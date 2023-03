El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte del 15% per entrada per veure Judit Neddermann. La cantautora del Maresme presenta el seu darrer disc a l’Auditori de Cardona el 25 de març i donarà el tret de sortida a la programació ‘Batecs Culturals’. LAR (Universal Music/Música Global, 2023) és un disc on la Judit torna a casa, honra les arrels, s'envolta de músics estimats i crea cançons que busquen l'amor, la pau, la celebració i la llum. Coproduït per Arnau Figueres i Pau Figueres, insisteixen en la sonoritat de la banda que s'ha anat forjant amb els anys i sumen diverses col·laboracions estel·lars; Noa (Israel), Eliseo Parra (Espanya) i el cantautor brasiler Dani Black (Brasil). Aquest disc té la particularitat d´anar acompanyat de la mà d´un visual dirigit per Isaac Fluxà. Una doble aposta per continuar compartint la seva veritat.

El concert serà en un format trio i té una durada aproximada de 80 minuts. Dissabte 25 de març, a les 20 h del vespre, a l’Auditori Valentí Fuster de Cardona Podeu comprar les entrades presentant el carnet del Club a les taquilles del concert. Promoció limitada.