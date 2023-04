Els millors plans per fer aquest cap de setmana a la regió central

La Catalunya central presenta un bon ventall de propostes per sortir de casa aquest cap de setmana. N'hem fet una selecció per a tu.

ARTÉS

62a Fira d’Artés - Divendres, a les 18 h, a cal Sitges, inauguració de l’exposició El silenci dels crits, de Quim Moya i Arnau Farré. A les 19 h, a Cal Sitges, lliurament de premis de la 20a convocatòria de poesia Francesc Blancher. A les 20.30 h, a Cal Sitges, inauguració de la 62a Fira d’Artés amb la xerrada Alternatives socioeconòmiques davant la crisi ecosocial, amb Mireia Bosch i José Alonso, d’Opcions. Dissabte, de 8 a 9.30 h, a l’estand oficial, inscripcions del concurs de pintura ràpida. A les 10 h, obertura del recinte firal: referent en automoció i maquinària agrícola i forestal, artesania, parades, vehicles clàssics... A les 11 h, a Cal Sitges, taula rodona: Viabilitat i reptes de la implantació del vehicle elèctric. A les 12 h, a la plaça de l’Església, obertura de l’espai Sobiranies i la 7a Fira de la cervesa artesana. A les 17 h, a Cal Sitges, lliurament de premis del 49è concurs de pintura ràpida. A les 17 h, a la plaça de l’Església, tast de cerveses artesanes. Preu: 10 euros. Cal inscripció prèvia a fira.artes.cat. A les 17 h, al parc de Can Cruselles, ballada de sardanes amb la cobla Llobregat i xocolatada. Organització: Amics de la Sardana d‘Artés. De 17 a 21 h, a Cal Sitges, sessions cada 20 minuts de La residència dels contes macabres. A partir de 5 anys, Preu: 3 euros. Cal inscripció prèvia a fira.artes.cat. A les 17.30 h, a la sala d’actes de Cal Sitges, xerrada: Pagesia i territori: cap on anem?. Organització: Unió de Pagesos. A les 19 h, a la plaça de l’Església, tast de vins i xocolates. Preu: 10 euros. Cal inscripció prèvia a fira.artes.cat. A les 20.30 h, tancament del recinte firal. Diumenge, a les 10 h, reobertura de la fira al públic: : referent en automoció i maquinària agrícola i forestal, artesania, parades, vehicles clàssics... De 10 a 14 h, a l’escola Doctor Ferrer, campanya de donació de sant. A partir de les 10 h, al parc de Can Cruselles, trobada de puntaires i demostració de puntes de coixí. A les 10 h, a la plaça 1 d’Octubre (davant Espai Cal Sitges), trobada de motos antigues a càrrec de Moto Club Manresa. De 10 a 10.30 i de 12 a 13 h, al polígon industrial, trobada de vehicles clàssics. A les 11 h, a l’estand oficial, sortida dels Bastoners d’Artés. D’11 a 14 h, a la plaça de l’Església, taller: Pedala amb energia. Obert i gratuït. A les 11.30 h, a la plaça 1 d‘Octubre (davant Espai Cal Sitges), sortida dels Gegants d’Artés acompanyats de la Banda de l’Escola Municipal de Música d’Artés. A les 13 h, a la plaça de l’església, actuació musical de Laura Flores. De 17 a 20 h, a la plaça de Sant Cirstòfol, taller: Vehicle elèctric carregat amb energia solar. Activitat oberta i gratuïta. A les 18 h, a la plaça de l’Església, actuació musical de Sal & Pebre. A les 20.30 h, tancament del recinte firal. Durant tot el cap de setmana: escacs al carrer al carrer Balmes. Servei de tren des dels pisos de la Caixa al polígon industrial. Espai Artium: diumenge, a les 13 h, concert amb Rubersoul; i, a partir de les 12 h, cargolada. Exhibició del Gimnàs Miquel a la plaça de Sant Pelegrí. Exposicions: cotxes de bombers antics, tractors antics, vehicles de l’ADF del Bages, exposició de pintura ràpida, exposició El silenci dels crits de Quim Moya i Arnau Farré; exposició del concurs de cartells de la 62a Fira d’Artés i exposició de parchwork.

BALSARENY

20a Trobada de gegants -Diumenge, a les 9 h, a la plaça de la Mel, plantada de gegants i esmorzar. A les 10.30 h, acte de presentació del nou capgròs Dr. Cañellas. A les 11 h, inici de la cercavila amb la participació de 7 colles. A les 12.45 h, balls finals a la plaça d e la Mel. Organització: Geganters i Grallers de Balsareny.

