El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 10 € per entrada per veure Jacob de Haan in concert . La Banda de la Unió Musical del Bages i vuit cors de la Catalunya Central oferiran un concert dedicat a la música del compositor holandès i director d’orquestra, Jacob de Haan. El repertori per a banda de la música de Jacob de Haan comprèn obres de diversos graus de dificultat, peces de concert i peces populars, a més a més d’arranjaments per a orquestra, banda i cor.

Diumenge 16 d'abril, a les 18 h a la sala gran del Teatre Kursaal de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.