres, inici de la 16a Mamada pels bars del poble. Tiquet: 20 euros, que inclou sopar, beguda, postres, entrada al ball de disfresses, mocador de record i sorpreses. Cal comprar-lo anticipadament. A les 00 h, a l’envelat de l’antiga serradora, ball de disfresses amb Les que Faltaband, Oquestra Tropical i DJ Rutxo. Entrades: 5 euros per als disfressats i 8 euros per als no disfressats. A les 2 h, entrega de premis. A les 6 h, rua de borratxos fins a la rave de la Guàrdia Pilosa. Organització: Associació La Polseguera, en col·laboració amb la regidoria de Cultura.

GIRONELLA

Carnestoltes -Divendres, a les 9.30 h, inici de la rua escolar a Cal Bassacs. A les 11 h, inici de la rua escolar a Gironella. A les 20.30 h, a l’Espai El Blat, Glitter Party. Entrades: 3 euros a taquilla. Dissabte, a les 11 h, inici del recorregut del concurs d’aparadors. A les 17.30 h, inici de la rua de Carnestoltes, de la plaça Doctor Armengou a la plaça de l’Estació. A les 20.30 h, a la plaça de l’Estació, final de festa i entrega de premis. A les 22.30 h, inici del correbars per Gironella centre. A les 23.30 h, a l’Espai El Blat, nit de Carnestoltes amb Banda Neón i DJ’s. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla. Diumenge, a les 10 h, inici el recorregut del concurs de barris: Cap del Pla, nucli històric, Font de l’Ermita, Les Eres, Avinguda Catalunya, Mainada, Carretera de Casserres, Cal Blau, Cal Bassacs, Viladomiu Vell i Viladomiu Nou. A les 18 h, a l’Espai Cultural de Viladomiu Nou, tarda de monòlegs en el marc del cicle Culturitza’t. Entrades: 6 euros, anticipades; i 8 euros, a taquilla.

NAVARCLES

Carnavarcles -Dissabte, a les 18 h, amb inici al carrer Pau Claris, rua de disfresses amb posterior sopar i festa. Ho organitza: Ajuntament de Navarcles amb la col·laboració de Rebot Navarcles.

NAVÀS

Carnestoltes Reganser -Dissabte, a les 16.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, cercavila amb Diabòlics Músics i Trastok’ts Street Band. Actuació infantil amb La Coloraines Band. Pregó de la Reina de Carnestoltes, concurs de disfresses i berenar. A les 00.30 h, a la pista Sant Jordi, ball de Carnestoltes amb Dj Mark G i Dj Xumen. Entrades: 5 euros. Organització: La Faràndula.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Carnestoltes -Dissabte, a les 16 h, concentració de Carnestoltes amb un nou recorregut. Sortida de la rua des de la plaça Salvador Espriu, a les 16.30 h, amb Batukada Shangó, els tabalers Asmodaics i Goliaters i Txaranga Màgic. A les 18.45 h, al pavelló d’esports, ball Carnestoltes Show amb Two F**king Dj’s. Entrada gratuïta. També hi haurà concurs de disfresses, amb premis en metàl·lic. Cal fer inscripció prèvia. A les 20.30 h, pavelló, sopar de Carnestoltes. Preu: 3 euros fins a 34 anys i 6 euros a partir de 35 anys. A les 23 h, concert de Carnestoltes amb el grup de versions Sixtus i sessió de DJ Arzzett. Entrades: 3 euros, anticipades; i 5 euros, a taquilla. Amb el tiquet del sopar es podrà entrar directament al concert.

SOLSONA

Carnaval -Diumenge, a les 11 h, Desenramades al nucli antic.