Diumenge 2 i divendres 7 d’abril, format tradicional de matí i tarda (de 10.30 a 12.45 i de 15.30 a 17.45 h); i diumenge 16 d’abril, dissabtes 22 i 29 d’abril i dilluns 1 de maig, nou format de 2 hores i 30 minuts (dissabtes, a les 18 h; i diumenges i festius, a les 10.30 h), al teatre La Passió. Espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Amb orquestra i cor en directe per a la posada en escena d’una història universal amb tecnologia d’avantguarda. Entrades: 20 euros; 16 euros, majors de 65 anys i persones amb dependències i discapacitats; 15 euros, grups; 12 euros, de 17 a 25 anys; 10 euros, de 8 a 16 anys; i gratuït per als menors de 7 anys. Reserves i venda de localitats a www.lapassio.net, al 93 777 15 87 i a les taquilles del teatre. Més informació: espectacle@lapassio.net o 693 725 264 (WhatsApp).

La Passió d'Olesa de Montserrat

Dissabte 1 d’abril, a les 18 h; divendres 7 d’abril, a les 11 h; diumenge 16 d’abril, a les 11 h; dissabte 22 d’abril, a les 18 h; i dilluns 1 de maig, a les 18 h, al teatre de La Passió. Espectacle definitivament renovat, per oferir una representació vibrant d’una història universal i molt humana. Un escenari grandiós per a unes funcions amb centenars de persones. Durada: 2 hores i 15′ minuts (dues parts i entreacte). Totes les representacions estan subtitulades en castellà i anglès. Entrades: 22 euros, i 17 euros per a majors de 65 anys; 7 euros de 7 a 13 anys i gratuïta per a menors de 7 anys. Consultar descomptes i promocions. Informació i reserves: 93 778 10 09, info@lapassio.cat o www.lapassio.cat.