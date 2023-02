El festival Americana, dedicat al cine independent nord-americà, compleix 10 anys. Des del 28 de febrer fins al 15 de març, ofereix pel·lícules i porta estrelles del cine ‘indie’ de ficció i documental, en format llarg i curt. En destaquem alguns títols i presències.

1. TODD SOLONDZ

A la segona meitat dels 90, amb ‘Bienvenidos a la casa de muñecas’, ‘Palíndromos’ i la cruel ‘Happiness’, crònica d’una família suburbial de Nova Jersey amb formidable interpretació del mort Philip Seymour Hoffman, Todd Solondz es va convertir en una de les grans figures del veritable cine independent nord-americà i un fustigador fosc de la classe mitjana. Des d’aleshores ha continuat treballant en els marges amb films inclassificables com ‘Storytelling’ –amb cançons de Belle and Sebastian– i ‘Wiener-dog’.

2. TORNA LENA DUNHAM

A la creadora, guionista, directora, productora i actriu de ‘Girls’ (2012-2017) li ha costat tornar al primer pla després d’una obra tan influent com aquella. La minisèrie ‘Camping’ no va funcionar tan bé, després es va involucrar en ‘Industry’ –una altra sèrie sobre noies d’uns vint anys, però aquesta vegada lligada a les altes finances– i el 2022 va realitzar el llargmetratge ‘Sharpstick’, una comèdia de desamor sobre una noia de 26 anys encara verge, un home casat i un actor porno. El film es projecta en els cines Girona els dies 9 i 10 de març. En un any molt productiu, Dunham ha completat una altra cinta, ‘El libro de Catherine’, una comèdia d’aventures adolescents ambientada en un poble medieval anglès.

3. LA NETA D’ELVIS PRESLEY

L’actriu Riley Keough ha sabut treure’s de sobre l’etiqueta de ser la filla de la recentment morta Lisa Marie Presley i, per tant, neta del rei del rock’n’roll. A base de bones interpretacions en pel·lícules i sèries tan peculiars com ‘American honey’, ‘The girlfriend experience’, ‘Lo que esconde Silver Lake’ i ‘La casa de Jack’, Keough ha superat el llast familiar i ara encara la direcció amb ‘War pony’, un retrat directe de la vida dels adolescents de la tribu Oglala Lakota. Va obtenir la Cambra d’Or en Cannes i Americana la projecta a la seva secció Tops els dies 8 i 11 de març.

4. NAN GOLDIN I ‘LA BELLEZA Y EL DOLOR’

Cronista de la contracultura i el punk del Bowery novaiorquès i experta en l’art de l’autoretrat, la fotògrafa documentalista Nan Goldin és objecte d’aquest film que inaugurarà el certamen al cine Phenomena el dimarts 7 de març, a les 20.30.

No és un documental estrictament sobre ella, sinó que se centra en la seva lluita contra la farmacèutica de la família Sackler, responsable d’un medicament a base d’opi que ha causat una enorme dependència. El film realitzat per Laura Pointras es va alçar amb el Lleó d’Or a Venècia i ha sigut nominat a l’Oscar en la categoria de millor documental.

5. L’AUGE DEL TIKTOK

Un altre film interessant que podrà veure’s a la secció de documentals és ‘Tiktok, Boom’, de Shalini Kantayya, presentat l’any passat a Sundance. De muntatge tan àgil i ràpid com ho és aquesta exitosa aplicació, la pel·lícula explora les seves característiques, addicions, viralitat, virtuts, defectes, contradiccions, possibilitats, influència, privacitat, llibertat i el gran negoci que mou, comptant amb el testimoni de membres de la generació Z que l’utilitzen, ‘influencers’, periodistes i experts en la matèria. Divendres 10 de març a la sala Zumzeig.