Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la regió central

Les comarques de la Catalunya central presenten un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

Música

CARDONA

«Qui vol el llop?» -Divendres, a les 11 h, a l’auditori Valentí Fuster. Representació de la cantata a càrrec dels alumnes de primària de les escoles Patrocini i Vedruna de Cardona, impulsada per l’Escola Municipal de Música Musicant. Entrada gratuïta. Cal fer reserva a musicant@musicantcardona.org.

Judit Neddermann -Dissabte, a les 20 h, a l’auditori Valentí Fuster. Concert de la cantautora del Maresme dins la gira del seu darrer disc, LAR. En el marc del cicle Batecs Culturals. Entrades: 18 euros; i 15 euros per als menors de 18 anys. A la venda a entrades.cardonaturisme.cat.

IGUALADA

Orquestres del Conservatori Municipal de Música i l’escola Gabriel Castellà -Divendres, a les 19 h, al teatre Ateneu. Concert de l’Orquestra 4 Cordes (ECMMI), Grup de Violins i Violoncels de 6è de l’escola Gabriel Castellà i l’orquestra de l’ECMMI. Entrada gratuïta.

29è Festival Internacional d’Orgue -Diumenge, a les 18 h, a la basílica de Santa Maria. Concert de l’organista alemany Franz Hauk, que oferirà composicions de Bach, Franck, Guilmant i Vierne. Entrada gratuïta.

MANRESA

Jo Jet i Maria Ribot -Divendres, a les 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. El duet manresà presentarà el seu nou disc Febrer//Agost, en format trio amb Marina Lluch, a la bateria i pad. Entrades: 15, 12 i 6 euros. A la venda a les taquilles, al 93 872 36 36 i a www.kursaal.cat.

Voilà! Cafè-teatre (Cós, 74) Divendres, a les 21 h, concert de versions amb Oriol Macià, veu i guitarra; i Marc Pusó, baix i segones veus. Destaca per la imitació de les veus. Entrada amb taquilla inversa. Més informació a www.voila.cat. Dissabte, a les 21 h, concert del cicle Tribut a càrrec de Springsteen Acústic (piano, guitarra i veu), que fa un homenatge a la discografia de Bruce Springsteen. Entrades: 15 euros A la venda a www.voila.cat.

El Sielu (Valldaura, 1) Divendres, a la sala Hits, Iska i Mr. Rombo. Dissabte, a la sala Hits, Iska i Legoteque. A la sala Techno, Evaristo i Makuto.

Stroika (av. dels Dolors, 17) Divendres, a les 00 h, Strk/+ amb Dj Trapella, Dj Hochi i Buff Bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista. Entrada a taquilla. Informació: www.stroika.cat. Dissabte, a les 22 h, concert del Curtcircuit amb la cantautora del Lluçanès Mar Pujol i la banda barcelonina Mishima, que presentarà el disc L’aigua clara. Entrades: 18 euros anticipades; i 20 euros a taquilla. A la venda a www.stroika.cat. A les 00 h, Stroika Sessions amb Buff Bay. Entrada gratuïta abans de les 02 h mitjançant llista. Entrada a taquilla. Informació: www.stroika.cat.

Concert de primavera -Diumenge, a les 18 h, a l’auditori del Conservatori Municipal de Música. Amb la Coral Catasons de Sabadell i la Coral Eswèrtia del Centre Excursionista Comarca de Bages. Entrada lliure.

PUIGCERDÀ

Concert de tangos- Divendres, a les 19 h, al Museu Cerdà, a càrrec dels alumnes de piano del Conservatori de Música dels Pirineus i l’Escola Municipal de Música Issi Fabra de Puigcerdà.

SANT FRUITÓS DE BAGES

Big Mama Montse & Sister Marion -Dissabte, a les 20 h, al Teatre Casal Cultural. Concert de jazz i blues en clau femenina, amb veu i piano. Entrades: 8 euros, anticipades; i 10 euros, a taquilla. A la venda a codetickets.com, a l’àrea de Cultura, NexeJove i la biblioteca.

