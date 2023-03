Busques plans per sortir de casa aquest cap de setmana? Doncs la Catalunya central ofereix una gran varietat de propostes per a aquests 17,18 i 19 de març. Et llistem algunes dels més destacades:

GIRONELLA Fira de Sant Josep: Dissabte, a les 19 h, a l’Espai Santa Eulàlia, xerrada L’esport professional de l’automòbil, amb Jordi Riba i Gerard Sunyer. Gratuïta. Diumenge, a les 10 h, a l’avinguda Catalunya i el carrer Balmes, Omplim Gironella de Fira, comerç local i motor al carrer. A l‘avinguda Catalunya, Referents del motor gironellenc. A la plaça de l’Estació, durant el matí, exhibició de bike trial amb Foc als pedals. A les 10.30 h, a l’aparcament de la plaça de l’Estació, taller de castells a càrrec dels Castellers de Berga. De 5 a 13 anys. A les 11 h, a la plaça Pi i Margall, concentració de clàssics i vehicles d’interès esportiu a càrrec de l’Escuderia Gironella. A les 12 h, a l’aparcament de la plaça de l’Estació, Diada Castellera, amb els Castellers de Berga, Colla Jove de Sitges i Castellers de Cornellà. A les 17 h, amb inici a l’Espai el Blat, espectacle itinerant Estop. En el marc del cicle Culturitza’t. Gratuït. MANRESA Festa Major del Poble Nou: Dissabte, de 10 a 14 h, al carrer Font del Gat, mercat Donem-li una nova vida! Mercat de segona mà per vendre tot el què ja no s’utilitza. A les 17.30 h, a la plaça Mossèn Vidal, animació infantil amb Jaume Barri. a les 19 h, a la plaça Mossèn Vidal, ball de festa major amb el duet Solistes, format per Cristina i Josep Maria. A les 20 h, a l’església parroquial del carrer Sant Josep, 41, presentació del llibre Records d’un segle. Història del Poble Nou, a càrrec dels autors, Jaume Puig Bou, Albert Serra Serena i Josep Rafael Manuel Sabaté i pregó de la festa major amb la participació d’alumnes de l’escola Ave Maria. A les 21 h, a l’església parroquial concert del grup d’havaneres Mar i Vent. Diumenge, a les 9 h, a la plaça Mossèn Vidal, botifarrada popular. 33a trobada de gegants del Poble Nou i 30è aniversari del gegantó Tinet. A les 9.30 h, plantada al carrer Sant Josep. A les 11.30 h, passejada amb la participació d’una dotzena de colles. A les 12.45 h, balls de gegants a a la plaça Mossèn Vidal. De 10 a 14 h, al carrer Sant Josep, 4t mercat d’artesans i 5è de comerciants. A les 10.20 h, a l’església parroquial, ofici de la festivitat de Sant Josep, patró del barri, amb la participació del Cor parroquial. A les 11 h, l’antiga església de la plaça Mossèn Vidal estarà oberta per poder-la visitar. D’11 a 13.30 h, a la plaça Mossèn Vidal, escacs a l’aire lliure. D’11 a 12.30 h, actuació del grup de tabalers Les Vilatukades. A les 12 h, a la plaça Mossèn Vidal, entrega de premis del 63è concurs de dibuix. De 16.30 a 19 h, a la plaça Mossèn Vidal, tarda d’inflables. A les 17.30 h, xocolatada amb coca. NAVÀS El Traster, espai de la tradició cultural i festiva de Navàs: Dissabte, a les 12 h, al Centre Enoturístic del Pla de Bages (carretera de Castellet, 31), inauguració del nou espai on estaran exposats l’Òliba, els bastoners, els cascavells, els nans i els gegants de Nàvas. Hi haurà pica-pica. PUIGCERDÀ Quinto: Diumenge, a les 18 h, al poliesportiu, a càrrec de la Colla de Gegants i Grallers de la Vila de Puigcerdà. SÚRIA Suriatrastos: Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.