El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Moriu-vos. Parlar de gent gran és parlar de soledat, de residències, de medicació, de deteriorament físic i mental, de no-productivitat, de sentiment d’inutilitat o de cures, però també és parlar de rebel·lia, de memòria, de formes d’evasió, de fantasia, de records… En el fons, parlant dels vells, parlem també de tots nosaltres. ‘Moriu-vos’ se serveix de l’experiència real i els testimonis per construir una funció que utilitza diversos llenguatges escènics. En aquesta ocasió per parlar de l’edatisme, de la vellesa, que és també parlar del passat i de la memòria.

Dissabte 11 de març, a les 20 h a la Sala Gran el Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.