SÚRIA

Setmana Cultural de l’Escola Municipal de Música -Dissabte, a les 11 h, al petit auditori, assaig de la JOCC (Jove Orquestra de la Catalunya Central), obert a tothom. A les 12.15 h, al petit auditori, trobada d’exalumnes de flauta travessera.

Escena

L’AMETLLA DE MEROLA

«Les 7 pomes» -Dissabte, a les 19 h, al teatre Esplai, monòleg d’humor del lleidatà Ferran Aixalà sobre el paper que han tingut les pomes en la història de la humanitat. Entrades: 12 euros. Abonament de temporada (5 espectacles): 50 euros. A la venda a www.ametllademerola.cat i els matins a la taquilla del teatre. Més infortmació: teatre@ametllademerola.cat.

CALAF

«Aigua deshidratada» -Divendres, a les 21 h; dissabte, a les 19.30 h, i diumenge, a les 18.30 h, al Casino de Calaf. Estrena de l’obra de Francesc Cutchet, guanyador del primer Concurs de Microtextos Teatrals del Casino de Calaf, a càrrec de la companyia calafina La Diversa, dirigida per Carme Sala. S’ambienta en una trobada de noies a l’institut. Entrades: 18 euros, i 15 euros per als socis. A la venda a entrapolis.com i reserves al 93 869 83 77 o al 620 134 018 (Josep).

CAPELLADES

«Jesucrist Superstar» -Dissabte, a les 19 h, al teatre La Lliga. Musical a càrrec de l’Elenc Artístic Arbocenc, amb 30 actors en escena. És una adaptació lliure dels Evangelis en el context del moviment hippie. En el Dia Mundial del Teatre, organitzat per La Lliga amb la col·laboració de l’Ajuntament. Entrades: 15 euros, i 10 euros per als socis. Entrada gratuïta fins a 17 anys i de 18 a 20 anys, 10 euros. A la venda a societatlalliga.cat i el mateix dia mitja hora abans a taquilla, amb targeta.

GIRONELLA

Tarda de monòlegs -Diumenge, a les 18 h, a l’Espai Cultural Viladomiu Nou. Amb Eva Cabezas, Lourdes Bayonas Lou i David Cols. Entrades: 6 euros. A la venda a culturitzat.cat.

IGUALADA

«La casa sin Bernarda» -Divendres i dissabte, a les 20 h, i diumenge, a les 19 h, al Teatre de l’Aurora. Versió absolutament renovada del clàssic de Federico García Lorca amb cinc joves actrius a dalt de l’escenari. Adaptació de Paula Errando, de la jove companyia Entrance. Trobada amb la companyia en finalitzar la funció d’avui. Entrades: a partir de 14 euros. A la venda a www.teatreaurora.cat.

MANRESA

Circ Raluy Legacy -Fins diumenge, instal·lat al sector dels Trullols, presentarà l’espectacle In Art we trust, una producció visual i sorprenent amb reconeguts artistes internacionals. Venda d’entrades a www.circoraluy.com o a les taquilles del circ. 50% de descompte per a famílies nombroses, monoparentals, persones amb discapacitat, carnet jove i jubilats a les funcions dels divendres.

«L’il·lusionista» -Dissabte, a les 17 i 20 h, a la Sala Gran del teatre Kursaal. Espectacle en el qual Peyu es vesteix de mag per fer riu i il·lusionar altre cop al públic. Entrades exhaurides.

«Molt soroll per no res» -Dissabte i dissabte 1 d’abril, a les 18 i a les 21 h; i diumenge i diumenge 2 d’abril, a les 18 h, a la sala d’actes del casal parroquial del Poble Nou. El Grup Escènic Nostra Llar, amb direcció de Jordi Gener i coordinació de Jaume Puig, escenifica la comèdia de William Shakespeare. Entrades: 10 euros. A la venda a la llar parroquial els dijous i divendres, de 18 a 20 h. Telèfon 617 40 52 10.

