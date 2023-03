El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Trencadís amb la Cobla la Flama de Farners. La unió del talent de Neus Mar amb la innovació de la Cobla La Flama de Farners ha donat com a resultat un projecte musical en què el públic es pot traslladar a diferents llocs dels Països Catalans mitjançant les sonoritats proposades per aquest tàndem artístic.

Havaneres, cançons de muntanya o de treball, ball d’arrel, són algunes de les peces de diferents colors i mides que formen la música d’arrel del nostre país que ens identifiquen com a poble, grup, país. Dimecre 29 de març, a les 18 h a la Sala Gran el Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.