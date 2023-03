El Club del Subscriptor ofereix als seus socis entrades gratuïtes per veure La Motxilla de l'Ada. Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de “nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble...” potser ha de canviar definitivament. L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor amiga i el seu millor amic... i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla, l’Ada sentia que no encaixava amb el que suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc.

Diumenge 26 de març, a les 18 h a la Sala Gran el Teatre Kursaal de Manresa. Podeu adquirir les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.