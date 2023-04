El director Àngel Llàcer torna a la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) amb la direcció del clàssic ‘El temps i els Conway’ de J.B. Priestley. La producció pròpia es podrà veure des d’aquest dijous fins al 21 de maig. L’obra explica la història d’una adinerada família anglesa durant el període d’entreguerres. Mitjançant una peculiar utilització del temps similar a les sèries de televisió, s’analitza com els membres de la família amb grans expectatives vitals no aconseguiran les aspiracions i il·lusions. 30 anys després de la representació de l’obra de la mà de Mario Gas, ara Llàcer recupera el text acompanyat per actors com Màrcia Cisteró, Biel Duran, Mar Ulldemolins, Albert Triola, Júlia Bonjoch o Júlia Truyol.

En roda de premsa al TNC, tant Llàcer com la directora artística del TNC, Carme Portaceli, han recordat la producció “emblemàtica” realitzada per Gas. “El que més recordo és l’impacte en la societat catalana i m’agrada fer coses impactants”, ha destacat Llàcer.

Llàcer ha descartat fer comparacions amb la producció de Gas però ha dit que en aquesta ocasió el muntatge s’adapta a les noves formes de consum i que, en algunes escenes, presenta una alegria “expansiva” habitual en els seus muntatges.

És un treball amb un tarannà “pessimista” on els personatges veuen que els seus somnis i il·lusions “no van enlloc”. L’obra transcorre entre l’alegria pel final de la Primera Guerra Mundial, just abans de la Segona Guerra Mundial i es viatja en el temps. “La vida és cíclica i les merdes tornen. Per molt que intentem ser feliços, sempre hi ha una maquinària molt més forta que ho boicoteja”, ha comentat Llàcer.

L’obra, de poc més de dues hores, s’oferirà sense pauses per mantenir la tensió emocional. Pel seu director el més important és fer emocionar tant al públic amb a l’equip artístic. “Intento que el que es vegi a l’escenari tingui qualitat i amor. Que l’espectador, al marge de la temàtica, vegi la implicació d’un equip amb tot l’amor i la professionalitat”, ha subratllat.

Per Llàcer, l’obra interpel·larà moltes persones per sentir-se identificades per qüestions familiars com un pare que ha intentat ser bon pare, uns fills que han volgut fer el seu camí però que no han sabut tallar amb els seus pares o fills que s’han separat abans d’hora dels seus pares. “Tot un univers familiar i de somnis que es barreja en un temps i un espai”, ha descrit.

El director ha insistit que espera “impactar” i que vol fer reflexionar els espectadors. “Quan marxi l’espectador pensarà que té les regnes de la seva vida. Guanyarà optimisme veient que és amo del que vol fer a la seva vida per evitar acabar sent un desgraciat com els Conway”, ha comentat Llàcer.

Pel que fa al temps i a l’espai, ha dit que el muntatge “només es pot fer al TNC” pels seus requeriments tècnics i humans, i ha explicat que cohabiten diferents mons. L’escenografia s’ha plantejat per explicar com afecta a la família el pas del temps i com es relaciona amb les diferents realitats. De fet, s’ha plantejat com si es tractés d’un conte. “Quan arribeu a la Sala Gran del TNC no hi veureu res. És un espai buit sense res. Llavors tot començarà”, han comentat.

Dels deu actors que conformen el repartiment, sis no havien treballat mai a la Sala Gran del Teatre Nacional. Sobre el vestuari, han destacat que és d’època i que recorda a la mítica sèrie de televisió ‘Downton Abbey’. L’actriu Mar Ulldemolins ha explicat que l’obra fa un petit homenatge a qui fa trenta anys va interpretar el seu paper: Montserrat Carulla. En concret, en el vestuari d’Ulldemolins s’ha teixit un ganxet que la pròpia Carulla va realitzar i utilitzar llavors.