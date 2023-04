Arriba el cap de setmana i no saps què fer? Que avorrit, no? Si tens ganes de gaudir de la ciutat de Manresa, aprofita per anar-hi amb amics, família o en solitari, perquè t'hi esperen un munt d'activitats i records que no et podràs treure del cap. Si t'agrada la història i les històries, no et pots perdre tot el que t'ofereix el carrer del Balç.

Descobreix la història del rei Pere III el Cerimoniós, coneix un antic casal noble amb muntatges multimèdia per copsar amb més detall el conjunt patrimonial i històric manresà, de la mà del Centre d'Interpretació del carrer del Balç. El carrer del Balç està ubicat als voltants de la plaça Major i es caracteritza per ser estret i per tenir un aspecte medieval molt ben conservat, gràcies als porxos que hi té entre casa i casa que li fan de coberta. Descobrint el Parc de La Séquia: un espai per connectar amb la natura Una de les activitats més esperades és l'Escape Room on la Paula ha desaparegut després de trobar un medalló de l'època medieval i es necessita ajuda per trobar-la. El carrer del Balç està maleït i vosaltres, com a investigadors haureu de fer tot el possible i buscar les pistes que pugueu per trobar a la Paula. Però, compte, el temps és or i corre en contra de la Paula. A part de la seva bellesa emblemàtica i de l'escape room, també es fan visites teatrals i activitats gastronòmiques dins aquest espai. Si teniu el carnet del club Super3 o teniu menys de 8 anys, podreu accedir de forma totalment gratuïta a alguns espais i activitats. Per a altres activitats, informació de preus i horaris, heu de consultar la web de Manresa Turisme. Gaudiu d'un cap de setmana de pel·lícula!