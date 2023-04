Els Catarres, Triquell, Pol Batlle, Gertrudis, 31 FAM, Roba Estesa, Sergi Carbonell, Koers, Siderland i Grauwi + Marta Cascales seran alguns dels protagonistes del Sant Jordi Musical d’Estrella Damm d’enguany. En total, nou hores de música sense interrupcions el 23 d’abril a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona. Fins a 22 artistes i grups actuaran en directe, des de les onze del matí i fins a les deu de la nit.

Els organitzadors han destacat que seran més de nou hores de música sense interrupcions que es complementaran amb les signatures de discos −tant d’artistes i bandes que hi actuaran com d’altres vinguts expressament per signar els seus treballs−, com La Pegatina, Selva Nua, Pau Brugada, La Marta Rius o Júlia Blum, entre molts altres.

Tampoc hi faltaran els llibres, uns dels grans protagonistes de la diada de Sant Jordi. És per això que s’habilitarà un market de llibres i vinils −aquests darrers de segona mà− a càrrec de Quarentena Ediciones i El Tocadiscos.

Entitats socials com la Fundació Amics de la Gent Gran, l’Associació Diversitat Funcional d’Osona (ADFO), l’Associació SaóPrat, la Fundació Finestrelles, la Fundació Portolà, la Fundació Roure, la Fundació Rubricatus i l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona estaran representades a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm a través de la venda de roses −tant naturals com fetes a mà−, així com d’altres articles de temàtica de Sant Jordi.

L’entrada al Sant Jordi Musical de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm és gratuïta. En tractar-se d’un recinte tancat, l’accés estarà limitat fins a completar l’aforament.