IGUALADA

Cantada de caramelles -Dissabte, diferents recorreguts que faran les corals. A la plaça de l’Ajuntament: a les 11 h, Coral Gatzara; a les 19 h, Coral Els Verdums; i a les 20 h, Coral Xalest.

LLÍVIA

Festes de Pasqüetes -Divendres, a les 0 h, al poliesportiu, The Xandalls i Dj CapDe. Dissabte, de 10 a 13 i de 16 a 18 h, al poliesportiu, parc d’inflables. A les 15 h, al local Els Frares, campionat de botifara. A les 18 h, al poliesportiu, espectacle infantil Folkids. A les 23 h, al poliesportiu, Cafè Trio, La Tropical i Dj Serra. Diumenge, de 10 a 13 i de 16 a 18 h, al poliesportiu, parc d’inflables. A les 12 h, a la plaça Major, sardanes amb la Cobla Montgrins. A les 18 h, al poliesportiu, concert-ball amb l’Orquestra Montgrins. Dilluns, a les 10 h, al poliesportiu, animació infantil amb Farcell de jocs i Fefe i Cia. A les 11.30 h, a la plaça del Molí, sardanes amb la Cobla Selvatana. A les 18 h, al poliesportiu, concert-ball amb l’Orquestra Selvatana.

NAVARCLES

La Festa Major: 10 anys de La Creueta i 20 anys del Teatre Auditori -Divendres, a les 18 h, a la biblioteca, Story Time amb a Mireia i la Mariona de Lemon tree. De 3 a 10 anys. A les 21 h, a la plaça davant del teatre-auditori Agustí Soler i Mas, concert inaugural del 10è aniversari de La Creueta amb els combos de l’Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós. Dissabte, a les 12 h, a la biblioteca, inauguració del Passeig marítim i literari de Navarcles amb contes d’aigua dolça i aigua salada, una proposta artística guiada per CACiS. Inauguració amb l’espectacle Contes d’aigua dolça i salada a càrrec d’Assumpta Mercader. A les 18 h, a la sala d’actes de La Creueta, torneig de ping-pong jove, organitzat pel Katna. A partir de 12 anys. Cal inscripció prèvia. Diumenge, a les 17.30 h, al teatre-auditori Agustí Soler i Mas, TANvisió, programa d’entreteniment amb entrevistes, música, cuina... Amb servei de bar de cerveses artesanes. Per a tots els públics.

PUIG-REiG

Vieer Fest -Diumenge, d’11.30 a 15 i de 17 a 20.30 h, a la Torre Nova de Cal Pons, proposta gastronòmica amb cervesa artesana, vins de mínima intervenció, vermuteria, cocteleria i refrescos i restauració. Proposta cultural: al matí, DJ Miqui Puig i Pere Rafart, màgia i confeti. A la tarda, Dj Nicolae.aiff i String Quartet.

SALLENT

Feria d’Abril - Divendres, dissabte i diumenge, a la Torre del Gas, música, dansa, màgia i gastronomia. Servei de furgoteques. Avui, a les 20 h, inauguració de l’espai. A les 22.30 h, concert inaugural amb Los Remaches. A les 01 h, sessió Djs La petarda, amb èxits actuals, 80’s i xou. Dissabte, de 12 a 19 h, inflables i zona infantil. A les 12.30 h, acústics de vermut amb Kevin Deké. A les 17 h, concert de tardeo amb Peyote. A les 19 h, actuació de l’escola de ball Lourdes Jiménez. A les 22 h, concert de Feria amb el Sarau José Desviao. A les 00 h, La nit és jove: sessió amb Dj Arzzett. Diumenge, de 12 a 19 h, inflables i zona infantil. A les 12.30 h, acústics de vermut amb Juanjo Tinaja i Dani. A les 14 h, arrossada popular. Tiquet: 7 euros. A les 19 h, actuació i ball de sevillanes amb l’Associació Barri Verge de Fussimanya. A les 20 h, concert de cloenda amb El Niño Remedio y sus compadres.

SÚRIA

Suriatrastos -Dissabte, de 9.30 a 14 h, a la plaça de la Serradora. Mercat mensual d’intercanvi i venda d’objectes de segona mà. Més informació: www.suria.cat/suriatrastos. Organització: Ajuntament de Súria.