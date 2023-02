El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Guillem Roma.

Després d’haver acabat la gira de presentació de “Kiribati”, Guillem Roma ultima el que serà el seu sisè disc, que es presenta com “una festa per parar el món frenètic i superficial que ens envolta” i també com “un oasis per celebrar la bellesa, compartir la felicitat i aprendre a cuidar i estimar el que tenim”. Amb aquestes noves cançons i les més celebrades dels discos anteriors tindrem finalment Guillem Roma a El Club de la Cançó.

Dijous 16 de març, a les 19 h Sala petita del teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.