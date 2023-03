El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte del 50% per entrada per veure Lumière de Txema Muñoz. Mai no havia estat tan divertit haver d’esperar. Com si fos una pel·lícula de cine mut, Txema Muñoz (mag, mim, clown...) desitja que arribi el tren.

Mentre no arriba, la seva imaginació anirà més enllà de l’estació on es troba. Una bombeta, una jaqueta i el seu joc el transportaran a un lloc màgic, entranyable i còmic. ‘Lumière’ és un espectacle sense paraules ple de màgia i d’humor Us animeu a pujar al tren? Divendres 21 d'abril a les 20 h al Teatre Conservatori de Manresa. Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.