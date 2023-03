El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 8 € per entrada per veure Falcon & Firkin. El grup de pop-rock nascut a Manresa el 2007 Falcon & Firkin presentarà a la sala petita del Kursaal el seu nou disc, ‘Brisa de mar’, publicat recentment. En aquesta ocasió el grup del Bages aposta per aires més mediterranis, de manera intencionadament conceptual, dotant les cançons d’un so fresc amb la presència d’instruments acústics que predominen per sobre de les guitarres distorsionades dels discos anteriors de la banda.

Dijous 30 de març, a les 19 h a la Sala petita del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.