Dia Mundial del Teatre -Dissabte, a les 19 h, a la sala gòtica de la Seu. Es representarà la recreació històrica El judici de la Carmesina, a càrrec del Grup de Teatre de l’ARC de Fals; un fragment de L’auca del senyor Esteve, a càrrec del Grup de Teatre Jove de Vacarisses; un fragment de La filla del Carmesí, a càrrec del Grup de Teatre de l’ACR de Fals; i un fragment de Líders, a càrrec del Grup de Teatre Deixalles81. Lectura del manifest. Entrada gratuïta. Organització: Coordinadora de Teatre de la Catalunya Central i Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya.

SANT VICENÇ DE CASTELLET

«La voz dormida» -Dissabte, a les 18 h, al teatre El Coro. Espectacle de la companyia La Coquera Teatro, que adapta la novel·la de Dulce Chacón. Entrades: 8 euros; i 5 euros per als socis. A la venda a www.entrapolis.com i a la botiga Jordi Largo Fotògraf.

Fires i festes

BERGA

1a Trobada Intercultural -Dissabte, a les 10 h, a l’Hotel d’Entitats, esmorzar. A les 11 h, fòrum d’experiències per millorar les relacions de veïnatge a través del coneixement d’altres realitats. A les 12.30 h, exhibició de dansa. Organització a càrrec de l’Ajuntament de Berga i Òmnium Cultural Berguedà.

IGUALADA

Mercat d’antiguitats, col·leccionisme, art i artesania -Diumenge, com cada últim diumenge de mes, de 9 a 14 h, al passeig Verdaguer. Organització: Fira d’Igualada.

Dia de les Cotxeres -Diumenge, a les 12 h, a la plaça Catalunya (davant de les Cotxeres), primera actuació castellera de la temporada a Igualada amb els Xics de Granollers i els Castellers de Sabadell. En acabar, dinar de germanor. Hp organitzen: Moixiganguers d’Igualada i Ajuntament d’Igualada.

MANRESA

Festa Major del Poble Nou -Diumenge, a les 9 h, al carrer Sant Josep i la plaça Mossèn Vidal, concentració i esmorzar de la 16a Trobada dels Amics de les Motos. A les 11.15 h, ruta per la comarca. A les 13 h, a l’avinguda Abat Oliba (Cal Xavi), concentració de motos. A les 12 h, a l’avinguda Abat Oliba (Cal Xavi), Posa’t en marxa.

EL MIRACLE

6a Fira de la Mel -Dissabte, a les 17.15 h, xerrada: Control integral de la vespa asiàtica. Mètodes per a reduir el seus efectes sobre el medi ambient, l’apicultura i l’agricultura, a càrrec de Jaume Soler Zurita, de Dàurica, serveis ambientals i biodiversitat. A les 18.15 h, presentació del projecte Bassadòria, accions al servei dels espais agroforestals del Solsonès i rodalies, a càrrec de Marina Vilaseca, de Territori de Masies. Diumenge, a les 9 h, ruta interpretativa pel Camí de les Olors, a càrrec de Sàmara Natura. Preu: 5 euros; i 4 euros per als socis. Inclou llibret de la ruta. Cal inscripció prèvia. A les 12 h, taller familiar d’hotels d’insectes, a càrrec de Sàmara Natura, Gratuït, amb inscripció prèvia. De 10 a 14 h, parada de Territori de Masies. Inscripcions fins avui al 693 05 44 37 o informacio@territoridemasies.cat.

SÚRIA

Caramelles -Dissabte, a les 12 h, al parc municipal Macary i Viader, vermut caramellaire amb l’actuació del duo Lucky Luck. A les 14 h, dinar i música. A les 15.30 h, bingo.