El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 15 € per entrada per veure En Tierra Extraña. Un espectacle en que la cantant malagueña Diana Navarro es posa a la pell de Concha Piquer per imaginar una trobada al ritme de cobles i jazz amb Federico García Lorca i que compta amb l’ajuda del poeta i amic de tots dos Rafael de León. Un espectacle musical elegant, ple de tocs d’humor amb el teló de fons de l’etern conflicte al voltant del concepte de pàtria.

Diumenge 12 de març, a les 18 h a la Sala Gran del Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.